Українські захисники знищили дві понтонні переправи ворога і ЗРК "Оса" на Курщині. ВIДЕО
За допомогою касетних ракет GMLRS Сили оборони України знищили дві понтонні переправи і одної систему ППО на Курщині. Зокрема, ЗРК "Оса" росіяни сховали у лісосмузі, але наші бійці уразили її й там.
Відео знищення ворожих переправ і техніки опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар07.09.2024 14:37
+9 Amber
показати весь коментар07.09.2024 14:36
+9 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар07.09.2024 15:59
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Это прямо песня, особенно когда в толпе козломордячих.