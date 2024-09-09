Пограничники сорвали попытку захватчиков окопаться в лесополосе на Волчанском направлении, ликвидировали двух россиян и уничтожили их автомобиль. ВИДЕО
Пограничники-минометчики бригады "Гарт" остановили "строительство" на Волчанском направлении: точными попаданиями сорвали попытку захватчиков окопаться в лесополосе.
Двое вражеских копателей ликвидированы, трое - ранены, а в придачу FPV-дрон уничтожил еще и машину противника, передает Цензор.НЕТ.
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але піхоті орків треба віддати належне - риють нори як пацюки...
через кілька днів буде взводник на кісткях взводу
для іншого взводу