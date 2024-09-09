Добровольцы из роты "Башкорт" взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины из роты "Башкорт" на Покровском направлении взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили исправную бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве - за свободный Башкортостан.
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Після цього совєцька влада вирішила привести реальність до художнього вимислу, - змусила всіх живих родичів Чєпаєва поміняти свої реальні паспортні дані на видумане прізвище героя фільму, - "Чапаєв". Ось така чудова історія. Джельсоміно в Країні Брехунів ридав би від заздрощів! )))
А це справжня фота дійсного Чєпаєва:
[Боже] розпорош ті народи, що воєн бажають! [God] scatter thou the people that delight in war. [Боже] рассей народы, войны жаждущие! (Пс.67:31)
Варто ознайомитися з відозвами ОУН-УПА. Це знову актуально.
Як своїх полонених тоді рятувать з полону? Чим "викуповувать"?