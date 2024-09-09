Бойцы 58-й ОМПБр уничтожают оккупантов с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО

Операторы дронов 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского сняли фрагменты уничтожения оккупантов и техники дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи почти десяток атак на различные типы вражеской техники.

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