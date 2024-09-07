Боевая работа пилотов 831 бригады тактической авиации. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилота 831-й бригады тактической авиации с позывным Fluffy.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты пуски авиационных ракет по позициям российских захватчиков.
831-я бригада тактической авиации - авиаподразделение Воздушных Сил ВСУ, которое входит в Воздушное командование "Центр". Место базирования - Миргород Полтавской области. Авиапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.
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головне - інше, про яке ніхто притомний не скаже, хіба що зелені зерадники , які Й ДОСІ! допущені до держтаємниці, а доблєсне СБУ (те що придворне, за викликом) й досі у носі довбиться..