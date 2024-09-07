Українські захисники знищили дві понтонні переправи ворога і ЗРК "Оса" на Курщині. ВIДЕО

За допомогою касетних ракет GMLRS Сили оборони України знищили дві понтонні переправи і одної систему ППО на Курщині. Зокрема, ЗРК "Оса" росіяни сховали у лісосмузі, але наші бійці уразили її й там.

Відео знищення ворожих переправ і техніки опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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