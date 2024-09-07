Пограничники уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт врага на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пограничники атаковали FPV-дронами пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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