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Воины 28 ОМБр уничтожили САУ, РСЗО БМ-21 "Град", БМП-2 российских захватчиков. ВИДЕО

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода во взаимодействии с побратимами нашли и уничтожили около десятка единиц вражеской техники вместе с боекомплектом.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале Опертивный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности защитники уничтожили: самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", САУ, Д-30, РСЗО БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БМП-2 оккупантов.

Смотрите: Бойцы 63 ОМБр уничтожили живую силу оккупантов и их бронетехнику. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Не "Гіанцит" а "гіацинт". Опечатка.
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07.09.2024 17:04 Ответить
Голвне - що спалили "квіточку"!
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07.09.2024 17:51 Ответить
Звільнений довбойоб "харошій рюцькій" ілля яшін наполягає, що слова - кремль, пукін і ще якась ***** треба писати з великої літери... Нєвзоров його за це карсіво виїбав... Такі справи... Тому Нєвзорова треба писати з великої літери, а все інше так як Ви кажете...
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07.09.2024 18:51 Ответить
 
 