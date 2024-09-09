Бойцы 225-го ОШБ взяли в плен оккупанта на Курском направлении: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВИДЕО

Воины 225-го Отдельного штурмового батальона пополнили обменный фонд на Курском направлении и взяли в плен захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Пообщались с пленным казахом, который пошел убивать людей за деньги. Часто встречаем таких, которые думают, что смогут сидеть в тылу, зарабатывать деньги, и все будет хорошо. Но когда попадают в российскую военную систему и сталкиваются с реальностью, все становится на свои места", - добавили в публикации.

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