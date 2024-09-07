Уничтожение "шахедов" силами ПВО на юге в ночь на 6 сентября. ВИДЕО
Боевая работа сил ПВО юга Украины по ударным БпЛА "Shahed-136/131" в ночь на 6 сентября 2024 года.
Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Юг", информирует Цензор.НЕТ.
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Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
А нам вже сьогодні потрібно мати пару сотень Terrahawk'ів\Skynex'ів у мобільному виконанні (яких ще навіть сотнями на рік у всьому світі не виробляють), в якості об'єктового ППО.
За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, Іран нещодавно передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України, завершивши поставку, яка, як попереджали американські та західні офіційні особи, тривала майже рік.
На цьому фото за січень 2022 року зображена іранська балістична ракета класу "земля-земля" малої дальності в Тегерані.