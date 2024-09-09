Добровольцы из роты "Башкорт" взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины из роты "Башкорт" на Покровском направлении взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили исправную бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве - за свободный Башкортостан.

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