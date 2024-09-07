Знищення "шахедів" силами ППО на півдні в ніч на 6 вересня. ВIДЕО
Бойова робота сил ППО півдня України по ударних БпЛА "Shahed-136/131" в ніч на 6 вересня 2024 року.
Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар07.09.2024 03:40
+4 Василь Воробець
показати весь коментар07.09.2024 07:21
+3 Bob Fayn
показати весь коментар07.09.2024 07:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
А нам вже сьогодні потрібно мати пару сотень Terrahawk'ів\Skynex'ів у мобільному виконанні (яких ще навіть сотнями на рік у всьому світі не виробляють), в якості об'єктового ППО.
За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, Іран нещодавно передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України, завершивши поставку, яка, як попереджали американські та західні офіційні особи, тривала майже рік.
На цьому фото за січень 2022 року зображена іранська балістична ракета класу "земля-земля" малої дальності в Тегерані.