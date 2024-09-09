Бойцы 58-й ОМПБр уничтожают оккупантов с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО
Операторы дронов 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского сняли фрагменты уничтожения оккупантов и техники дронами "Дикие Шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи почти десяток атак на различные типы вражеской техники.
Дроны "Дикие Шершни" в руках профессионалов не оставляют никаких шансов российским оккупантам. Присоединяйтесь к сбору средств на беспилотники:
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Amber
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Виталий Коломиец
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