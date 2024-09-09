Бійці 58-ї ОМПБр нищать окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського зафільмували фрагменти знищення окупантів та техніки дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі майже десяток атак на різні типи ворожої техніки.

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