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Бойова робота пілотів 831 бригади тактичної авіації. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота 831-ої бригади тактичної авіації з позивним Fluffy.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані пуски авіаційних ракет по позиціях російських загарбників.

831-а бригада тактичної авіації - авіапідрозділ Повітряних Сил ЗСУ, який входить до Повітряного командування "Центр". Місце базування - Миргород Полтавської області. Авіапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.

Дивіться: Тіло ліквідованого окупанта горить від влучного скиду боєприпасу з дрона. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4134) ЗСУ (7579)


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Не знаю чи правельно вказувати місце розташування даної бригади?Що Полтава нічого не вчить?
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07.09.2024 11:25 Відповісти
то взято з вікіпедії
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07.09.2024 11:38 Відповісти
..ці місця базування відомі усИм "тисячу років"..
головне - інше, про яке ніхто притомний не скаже, хіба що зелені зерадники , які Й ДОСІ! допущені до держтаємниці, а доблєсне СБУ (те що придворне, за викликом) й досі у носі довбиться..
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07.09.2024 11:44 Відповісти
ТАк вперёд до БУНКеРА ФюРерА 🐭☠⚰ одного ГЕрОЯ хВатит
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08.09.2024 03:08 Відповісти
 
 