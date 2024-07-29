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Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор киримли на лобовому склі автомобіля: "Я вас ненавижу, татарва #баная! И вас скоро отсюда выселят". ВIДЕО

Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор кримських татар на лобовому склі автомобіля і вона стала погрожувати власниці автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка не цензурно лаялася на адресу кримчанки та лякала новою депортацією киримли з півострова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений окупант із підбитим оком та тату із символами Третього рейху: "Я приехал бороться с нацистами". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

нацизм (148) окупація (6685) росія (65129) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+46
Вся расія в одному відео
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29.07.2024 09:30
+46
Яка ж беззуба мразота! Кацапстан в усій красі!
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29.07.2024 09:31
+28
Ну і рило у цій кацапки. Сциться, прикриває його, але все одно, побачили це рило "руського міра"
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29.07.2024 09:32
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ну, слово "негр" жеж заборонено вживати
**********
З якого це дива? Хто вам таке сказав?
Якщо комусь незручно вживати слово "негр", то можна говорити "темношкірий", "вихідець з Африки", "представник негроїдної раси". Бо слово "афроамериканець" стосується тільки негрів-громадян США. Тоді житель Австрії африканського походження, - "афроавстрієць". Але все одно смішно звучить. А Ілон Маск (народжений у Південній Африці), - євроафриканець.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Негроїдна_раса

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30.07.2024 14:20 Відповісти
ну, вислів "темношкірий" напевне підходить найбільше, хоча, як на мене, виглядає дещо зневажливо. Ми ж не кажимо "світлошкіра людина". Якийсь дурнуватий акцент присутній, принаймні я так відчуваю.. ))
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30.07.2024 14:27 Відповісти
На білого кажуть "біілий". І нікого це не турбує.
А негри на білих зневажливо кажуть "сніжок". Ну і що? Хай кажуть.

Ледь не в половині європейських мов слово "чорний" звучить, як "негро", або "негру". Іспанською, наприклад, "чорна кава, - "café negro". То що, іспанцям треба міняти слово negro на afroamericano? Так можна дійти до цілковитого абсурду.
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30.07.2024 14:43 Відповісти
нагадує анекдот))
Америка. Автобус повний пасажирів. Почалася сутичка між темношкірими та світлошкірими пасажирами, дійшло до бійки. Водій зупиняє автобус, бере вінчестер, перезаряджає його, йде в салон і каже: Так, з ціїє миті ми всі зелені. А тепер, темнозелені сідають в передній частині салону, а світлозелені в задній частині.
Переконав))
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30.07.2024 14:30 Відповісти
Був колись випадок в США, - обдовбаний здоровий негр причепився до білого дідуся в автобусі. А дідусь виявився ветераном В'єтнаму, і пустив негру юшку з носа. Цей випадок хтось із присутніх зняв на телефон і виклав у мережу.
Відео стало вірусним і в Голівуді зняли фільм ("Крутий чувак" (Bad Ass)) про схожого діда, вставивши туди такий самий епізод. Тільки все поставили з ніг на голову, - діда зробили мексиканцем, і він їхав у автобусі зі своїм другом негром-пенсіонером, а на них напали молоді білі расисти. Звісно, негр і мексиканець наваляли білим *********. ))) Мексиканця грав Денні Трехо, а негра, - Денні Гловер (напарник Мела Гібсона у фільмі "Смертельна зброя").

Ось справжнє відео, де білий дід побив негра-жлоба, - https://www.youtube.com/watch?v=DVxjytvJgAA

А ось епізод з фільму, де все навпаки, - https://www.youtube.com/watch?v=S6dAJzX1EbM
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30.07.2024 15:15 Відповісти
Молодці кримско-татарські українці що записали на відео справжнє обличчя росії. Респект!
Стільки ненависті в одній людині!!! Капець.. Хай би захлинулася своєю власною отрутою.
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29.07.2024 13:33 Відповісти
Блін, аж флешбеки з часів коли бував у Криму. Там дійсно якийсь особливий вид гнилих кацапів, навіть силіконові губи це не замаскують. Типова крисчанка, предків якої з під Тамбова і Курська в 40-ві завезли в товарняках
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29.07.2024 15:10 Відповісти
Какая достойная женщина))
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29.07.2024 17:51 Відповісти
Нацизм руZZко-имперский, обыкновенный. Таких в империи 1984 большинство. Это биомусор.
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29.07.2024 18:19 Відповісти
Вот кому денацификация не повредила бы, так это 85% роZZиян.
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29.07.2024 18:23 Відповісти
А сама на морду ліца татарка чістих кровєй. Мабуть побачила своє відображення на склі і агонь
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29.07.2024 22:32 Відповісти
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