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Бойцы 63 ОМБр уничтожили живую силу оккупантов и их бронетехнику. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили живую силу оккупантов и их техники с помощью FPV-дрона. В частности, беспилотником наши воины поразили бронетехнику россиян, впоследствии добили ее уже из артиллерии.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Момент разгрома посадки с россиянами бойцами 3 ОШБр снял наш дрон. ВИДЕО

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уничтожение (7010) 63 ОМБр (104)


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немає у землян найбільш важливої роботи чім баранити московита
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07.09.2024 16:51 Ответить
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07.09.2024 16:52 Ответить
Дивився сьогодні Тізенгаузена (проукраїнський російськомовний блогер - уродженець Криму)
Цікаву річ повідомив: Отой удар по базі *********** у Острогожську - не просто так був повторений Там кацапи зберігали запас північнокорейських балістичних ракет! Сьогодні "добивали" їх залишки!
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07.09.2024 16:52 Ответить
Ще одне джерело підтвердило інформацію про знищення ракет північнокорейських
І ще одна "цікавинка" - кацапські кореспонденти виють знову Тепер про чергову "варварську" зброю "хахлоф" Наші хлопці заправляють сільськогосподарські дрони напалмом і "оприскують" лісопосадки з кацапськими шкідниками А так як сидять вони у оточенні сухого дерева - то вигоряють дуже гарно!
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07.09.2024 17:28 Ответить
Дрон зупинив, а касетник животворящий зробив із хробаками свою справу....
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07.09.2024 17:54 Ответить
 
 