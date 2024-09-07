УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 663 12

Знищення "шахедів" силами ППО на півдні в ніч на 6 вересня. ВIДЕО

Бойова робота сил ППО півдня України по ударних БпЛА "Shahed-136/131" в ніч на 6 вересня 2024 року.

Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Сили ППО вночі збили 27 ударних БпЛА з 44, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4201) ППО (3211)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
вони є, але їх недостатньо навіть на заході, бо ніхто не був готовий до такої терористичної компоненти нової війни. Це ЗАКи з РЛС і системою цифрового керування вогнем, типу Terrahawk Paladin, або Skynex, або Mantis, які можуть "встроюватись" в єдину систему протиповітряної оборони як її елемент, та отримувати цілевказівку від єдиного командного центру.
Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
показати весь коментар
07.09.2024 03:40
+4
ФПВ дрон
показати весь коментар
07.09.2024 07:21
+3
чи таке лазерна гармата Dazzler
показати весь коментар
07.09.2024 07:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засады с пулеметами, на мопеды, это уже должно быть в прошлом. Нужны средства по надежней в плане успеха поражения, и подешевле чем ракеты.
показати весь коментар
07.09.2024 02:16 Відповісти
вони є, але їх недостатньо навіть на заході, бо ніхто не був готовий до такої терористичної компоненти нової війни. Це ЗАКи з РЛС і системою цифрового керування вогнем, типу Terrahawk Paladin, або Skynex, або Mantis, які можуть "встроюватись" в єдину систему протиповітряної оборони як її елемент, та отримувати цілевказівку від єдиного командного центру.
Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
показати весь коментар
07.09.2024 03:40 Відповісти
Нужны вертолеты. Можно даже не Апачи, а легкие типа Hughes OH-6 Cayuse. Гирокоптеры тоже подходящая вещь. А если пойдут реактивные Шахеты то тут уже должны быть готовы легкие самолеты которые могут взлетать и садится на автодороги.

показати весь коментар
07.09.2024 14:03 Відповісти
з гелікоптерів і зараз бивають шахеди, але це відбувається в певних районах країни і у світлий час доби. А масове використання АЗП поки що викликає багато питань, бо це додаткове навантаження на систему і операторів ППО, які і так в ****, коли вночі масово злітають з автошляхів десятки БПЛА, які прямують на расію, і на екранах операторів від додаткових "своїх" сігнатур відбувається божевілля із сігнатур, серед яких ще є і наші борти ВПС з живими пілотами. А ви ще хочете добавити сюди масово АЗП . Зараз з шахедами боряться досить ефективно, тому не думаю, що для цього має сенс задіювати АЗП, враховуючи можливістьлюдських втрат від нічного friendly fire.
показати весь коментар
07.09.2024 14:58 Відповісти
маєте на увазі таке..Dragonfire

показати весь коментар
07.09.2024 07:11 Відповісти
чи таке лазерна гармата Dazzler
показати весь коментар
07.09.2024 07:21 Відповісти
я маю на увазі ті ЗАКи, які вже зараз стоять на бойовому чегуванні у наших ППО. Звісно, мріяти про те, що буде через двадцять років, зараз для здоровля не шкідливо.
показати весь коментар
07.09.2024 15:03 Відповісти
ми ж теж мріяли про Леопарди..про Ф-16
показати весь коментар
07.09.2024 15:06 Відповісти
ви зараз потрапляєте у часову пастку, в яку зазвичай потрапляють мрійники. Ви плутаєте зброю, яка стояла на озброєнні, і масово вироблялась ще з минулого сторіччя сотнями і тисячами, з прототипами, які можуть з'явитись на озброєнні певних країн тільки років через десять.
А нам вже сьогодні потрібно мати пару сотень Terrahawk'ів\Skynex'ів у мобільному виконанні (яких ще навіть сотнями на рік у всьому світі не виробляють), в якості об'єктового ППО.
показати весь коментар
07.09.2024 15:25 Відповісти
ФПВ дрон
показати весь коментар
07.09.2024 07:21 Відповісти
коптерного типу???
показати весь коментар
07.09.2024 15:04 Відповісти
CNN

За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, Іран нещодавно передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України, завершивши поставку, яка, як попереджали американські та західні офіційні особи, тривала майже рік.

На цьому фото за січень 2022 року зображена іранська балістична ракета класу "земля-земля" малої дальності в Тегерані.

показати весь коментар
07.09.2024 02:34 Відповісти
 
 