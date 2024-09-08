Окупанти, взявшись за руки, тікають від українського дрона бійців 54 ОМБр. ВIДЕО
Бійці 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи бойового батальйону "Incognito" ліквідували двох окупантів.
Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Валерий К #448385
показати весь коментар08.09.2024 11:11
+13 Валерий К #448385
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+13 Олег Марцінковський #590571
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а шо колоних прям упало і їм нічого. лише оглушило.
Нє , ну хіба ж так можна .? Може вони тільки залізли в кущі щоб покохатися , а їм тут на голову міна . !! Увесь кайф наламали .
реально я до сих пір в окує - вони ж розуміли що післ цього їх затролять
Думаєш реально вони ******** друг дружку?
все в округе говорили
Этой странной любви этой странной любви
Так ему и не простили
Голубая луна голубая луна
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна, голубая луна
Звездной сладостью поила голубая луна
Поэтому первый и ведет его за руки.
кохалися-любилися,
але засвербіли в них скрєпи,
і поперлися вони в чужу країну
і цього моменту вони ставли підарами.
Фінал очікуємий - ЗДОХЛИ.
Чим повєсть о нєзакончєнном міньєтє.