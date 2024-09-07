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Пограничники уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт врага на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники атаковали FPV-дронами пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Боевая работа пилотов 831 бригады тактической авиации. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) уничтожение (7010)


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07.09.2024 12:07 Ответить
 
 