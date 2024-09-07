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Новости Видео Война
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Тело ликвидированного оккупанта горит от точного сбрасывания боеприпаса с дрона. ВИДЕО

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона подразделения "Черный Лебедь" точным сбрасыванием боеприпаса ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик был ликвидирован украинскими воинами во время, вероятно, курской операции.

"Когда над головой летает дрон, правильная стратегия - спрятаться и не двигаться. С высоты 300 метров довольно трудно разглядеть неподвижную цель, которая еще и сливается с окружающей средой. "Герой" этого видео неверно оценил возможности дерева скрыть его от угрозы и получил прожарку well done. А мы себе полетели дальше патрулировать небо Курщины", - написали военные.

Также смотрите: Уничтожение "шахедов" силами ПВО на юге в ночь на 6 сентября. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581)


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Топ комментарии
+6
Мене не цікавлять соплі 19 літніх ванюш на зручній постелі в українському госпіталі. Мене не цікавлять залишки істоти,яка прийшла вбивати,грабити і насилувати. Вони ніхто і не потрібно ні кадри про них ні відео. Їх не було,не має і не буде.
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07.09.2024 09:19
+6
Лисички замовляли свинособачку гріль.Як можна було відмовити тім жиробаскам-симпатюлям??
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07.09.2024 09:25
+3
Загоряння уніформи російських загарбників свідчить про низьку якість тканин для її виготовлення, вмісту значного відсотку синтетичних волокон.
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07.09.2024 09:32
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Рептилоіди - вони це *******
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07.09.2024 09:18 Ответить
Мене не цікавлять соплі 19 літніх ванюш на зручній постелі в українському госпіталі. Мене не цікавлять залишки істоти,яка прийшла вбивати,грабити і насилувати. Вони ніхто і не потрібно ні кадри про них ні відео. Їх не було,не має і не буде.
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07.09.2024 09:19 Ответить
Вас цікавить пісенка про дитячу гру?

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
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08.09.2024 00:36 Ответить
Лисички замовляли свинособачку гріль.Як можна було відмовити тім жиробаскам-симпатюлям??
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07.09.2024 09:25 Ответить
Загоряння уніформи російських загарбників свідчить про низьку якість тканин для її виготовлення, вмісту значного відсотку синтетичних волокон.
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07.09.2024 09:32 Ответить
Выставка военного обмундирования и снаряжения ВС РФ:
- А вот, Владимир Владимирович, навейший абразец палевога абмундиравания наших салдат Рабочее наименавание - "Непабедимый" Ткань защитнава цвета, камуфлираванная Абладает вадаатталкивающими свойствами Износоустойчивая В неабхадимых местах имеет карманы для хранения полнаго камплекта экипировки
- Прекрасно... Прекрасно... У меня адин вапросик: а что эта за удлинённый карман в пахавай области? Это что - атдельный карман для члена? Неужели у наших салдат ани такие бальшие?
- Нет! В связи с эканомией средств форма пашита из синтетических материалав, абладающих повышеннай васпламеняемастью Паэтаму для предатвращения вазгарания там будет размещён партативный автаматический агнетушитель, каторый находится рядам - на дапалнительнам стенде...

Але той вогнегасник був зроблений в одному екземплярі - для виставки!

А якщо серйозно - то у них що одяг, що взуванка - суцільна синтетика. Розлазиться за місяць-два носіння. Мені сусід показував - коли кацапів з села його вигнали. Вони свою "рвань" покидали а забрали його старий український"дубок" і гумові чоботи - у яких він працював на городі...
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07.09.2024 10:15 Ответить
Це до рашистів, ота ГОЙДА прийшла!!
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07.09.2024 09:35 Ответить
хорошо горить. Файно!
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07.09.2024 10:25 Ответить
Вот такой он поцелуй "дракончика" (наверное разновидность)
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07.09.2024 10:32 Ответить
Смажений кабанчик, курка з майонезом …..
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07.09.2024 11:50 Ответить
Що згорить- то не згніє !
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07.09.2024 15:50 Ответить
Цей, вже точно, дохлим не прикидається.
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09.09.2024 00:01 Ответить
 
 