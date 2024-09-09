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Бойцы 58-й ОМПБр уничтожают оккупантов с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО

Операторы дронов 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского сняли фрагменты уничтожения оккупантов и техники дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи почти десяток атак на различные типы вражеской техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский автомобиль слетает в кювет и взрывается перед атакой украинского дрона. ВИДЕО

Дроны "Дикие Шершни" в руках профессионалов не оставляют никаких шансов российским оккупантам. Присоединяйтесь к сбору средств на беспилотники:

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Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (115) дроны (3977) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Гарна робота 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.09.2024 13:03 Ответить
У параш-ютов - русская банька, а в нас - констрастний душ.
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09.09.2024 13:09 Ответить
Кара, за перевищення рашистами, своїх бажань в Україні!
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09.09.2024 16:21 Ответить
 
 