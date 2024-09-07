Бойова робота пілотів 831 бригади тактичної авіації. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота 831-ої бригади тактичної авіації з позивним Fluffy.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані пуски авіаційних ракет по позиціях російських загарбників.
831-а бригада тактичної авіації - авіапідрозділ Повітряних Сил ЗСУ, який входить до Повітряного командування "Центр". Місце базування - Миргород Полтавської області. Авіапарк - Су-27П/С, Су-27С1М.
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головне - інше, про яке ніхто притомний не скаже, хіба що зелені зерадники , які Й ДОСІ! допущені до держтаємниці, а доблєсне СБУ (те що придворне, за викликом) й досі у носі довбиться..