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Уничтожение "шахедов" силами ПВО на юге в ночь на 6 сентября. ВИДЕО

Боевая работа сил ПВО юга Украины по ударным БпЛА "Shahed-136/131" в ночь на 6 сентября 2024 года.

Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Юг", информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Зеленский: в Украине недостаточно систем ПВО, чтобы защитить всю территорию

Автор: 

беспилотник (3637) ПВО (2771)


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Топ комментарии
+10
вони є, але їх недостатньо навіть на заході, бо ніхто не був готовий до такої терористичної компоненти нової війни. Це ЗАКи з РЛС і системою цифрового керування вогнем, типу Terrahawk Paladin, або Skynex, або Mantis, які можуть "встроюватись" в єдину систему протиповітряної оборони як її елемент, та отримувати цілевказівку від єдиного командного центру.
Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
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07.09.2024 03:40
+4
ФПВ дрон
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07.09.2024 07:21
+3
чи таке лазерна гармата Dazzler
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07.09.2024 07:21
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Засады с пулеметами, на мопеды, это уже должно быть в прошлом. Нужны средства по надежней в плане успеха поражения, и подешевле чем ракеты.
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07.09.2024 02:16 Ответить
вони є, але їх недостатньо навіть на заході, бо ніхто не був готовий до такої терористичної компоненти нової війни. Це ЗАКи з РЛС і системою цифрового керування вогнем, типу Terrahawk Paladin, або Skynex, або Mantis, які можуть "встроюватись" в єдину систему протиповітряної оборони як її елемент, та отримувати цілевказівку від єдиного командного центру.
Думаю, що через п'ять рокі ми будемо країною із самою високою щільністю ******** ЗАКів на одиницю площі.
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07.09.2024 03:40 Ответить
Нужны вертолеты. Можно даже не Апачи, а легкие типа Hughes OH-6 Cayuse. Гирокоптеры тоже подходящая вещь. А если пойдут реактивные Шахеты то тут уже должны быть готовы легкие самолеты которые могут взлетать и садится на автодороги.

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07.09.2024 14:03 Ответить
з гелікоптерів і зараз бивають шахеди, але це відбувається в певних районах країни і у світлий час доби. А масове використання АЗП поки що викликає багато питань, бо це додаткове навантаження на систему і операторів ППО, які і так в ****, коли вночі масово злітають з автошляхів десятки БПЛА, які прямують на расію, і на екранах операторів від додаткових "своїх" сігнатур відбувається божевілля із сігнатур, серед яких ще є і наші борти ВПС з живими пілотами. А ви ще хочете добавити сюди масово АЗП . Зараз з шахедами боряться досить ефективно, тому не думаю, що для цього має сенс задіювати АЗП, враховуючи можливістьлюдських втрат від нічного friendly fire.
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07.09.2024 14:58 Ответить
маєте на увазі таке..Dragonfire

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07.09.2024 07:11 Ответить
чи таке лазерна гармата Dazzler
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07.09.2024 07:21 Ответить
я маю на увазі ті ЗАКи, які вже зараз стоять на бойовому чегуванні у наших ППО. Звісно, мріяти про те, що буде через двадцять років, зараз для здоровля не шкідливо.
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07.09.2024 15:03 Ответить
ми ж теж мріяли про Леопарди..про Ф-16
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07.09.2024 15:06 Ответить
ви зараз потрапляєте у часову пастку, в яку зазвичай потрапляють мрійники. Ви плутаєте зброю, яка стояла на озброєнні, і масово вироблялась ще з минулого сторіччя сотнями і тисячами, з прототипами, які можуть з'явитись на озброєнні певних країн тільки років через десять.
А нам вже сьогодні потрібно мати пару сотень Terrahawk'ів\Skynex'ів у мобільному виконанні (яких ще навіть сотнями на рік у всьому світі не виробляють), в якості об'єктового ППО.
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07.09.2024 15:25 Ответить
ФПВ дрон
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07.09.2024 07:21 Ответить
коптерного типу???
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07.09.2024 15:04 Ответить
CNN

За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, Іран нещодавно передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України, завершивши поставку, яка, як попереджали американські та західні офіційні особи, тривала майже рік.

На цьому фото за січень 2022 року зображена іранська балістична ракета класу "земля-земля" малої дальності в Тегерані.

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07.09.2024 02:34 Ответить
 
 