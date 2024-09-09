УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12339 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 625 3

Прикордонники зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі на Вовчанському напрямку, ліквідували двох росіян і знищили їхню автівку. ВIДЕО

Прикордонники-мінометники бригади "Гарт" зупинили "будівництво" на Вовчанському напрямку: точними влучаннями зірвали спробу загарбників окопатися в лісосмузі.

Двоє ворожих копачів ліквідовано, троє – поранено, а на додачу FPV-дрон знищив ще й автівку противника, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 58-ї ОМПБр нищать окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці ЗСУ !

але піхоті орків треба віддати належне - риють нори як пацюки...
показати весь коментар
09.09.2024 17:31 Відповісти
слідуючі 2-а хробака- смертники ще на півметра ************....
показати весь коментар
09.09.2024 17:36 Відповісти
...а потім ще і ще.
через кілька днів буде взводник на кісткях взводу

для іншого взводу
показати весь коментар
09.09.2024 17:43 Відповісти
 
 