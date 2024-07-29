Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор киримли на лобовому склі автомобіля: "Я вас ненавижу, татарва #баная! И вас скоро отсюда выселят". ВIДЕО

Росіянку в окупованому Криму роздратував прапор кримських татар на лобовому склі автомобіля і вона стала погрожувати власниці автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка не цензурно лаялася на адресу кримчанки та лякала новою депортацією киримли з півострова.

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