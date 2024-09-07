Воины 28 ОМБр уничтожили САУ, РСЗО БМ-21 "Град", БМП-2 российских захватчиков. ВИДЕО
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода во взаимодействии с побратимами нашли и уничтожили около десятка единиц вражеской техники вместе с боекомплектом.
Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале Опертивный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности защитники уничтожили: самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", САУ, Д-30, РСЗО БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БМП-2 оккупантов.
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Hulio
показать весь комментарий07.09.2024 17:04 Ответить Мне нравится 1
Яр Холодний
показать весь комментарий07.09.2024 17:51 Ответить Мне нравится 4
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий07.09.2024 18:51 Ответить Мне нравится 2
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