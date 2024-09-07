Окупанту відірвало верхню половину тіла після атаки наших бійців. ВIДЕО 18+
Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького скидами боєприпасів з дронів ліквідували російського загарбника.
Відповідне відео опублікували бійці на своїй сторінці у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.09.2024 13:04
+26 Яр Холодний
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+23 Роман с камнем
показати весь коментар07.09.2024 13:08
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Кацапня в тебе в штанях. Я не дивлюся фільмів жахів і трилерів навіть. А тепер повинен почати, щоб ти було довольне?)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fb0yui/us_68th_jaeger_brigades_uav_pilots_struck_a_small/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fa9u07/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/
Зато ніжняя осталась - аптімістічнєє надо смотрєть на вєщі!
математика...