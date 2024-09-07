Тело ликвидированного оккупанта горит от точного сбрасывания боеприпаса с дрона. ВИДЕО
Бойцы 225 отдельного штурмового батальона подразделения "Черный Лебедь" точным сбрасыванием боеприпаса ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик был ликвидирован украинскими воинами во время, вероятно, курской операции.
"Когда над головой летает дрон, правильная стратегия - спрятаться и не двигаться. С высоты 300 метров довольно трудно разглядеть неподвижную цель, которая еще и сливается с окружающей средой. "Герой" этого видео неверно оценил возможности дерева скрыть его от угрозы и получил прожарку well done. А мы себе полетели дальше патрулировать небо Курщины", - написали военные.
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+6 valentyna #410470
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+6 Виктор Бороветский
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+3 Тонка червона лінія
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
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Але той вогнегасник був зроблений в одному екземплярі - для виставки!
А якщо серйозно - то у них що одяг, що взуванка - суцільна синтетика. Розлазиться за місяць-два носіння. Мені сусід показував - коли кацапів з села його вигнали. Вони свою "рвань" покидали а забрали його старий український"дубок" і гумові чоботи - у яких він працював на городі...