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Новини Відео Війна
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Українські захисники знищили дві понтонні переправи ворога і ЗРК "Оса" на Курщині. ВIДЕО

За допомогою касетних ракет GMLRS Сили оборони України знищили дві понтонні переправи і одної систему ППО на Курщині. Зокрема, ЗРК "Оса" росіяни сховали у лісосмузі, але наші бійці уразили її й там.

Відео знищення ворожих переправ і техніки опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанту відірвало верхню половину тіла після атаки наших бійців. ВIДЕО 18+

Автор: 

ППО (3214) знищення (7322) Курськ (1127)


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Топ коментарі
+13
А що собою уявляє ******** солдат без техніки? Без танка чи САУ? Без ЗРК чи навіть автомобіля?
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07.09.2024 14:37
+9
Воїни України - Героі 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.09.2024 14:36
+9
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07.09.2024 15:59
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кинуть техніку..а самі переправляться...Дніпро був більш величніший...але це не помішало повтікати рашистам
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07.09.2024 14:27 Відповісти
А що собою уявляє ******** солдат без техніки? Без танка чи САУ? Без ЗРК чи навіть автомобіля?
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07.09.2024 14:37 Відповісти
м'ясо
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07.09.2024 15:03 Відповісти
От бачиш? Ти скам все прекрасно розумієш!
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07.09.2024 15:07 Відповісти
До Вашого відома, болотний наступ йде саме в такому форматі: суне чисте м'ясо: без техніки, танка, САУ та навіть автомобіля. Наші починають його відстрілювати - та розкривають свої позиції. І по них прилітає КАБ, чи іскандер. Потім знов суне чисте м'ясо без автомобіля. Після кількох таких ітерацій, чергова партія м'яса вже вільно заходить на наші знищені або покинуті позиції. Без танка, САУ та навіть автомобіля.
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07.09.2024 16:04 Відповісти
Мене здається там був договірняк: їм дали безперешкодно вийти з Херсону на техниці, замість втопити їх в Дніпрі. Чи є інформація про величезну кількість захваченої в Херсоні покинутої техніки?
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07.09.2024 15:31 Відповісти
Техника частично выходила через Каховскую платину, а частично по херсонскому мосту и понтону, прикрываясь насильно и не насильно "эвакуируемыми". Тогда из Херсона вывезли 60-70 тыс. человек.
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07.09.2024 15:54 Відповісти
Я не спрашивал: насильно или нет, прикрывались или нет. Я ответил человеку, по поводу брошенной техники при форсировании Днепра. Мне об этом ничего неизвестно, в плане количества и номенклатуры.
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07.09.2024 15:57 Відповісти
Потребуй отчет, путем запроса.)
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07.09.2024 16:18 Відповісти
Так мой коммент и вляется таким запросом: тот человек мог бы в ответ предьявить горы брошенной техники в Херсоне. Чтобы было понятнее, о чем это он вообще. Какая брошеная техника при переправе-отступлении, даже через Днепр?
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07.09.2024 16:21 Відповісти
Воїни України - Героі 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.09.2024 14:36 Відповісти
Блин, опять по Сейму всякая гадость к нам поплывет.
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07.09.2024 14:39 Відповісти
От-от! Кацапські браконьєри залишаться без риби! Зате наша риба з раками в Десні від"їсться перед зимівлею!
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07.09.2024 15:10 Відповісти
Сейм по Україні ще 250 км протікає, і це не смішно. Бо там Сумська область бере воду з нього
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07.09.2024 16:35 Відповісти
Назви міста басейну Десни - які беруть воду безпосередньо з Сейму чи Десни! Я знаю лише Київ Решта міст і сіл користуються скважинами та колодязями
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07.09.2024 16:43 Відповісти
Наприклад, Путивль, там від Сейму залежить рівень води в колодязях в 37 присеймських сілах і в колодязях самого Путивля
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07.09.2024 16:49 Відповісти
Саме про це я й кажу! Загрозу несе лише прямий водозабір з ріки А вода зі скважин та колодязів фільтрується та проходить через товщу водоносного горизонту Всі органічні рештки затримуються грунтовою товщею та в ній нейтралізуються!
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07.09.2024 17:00 Відповісти
Ну і Сейм завжди був улюбленим місцем відпочинку, купанія місцевих жителів Конотопа, Путивля тощо. Також ловля риби. А стосовно "лише Києв бере воду безпосередньо з річки", я наразі в Києві живу, дякую за таке ставлення до столичних мешканців)
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07.09.2024 17:19 Відповісти
Не можу зрозуміть - від МЕНЕ ти чого добиваєшся? Щоб я приїхав і тобі в Києві криницю викопав? Чи пробив скважину? Київ уже десятки років п"є саме деснянську воду Саме при впадінні Десни у Дніпро знаходиться станція фільтрації та аерації, яка забезпечує питною водою Київ та його міста-супутники Так що купуй фільтри і став - бо хлоркою вода буде зараз ще більш насичена Я п"ю вже два десятки років воду фільтровану - бо хоч наша скважинна вода і смачна - але має в собі занадто багато розчинених мінеральних речовин А я не маю бажання отримать камінчики у нирках та жовчному з сечовим міхурами
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07.09.2024 17:38 Відповісти
Понтони не допливуть. Решето має отріцатєльную плавучєсть.
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07.09.2024 15:10 Відповісти
Другу переправу дійсно знищили, а щодо першої маю сумніви: вибухи у воді, все в диму, а сама переправа, може, вціліла? Зарано перевели камеру на інше.
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07.09.2024 15:29 Відповісти
Центральна частина уже осідала у воді
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07.09.2024 17:01 Відповісти
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07.09.2024 15:59 Відповісти
Херачать кацапів під музику "Sabaton"
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07.09.2024 16:33 Відповісти
а Сабатон за рашу...
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08.09.2024 00:36 Відповісти
Слюшай, до чиво я лублу этат казетный ракет, билят, да?

Это прямо песня, особенно когда в толпе козломордячих.
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07.09.2024 18:13 Відповісти
 
 