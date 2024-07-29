Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор киримли на лобовому склі автомобіля: "Я вас ненавижу, татарва #баная! И вас скоро отсюда выселят". ВIДЕО
Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор кримських татар на лобовому склі автомобіля і вона стала погрожувати власниці автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка не цензурно лаялася на адресу кримчанки та лякала новою депортацією киримли з півострова.
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+46 wadpas
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З якого це дива? Хто вам таке сказав?
Якщо комусь незручно вживати слово "негр", то можна говорити "темношкірий", "вихідець з Африки", "представник негроїдної раси". Бо слово "афроамериканець" стосується тільки негрів-громадян США. Тоді житель Австрії африканського походження, - "афроавстрієць". Але все одно смішно звучить. А Ілон Маск (народжений у Південній Африці), - євроафриканець.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Негроїдна_раса
А негри на білих зневажливо кажуть "сніжок". Ну і що? Хай кажуть.
Ледь не в половині європейських мов слово "чорний" звучить, як "негро", або "негру". Іспанською, наприклад, "чорна кава, - "café negro". То що, іспанцям треба міняти слово negro на afroamericano? Так можна дійти до цілковитого абсурду.
Америка. Автобус повний пасажирів. Почалася сутичка між темношкірими та світлошкірими пасажирами, дійшло до бійки. Водій зупиняє автобус, бере вінчестер, перезаряджає його, йде в салон і каже: Так, з ціїє миті ми всі зелені. А тепер, темнозелені сідають в передній частині салону, а світлозелені в задній частині.
Переконав))
Відео стало вірусним і в Голівуді зняли фільм ("Крутий чувак" (Bad Ass)) про схожого діда, вставивши туди такий самий епізод. Тільки все поставили з ніг на голову, - діда зробили мексиканцем, і він їхав у автобусі зі своїм другом негром-пенсіонером, а на них напали молоді білі расисти. Звісно, негр і мексиканець наваляли білим *********. ))) Мексиканця грав Денні Трехо, а негра, - Денні Гловер (напарник Мела Гібсона у фільмі "Смертельна зброя").
Ось справжнє відео, де білий дід побив негра-жлоба, - https://www.youtube.com/watch?v=DVxjytvJgAA
А ось епізод з фільму, де все навпаки, - https://www.youtube.com/watch?v=S6dAJzX1EbM
Стільки ненависті в одній людині!!! Капець.. Хай би захлинулася своєю власною отрутою.