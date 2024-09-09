Прикордонники зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі на Вовчанському напрямку, ліквідували двох росіян і знищили їхню автівку. ВIДЕО
Прикордонники-мінометники бригади "Гарт" зупинили "будівництво" на Вовчанському напрямку: точними влучаннями зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі.
Двоє ворожих копачів ліквідовано, троє – поранено, а на додачу FPV-дрон знищив ще й автівку противника, передає Цензор.НЕТ.
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але піхоті орків треба віддати належне - риють нори як пацюки...
через кілька днів буде взводник на кісткях взводу
для іншого взводу