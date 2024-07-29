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Ворожий автомобіль злітає у кювет і вибухає перед атакою українського дрона. ВIДЕО

Автомобіль окупантів злетів у кювет та вибухнув, не дочекавшись атаки українського дрона, оператор якого вже тримав на прицілі транспорт загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис безконтактного знищення росіян опублікований у соцмережах.

"Перемога українського дрона у безконтактному бою. Іноді російська техніка втрачає управління і вибухає від одного вигляду наших FPV. Добивати там було вже нема кого. Місце дії – Донецька область, зона відповідальності 58-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти, стікаючи кров’ю, плавають навколо свого човна після скидів боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) Донецька область (8447) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) дрони (4690)


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Топ коментарі
+16
Вже і машини у лаптеногіх самознищуються боючись наших дронів )
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29.07.2024 12:48
+16
сэкономили нам дрон
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29.07.2024 12:54
+6
Перевищення рашистами швидкості, в Мирній Україні-смерть!!
Їх, ніхто не чіпав!! Ну, то таке… Це вам, не в МАЛІ…
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29.07.2024 13:00
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Вже і машини у лаптеногіх самознищуються боючись наших дронів )
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29.07.2024 12:48 Відповісти
він перетворився на бєлую ладу - мрію кожного кацапа та його автомобіля
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29.07.2024 12:53 Відповісти
сэкономили нам дрон
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29.07.2024 12:54 Відповісти
Перевищення рашистами швидкості, в Мирній Україні-смерть!!
Їх, ніхто не чіпав!! Ну, то таке… Це вам, не в МАЛІ…
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29.07.2024 13:00 Відповісти
Врізав дуба раніше строку
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29.07.2024 13:07 Відповісти
Кацапы самоубились...
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29.07.2024 13:11 Відповісти
Саєчку за переляк
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29.07.2024 15:08 Відповісти
Це новий дрон-характерник. Вбиває поглядом і летить далі .
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29.07.2024 15:48 Відповісти
+ +
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29.07.2024 16:13 Відповісти
Дрон застосував лазерну зброю - лазерний промінь невидимий просто....
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29.07.2024 16:12 Відповісти
 
 