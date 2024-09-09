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Пограничники сорвали попытку захватчиков окопаться в лесополосе на Волчанском направлении, ликвидировали двух россиян и уничтожили их автомобиль. ВИДЕО

Пограничники-минометчики бригады "Гарт" остановили "строительство" на Волчанском направлении: точными попаданиями сорвали попытку захватчиков окопаться в лесополосе.

Двое вражеских копателей ликвидированы, трое - ранены, а в придачу FPV-дрон уничтожил еще и машину противника, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 58-й ОМПБр уничтожают оккупантов с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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молодці ЗСУ !

але піхоті орків треба віддати належне - риють нори як пацюки...
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09.09.2024 17:31 Ответить
слідуючі 2-а хробака- смертники ще на півметра ************....
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09.09.2024 17:36 Ответить
...а потім ще і ще.
через кілька днів буде взводник на кісткях взводу

для іншого взводу
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09.09.2024 17:43 Ответить
 
 