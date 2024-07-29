УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5605 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 061 28

Окупанти, стікаючи кров’ю, плавають навколо свого човна після скидів боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із підрозділу "Гора" атакував групу окупантів, які човном намагалися пристати до берега на одній із водойм Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор киримли на лобовому склі автомобіля: "Я вас ненавижу, татарва #баная! И вас скоро отсюда выселят". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Херсонська область (5744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26

показати весь коментар
29.07.2024 11:42
+15
Й. Гайдн - Симфонія № 45 «ПРОЩАЛЬНА»
показати весь коментар
29.07.2024 11:41
+13
Побратими навчилися робитпи скиди з напалмом. Все як треба - по рецепту. З червоним фосфором, з магнієм. По підорам варто працювати не пострілами від РПГ-7, а саме напалмом. Щоб вмирали страшно. От тоді працює.
показати весь коментар
29.07.2024 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Й. Гайдн - Симфонія № 45 «ПРОЩАЛЬНА»
показати весь коментар
29.07.2024 11:41 Відповісти

показати весь коментар
29.07.2024 11:42 Відповісти
"Реквием" Моцарта рановато включать-еще не все лаптеногие "похорошели".
показати весь коментар
29.07.2024 11:52 Відповісти
ще чого ?
для них і Гайдна забагато - похабна частушка під балалайку це їхнє
показати весь коментар
29.07.2024 12:55 Відповісти
Ха...Вот им вместо поминальной.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AkQQN--RG2Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fkajaleksei.livejournal.com%2F255478.html&feature=emb_imp_woyt
показати весь коментар
29.07.2024 13:53 Відповісти
У метал версії послухайте. ТАМ бомба.
показати весь коментар
29.07.2024 11:53 Відповісти
дякую аж підскакую
показати весь коментар
29.07.2024 12:34 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 13:12 Відповісти
Бляха, трохи не точно получилося з першого разу...
показати весь коментар
29.07.2024 11:41 Відповісти
Ветер колышет камыши и дроны
показати весь коментар
29.07.2024 12:10 Відповісти
Чесно, це вже не цікаво. Як літають ноги-руки кацапів. Більш турбує наші втрати і наш відступ. Хоч один переможний комбриг знайдеться на все ЗСУ ? Щоб накостиляв кацапам по повній аж кілометрів на десять.
показати весь коментар
29.07.2024 11:44 Відповісти
Найдеться, якщо йому дадуть відповідну зброю !
показати весь коментар
29.07.2024 11:54 Відповісти
Друже, а ти сам де воював? Воював взагалі? Ні? Що ти знаєш за це? Не знаєш нічого. Будь-ласка, краще мовчи.

Єдине тобі скажу. Не бачив на війні ні одного комбрига чи замкомбрига, щоб хоч раз ходив на позиції. В мене було три комбати. Перший небесний. Олег Куцин - чув напевно. Його іменем вже названі вулиці в деяких містах України. Він був бойовим. Другий комбат Сват. Теж бойовий. Ми з ним разом вдвох виживали в місцях де вовки срати боялися.
Два моїх ротних бойові. Ні, щоб сидіти на КСП та спостерігати на моніторі. Любий короткий контакт з підорами - хто першим лізе на беху? Комбат з ротним. І я за ними карабкаюся, бо як кинути напризволяще цих воїнів Аллаха?

Можливо, це й неправильно. Але, якщо ти командир, менеджер - подавай приклад. Це не лише війни стосується. Цивільного життя теж. Маєш натхнення бути керівником - будь першим серед рівних.
показати весь коментар
29.07.2024 11:56 Відповісти
Друже, знімаю капелюх перед тобою, і твоїми командирами. Я нікого не засуджував. Я сподіваюсь, що знайдуться люди, які будуть КОМАНДУВАТИ на рівні Залужного. І отримувати перемоги. Ось про це й був комент. Ніяких цькувань чи сарказму чи не так ? На війну мене вже беруть зак віком.
показати весь коментар
29.07.2024 20:58 Відповісти
Переможний комбриг це хтось тіпа Содоля? Коли нічим костилять, треба відступати а не корчити із себе непереможних. Бо можна виграти битву, але програти війну (бо далі буде тупо нічим і ніким). А краще навпаки.
показати весь коментар
29.07.2024 13:30 Відповісти
Я прізвища не називаю, бо не маю право ні Содоля, ні ще будь-кого засуджувати. Вибач за куцу інформацію.
показати весь коментар
29.07.2024 20:53 Відповісти
Побратими навчилися робитпи скиди з напалмом. Все як треба - по рецепту. З червоним фосфором, з магнієм. По підорам варто працювати не пострілами від РПГ-7, а саме напалмом. Щоб вмирали страшно. От тоді працює.
показати весь коментар
29.07.2024 11:45 Відповісти
ще б повітряний підрив !!!
показати весь коментар
29.07.2024 11:48 Відповісти
термобар? Чесно кажучи, не знаю, як його робити ))
показати весь коментар
29.07.2024 11:59 Відповісти
Кстати про Президенте наладили производство ручных(!) термобарических гранат... Щас бы такое ВПК.. а не шмаркля..
показати весь коментар
29.07.2024 12:09 Відповісти
Друже, за РКГ-3 знаю все. 25 лютого 2022 року нам ще не дали АК, ходили з власною мисливською. В мене помпа Хатсан Аімгард з картечними. І мені дають таку гранату з парашутиком.
Лежу пузом в калюжі, чекаємо на танковий прорив підорів в Боярці через Жорнівку. Читаю в Вікі за цю гранату. Розумію, що це квиток в одну сторону. Теоретично, це треба лягти під танк, пропустити над собою, а потім навісиком кинути на корму так, щоб відкрився парашут. Але є деталь - зона враження 15 метрів. Тобто, камікадзе. РКГ у скидах - просто супер як працюють..
показати весь коментар
29.07.2024 12:20 Відповісти
А знаєш, де беремо фосфорно-магнієву суміш? Коли підори по нам відпрацьовують з градів та ураганів запальними - половина тих гаєк на спрацьовує. Або фосфор згорів, магній не загорівся. Ходимо, підбираємо ті гайки ))
показати весь коментар
29.07.2024 12:13 Відповісти
раки "потирають руки"...
показати весь коментар
29.07.2024 11:53 Відповісти
Это разные дроны? ( Был перерифф или монтаж) Или с одного два сброса?
показати весь коментар
29.07.2024 12:07 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 12:35 Відповісти
остаётся загадкой отсутствие зажигательных боеприпасов к скидам, это буквально бутылка Молотова, и не нужно тратится на динамит.
показати весь коментар
29.07.2024 12:59 Відповісти
Хто це скинув - напевно український рибнагляд.
показати весь коментар
29.07.2024 13:25 Відповісти
 
 