Прикордонники знищили штурмову групу РФ на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку бійці Краматорського загону помітили накопичення ворога на декількох напрямках. Прикордонники не чекали ймовірного штурму і застосували артилерію, знищивши штурмові групи РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Зайшов у санітарну зону - готуйся стати "200им".
Навіть кордон не потрібно перетинати.