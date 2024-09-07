Бойцы 63 ОМБр уничтожили живую силу оккупантов и их бронетехнику. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили живую силу оккупантов и их техники с помощью FPV-дрона. В частности, беспилотником наши воины поразили бронетехнику россиян, впоследствии добили ее уже из артиллерии.
Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Цікаву річ повідомив: Отой удар по базі *********** у Острогожську - не просто так був повторений Там кацапи зберігали запас північнокорейських балістичних ракет! Сьогодні "добивали" їх залишки!
І ще одна "цікавинка" - кацапські кореспонденти виють знову Тепер про чергову "варварську" зброю "хахлоф" Наші хлопці заправляють сільськогосподарські дрони напалмом і "оприскують" лісопосадки з кацапськими шкідниками А так як сидять вони у оточенні сухого дерева - то вигоряють дуже гарно!