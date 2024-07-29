Ворожий автомобіль злітає у кювет і вибухає перед атакою українського дрона. ВIДЕО
Автомобіль окупантів злетів у кювет та вибухнув, не дочекавшись атаки українського дрона, оператор якого вже тримав на прицілі транспорт загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис безконтактного знищення росіян опублікований у соцмережах.
"Перемога українського дрона у безконтактному бою. Іноді російська техніка втрачає управління і вибухає від одного вигляду наших FPV. Добивати там було вже нема кого. Місце дії – Донецька область, зона відповідальності 58-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
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+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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