УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10938 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 367 42

Окупанти, взявшись за руки, тікають від українського дрона бійців 54 ОМБр. ВIДЕО

Бійці 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи бойового батальйону "Incognito" ліквідували двох окупантів.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони-камікадзе знищили "буханку" й укриття російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3973) 54 окрема бригада (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
08.09.2024 11:11
+13
показати весь коментар
08.09.2024 11:22
+13
В них з головою проблеми були ще до вибуху **********. Інакше б вдома собі сиділи.
показати весь коментар
08.09.2024 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть голубі
показати весь коментар
08.09.2024 11:07 Відповісти
Тірім-парам, в лєс пайдем по парам, і в лєсу по парам будєм тірім-парам.
показати весь коментар
08.09.2024 11:34 Відповісти
Та що ти там знаєш про Кохання ...
показати весь коментар
08.09.2024 12:37 Відповісти
лов-іс - когда у тебя гарем двойников 🤣
показати весь коментар
08.09.2024 14:05 Відповісти
Ну ось... зруйнували скрєпную ячєйку духовного общєства.... як же пони тепер розмножаться?
показати весь коментар
08.09.2024 11:08 Відповісти
оглушені, опора один для одного.
а шо колоних прям упало і їм нічого. лише оглушило.
показати весь коментар
08.09.2024 11:10 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 11:11 Відповісти
Бєспрєдєл !
Нє , ну хіба ж так можна .? Може вони тільки залізли в кущі щоб покохатися , а їм тут на голову міна . !! Увесь кайф наламали .
показати весь коментар
08.09.2024 11:13 Відповісти
Бл*ть! Я думав, що є лише американська версія "Горбатої гори". Питання до гудняя про скрєпність навіть ставити не буду.
показати весь коментар
08.09.2024 11:13 Відповісти
жиніх і нівєста
показати весь коментар
08.09.2024 12:48 Відповісти
навіщо вони так зробили за ручки?
реально я до сих пір в окує - вони ж розуміли що післ цього їх затролять
Думаєш реально вони ******** друг дружку?
показати весь коментар
08.09.2024 14:08 Відповісти
тіко... ху із ху?
показати весь коментар
08.09.2024 20:10 Відповісти
Голубая луна всему виной

все в округе говорили

Этой странной любви этой странной любви

Так ему и не простили

Голубая луна голубая луна

Как никто его любила голубая луна

Голубая луна, голубая луна

Звездной сладостью поила голубая луна
показати весь коментар
08.09.2024 11:21 Відповісти
🤣
показати весь коментар
08.09.2024 14:09 Відповісти
Как мило! Они жили не долго и счастливо и умерли в один день! Прямо слезы на глазах!(((
показати весь коментар
08.09.2024 11:21 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 11:22 Відповісти
У второго проблемы с глазами после взрыва боеприпаса.
Поэтому первый и ведет его за руки.
показати весь коментар
08.09.2024 11:24 Відповісти
забожись!
показати весь коментар
08.09.2024 11:25 Відповісти
В них з головою проблеми були ще до вибуху **********. Інакше б вдома собі сиділи.
показати весь коментар
08.09.2024 11:44 Відповісти
Скоріш всього! Лівий рухається невпевнено і надто сильно рукою ******** під час бігу
показати весь коментар
08.09.2024 11:50 Відповісти
Все в них добре з очима, навіть фалоімітатора не забули прихопити і вдвох його несуть. Дуже цінна річ мабуть.
показати весь коментар
08.09.2024 13:49 Відповісти
Кому что в голову приходит, но на самом деле поступок достойный, не бросил товарища, у которого потеря зрения, не всякий так поступит.
показати весь коментар
08.09.2024 18:30 Відповісти
Жили-були на московії два геї,
кохалися-любилися,
але засвербіли в них скрєпи,
і поперлися вони в чужу країну
і цього моменту вони ставли підарами.
Фінал очікуємий - ЗДОХЛИ.
показати весь коментар
08.09.2024 11:35 Відповісти
Казка - жили-були два підора...
показати весь коментар
08.09.2024 11:52 Відповісти
Рюський голубой Ванюшка (Из Маски шоу).
показати весь коментар
08.09.2024 12:00 Відповісти
С милым и ад в шалаше!💀💀
показати весь коментар
08.09.2024 12:10 Відповісти
Не давно десь бачив відос, як русня після госпіталя відправляє на передок контужених, глухих, на милицях, мало не на носилках, цей мабуть сліпий, ось його і веде товаріщ за руку.
показати весь коментар
08.09.2024 12:44 Відповісти
так і повинно бути, юніти що ******* тюрму народів повинні любити і її методи
показати весь коментар
08.09.2024 13:30 Відповісти
Njetochno brosajem, druzja!
показати весь коментар
08.09.2024 13:46 Відповісти
Нєт повєсті пєчальнєє на свєтє,
 Чим повєсть о нєзакончєнном міньєтє.
показати весь коментар
08.09.2024 13:47 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 14:10 Відповісти
подружжя
показати весь коментар
08.09.2024 14:31 Відповісти
Останній камінгаут.
показати весь коментар
08.09.2024 17:22 Відповісти
Так у них было или нет????? И тема сисек не раскрыта(((
показати весь коментар
08.09.2024 17:29 Відповісти
І тока смєрть разлучіт нас... Гойда !
показати весь коментар
08.09.2024 17:48 Відповісти
Однин з них точно Тамара...
показати весь коментар
08.09.2024 18:22 Відповісти
твікс))
показати весь коментар
08.09.2024 18:24 Відповісти
Прямо кадри з весільного кліпу.
показати весь коментар
08.09.2024 20:32 Відповісти
Це називається любов до гробу...
показати весь коментар
08.09.2024 22:35 Відповісти
Пичаль...любов непереможна..бо в одному котлі будуть варитись..вічно й пічально..
показати весь коментар
08.09.2024 23:50 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 09:15 Відповісти
 
 