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Прикордонники знищили кулеметний розрахунок та спостережний пункт ворога на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Прикордонники атакували FPV-дронами кулеметний розрахунок та спостережний пункт окупантів на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Бойова робота пілотів 831 бригади тактичної авіації. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) знищення (7322)


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СУПЕР!
ЗС України Слава!
Хай Бог береже Вас, Воїни Світла!
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07.09.2024 12:07 Відповісти
 
 