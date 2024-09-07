Знищення "шахедів" силами ППО на півдні в ніч на 6 вересня. ВIДЕО

Бойова робота сил ППО півдня України по ударних БпЛА "Shahed-136/131" в ніч на 6 вересня 2024 року.

Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

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