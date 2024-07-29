Окупанти, стікаючи кров’ю, плавають навколо свого човна після скидів боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона із підрозділу "Гора" атакував групу окупантів, які човном намагалися пристати до берега на одній із водойм Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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для них і Гайдна забагато - похабна частушка під балалайку це їхнє
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AkQQN--RG2Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fkajaleksei.livejournal.com%2F255478.html&feature=emb_imp_woyt
Єдине тобі скажу. Не бачив на війні ні одного комбрига чи замкомбрига, щоб хоч раз ходив на позиції. В мене було три комбати. Перший небесний. Олег Куцин - чув напевно. Його іменем вже названі вулиці в деяких містах України. Він був бойовим. Другий комбат Сват. Теж бойовий. Ми з ним разом вдвох виживали в місцях де вовки срати боялися.
Два моїх ротних бойові. Ні, щоб сидіти на КСП та спостерігати на моніторі. Любий короткий контакт з підорами - хто першим лізе на беху? Комбат з ротним. І я за ними карабкаюся, бо як кинути напризволяще цих воїнів Аллаха?
Можливо, це й неправильно. Але, якщо ти командир, менеджер - подавай приклад. Це не лише війни стосується. Цивільного життя теж. Маєш натхнення бути керівником - будь першим серед рівних.
Лежу пузом в калюжі, чекаємо на танковий прорив підорів в Боярці через Жорнівку. Читаю в Вікі за цю гранату. Розумію, що це квиток в одну сторону. Теоретично, це треба лягти під танк, пропустити над собою, а потім навісиком кинути на корму так, щоб відкрився парашут. Але є деталь - зона враження 15 метрів. Тобто, камікадзе. РКГ у скидах - просто супер як працюють..