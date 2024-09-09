Воины 3-й ОШБр дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ударили в российскую броню - танки Т-72 и Т-80. Обоим нанесли поражение башни.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"С FPV атаковали еще пять начиненных грузовиков противника. В три из них мастерски попали на ходу автомобилей. Сделали работу бойцы ударного подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона", - добавили бойцы.

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