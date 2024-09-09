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Бійці 58-ї ОМПБр нищать окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського зафільмували фрагменти знищення окупантів та техніки дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі майже десяток атак на різні типи ворожої техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий автомобіль злітає у кювет і вибухає перед атакою українського дрона. ВIДЕО

Дрони "Дикі Шершні" в руках професіоналів не залишають жодних шансів російським окупантам. Долучайтеся до збору коштів на безпілотники:

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Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113) дрони (4762) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Гарна робота 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.09.2024 13:03 Відповісти
У параш-ютов - русская банька, а в нас - констрастний душ.
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09.09.2024 13:09 Відповісти
Кара, за перевищення рашистами, своїх бажань в Україні!
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09.09.2024 16:21 Відповісти
 
 