Тіло ліквідованого окупанта горить від влучного скиду боєприпасу з дрона. ВIДЕО
Бійці 225 окремого штурмового батальйону підрозділу "Чорний Лебідь" влучним скидом боєприпасу ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник був ліквідований українськими воїнами під час, ймовірно, курської операції.
"Коли над головою літає дрон, правильна стратегія — сховатися і не рухатись. З висоти 300 метрів доволі важко розгледіти нерухому ціль, яка ще й зливається з навколишнім середовищем. "Герой" цього відео невірно оцінив можливості дерева сховати його від загрози і отримав прожарку well done. А ми собі полетіли далі патрулювати небо Курщини", - написали військові.
Топ коментарі
+6 valentyna #410470
показати весь коментар07.09.2024 09:19
+6 Виктор Бороветский
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+3 Тонка червона лінія
показати весь коментар07.09.2024 09:32
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
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Але той вогнегасник був зроблений в одному екземплярі - для виставки!
А якщо серйозно - то у них що одяг, що взуванка - суцільна синтетика. Розлазиться за місяць-два носіння. Мені сусід показував - коли кацапів з села його вигнали. Вони свою "рвань" покидали а забрали його старий український"дубок" і гумові чоботи - у яких він працював на городі...