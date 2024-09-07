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Тіло ліквідованого окупанта горить від влучного скиду боєприпасу з дрона. ВIДЕО

Бійці 225 окремого штурмового батальйону підрозділу "Чорний Лебідь" влучним скидом боєприпасу ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник був ліквідований українськими воїнами під час, ймовірно, курської операції.

"Коли над головою літає дрон, правильна стратегія — сховатися і не рухатись. З висоти 300 метрів доволі важко розгледіти нерухому ціль, яка ще й зливається з навколишнім середовищем. "Герой" цього відео невірно оцінив можливості дерева сховати його від загрози і отримав прожарку well done. А ми собі полетіли далі патрулювати небо Курщини", - написали військові.

Також дивіться: Знищення "шахедів" силами ППО на півдні в ніч на 6 вересня. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964)


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Топ коментарі
+6
Мене не цікавлять соплі 19 літніх ванюш на зручній постелі в українському госпіталі. Мене не цікавлять залишки істоти,яка прийшла вбивати,грабити і насилувати. Вони ніхто і не потрібно ні кадри про них ні відео. Їх не було,не має і не буде.
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07.09.2024 09:19
+6
Лисички замовляли свинособачку гріль.Як можна було відмовити тім жиробаскам-симпатюлям??
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07.09.2024 09:25
+3
Загоряння уніформи російських загарбників свідчить про низьку якість тканин для її виготовлення, вмісту значного відсотку синтетичних волокон.
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07.09.2024 09:32
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Рептилоіди - вони це *******
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07.09.2024 09:18 Відповісти
Мене не цікавлять соплі 19 літніх ванюш на зручній постелі в українському госпіталі. Мене не цікавлять залишки істоти,яка прийшла вбивати,грабити і насилувати. Вони ніхто і не потрібно ні кадри про них ні відео. Їх не було,не має і не буде.
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07.09.2024 09:19 Відповісти
Вас цікавить пісенка про дитячу гру?

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
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08.09.2024 00:36 Відповісти
Лисички замовляли свинособачку гріль.Як можна було відмовити тім жиробаскам-симпатюлям??
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07.09.2024 09:25 Відповісти
Загоряння уніформи російських загарбників свідчить про низьку якість тканин для її виготовлення, вмісту значного відсотку синтетичних волокон.
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07.09.2024 09:32 Відповісти
Выставка военного обмундирования и снаряжения ВС РФ:
- А вот, Владимир Владимирович, навейший абразец палевога абмундиравания наших салдат Рабочее наименавание - "Непабедимый" Ткань защитнава цвета, камуфлираванная Абладает вадаатталкивающими свойствами Износоустойчивая В неабхадимых местах имеет карманы для хранения полнаго камплекта экипировки
- Прекрасно... Прекрасно... У меня адин вапросик: а что эта за удлинённый карман в пахавай области? Это что - атдельный карман для члена? Неужели у наших салдат ани такие бальшие?
- Нет! В связи с эканомией средств форма пашита из синтетических материалав, абладающих повышеннай васпламеняемастью Паэтаму для предатвращения вазгарания там будет размещён партативный автаматический агнетушитель, каторый находится рядам - на дапалнительнам стенде...

Але той вогнегасник був зроблений в одному екземплярі - для виставки!

А якщо серйозно - то у них що одяг, що взуванка - суцільна синтетика. Розлазиться за місяць-два носіння. Мені сусід показував - коли кацапів з села його вигнали. Вони свою "рвань" покидали а забрали його старий український"дубок" і гумові чоботи - у яких він працював на городі...
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07.09.2024 10:15 Відповісти
Це до рашистів, ота ГОЙДА прийшла!!
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07.09.2024 09:35 Відповісти
хорошо горить. Файно!
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07.09.2024 10:25 Відповісти
Вот такой он поцелуй "дракончика" (наверное разновидность)
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07.09.2024 10:32 Відповісти
Смажений кабанчик, курка з майонезом …..
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07.09.2024 11:50 Відповісти
Що згорить- то не згніє !
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07.09.2024 15:50 Відповісти
Цей, вже точно, дохлим не прикидається.
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09.09.2024 00:01 Відповісти
 
 