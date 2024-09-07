Тіло ліквідованого окупанта горить від влучного скиду боєприпасу з дрона. ВIДЕО

Бійці 225 окремого штурмового батальйону підрозділу "Чорний Лебідь" влучним скидом боєприпасу ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник був ліквідований українськими воїнами під час, ймовірно, курської операції.

"Коли над головою літає дрон, правильна стратегія — сховатися і не рухатись. З висоти 300 метрів доволі важко розгледіти нерухому ціль, яка ще й зливається з навколишнім середовищем. "Герой" цього відео невірно оцінив можливості дерева сховати його від загрози і отримав прожарку well done. А ми собі полетіли далі патрулювати небо Курщини", - написали військові.

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