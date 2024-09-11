УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13341 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
9 745 2

Прикордонники знищили штурмову групу РФ на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку бійці Краматорського загону помітили накопичення ворога на декількох напрямках. Прикордонники не чекали ймовірного штурму і застосували артилерію, знищивши штурмові групи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Двоє уцілілих російських танкістів вилізли із підбитого танка Т-80БВ і чкурнули кукурудзяним полем. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ліквідація (3924)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось це правильно:
Зайшов у санітарну зону - готуйся стати "200им".
Навіть кордон не потрібно перетинати.
показати весь коментар
11.09.2024 16:25 Відповісти
Слава цим прикордонникам!
показати весь коментар
11.09.2024 16:37 Відповісти
 
 