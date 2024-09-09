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Новости Видео Война
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Добровольцы из роты "Башкорт" взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины из роты "Башкорт" на Покровском направлении взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили исправную бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве - за свободный Башкортостан.

Смотрите также: Воины 5-й ОШБр уничтожили укрепление врага, ликвидировали оккупантов, а также сняли самоубийство россиянина. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) плен (2616) БМП (403)


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Топ комментарии
+14
Башкорту
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09.09.2024 18:40
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.09.2024 18:56
+14
опа! башкортські башкорти мочать башкортських рускіх. Несподіванка. Чекаємо на роти "Удмурт" і "Чуваш".
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09.09.2024 18:58
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Піратство якесь, сомалійські колеги заздрять.
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09.09.2024 18:32 Ответить
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09.09.2024 18:41 Ответить
Башкорту
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09.09.2024 18:40 Ответить
Ігор, не переймайся, вони їх нагодують і відпустять
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09.09.2024 18:40 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.09.2024 18:56 Ответить
опа! башкортські башкорти мочать башкортських рускіх. Несподіванка. Чекаємо на роти "Удмурт" і "Чуваш".
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09.09.2024 18:58 Ответить
Найвідоміший чуваш, - Василь Іванович Чапаєв. Хоча, насправді його прізвище звучало, як "Чєпаєв". Все було добре, поки на екрани країни не вийшов фільм братів Васильєвих з назвою "Чапаєв".

Після цього совєцька влада вирішила привести реальність до художнього вимислу, - змусила всіх живих родичів Чєпаєва поміняти свої реальні паспортні дані на видумане прізвище героя фільму, - "Чапаєв". Ось така чудова історія. Джельсоміно в Країні Брехунів ридав би від заздрощів! )))

А це справжня фота дійсного Чєпаєва:

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09.09.2024 22:07 Ответить
Гарна новина. Черговий промінчик світла в темному тунелі рашистської недоімперії. Тільки відокремлення від московитів всіх приєднаних ними земель і народів та відродження десятків незалежних національних держав на мапі теперішнього рашкостану може гарантувати України мирне життя в майбутньому.
[Боже] розпорош ті народи, що воєн бажають! [God] scatter thou the people that delight in war. [Боже] рассей народы, войны жаждущие! (Пс.67:31)
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09.09.2024 20:25 Ответить
За 80 років у кацапщині нічого не змінилося. Цього і слід було очікувати.
Варто ознайомитися з відозвами ОУН-УПА. Це знову актуально.

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09.09.2024 20:34 Ответить
Ну і нахіба все це? Кацапня прийшла вас вбивати (і більш як впевнений цей екіпаж десятки ваших поклав), а ви, благородні йолопи їм життя взамін. А-ФІ-ГЕТЬ
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09.09.2024 22:26 Ответить
"Дурак - имя прилагательное.... Ибо прилагается к глупому человеку..." (фон Визин, "Недоросль")
Як своїх полонених тоді рятувать з полону? Чим "викуповувать"?
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10.09.2024 02:44 Ответить
Це ще добре шо в плєн взяли. Могли на своїх рамсах і по месту порешать
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10.09.2024 12:40 Ответить
 
 