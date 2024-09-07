Прикордонники знищили кулеметний розрахунок та спостережний пункт ворога на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Прикордонники атакували FPV-дронами кулеметний розрахунок та спостережний пункт окупантів на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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