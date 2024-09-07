Бойцы 63 ОМБр уничтожили живую силу оккупантов и их бронетехнику. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили живую силу оккупантов и их техники с помощью FPV-дрона. В частности, беспилотником наши воины поразили бронетехнику россиян, впоследствии добили ее уже из артиллерии.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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