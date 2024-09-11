Прикордонники знищили штурмову групу РФ на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку бійці Краматорського загону помітили накопичення ворога на декількох напрямках. Прикордонники не чекали ймовірного штурму і застосували артилерію, знищивши штурмові групи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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