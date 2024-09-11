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Двоє уцілілих російських танкістів вилізли із підбитого танка Т-80БВ і чкурнули кукурудзяним полем. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк Т-80БВ поблизу села Снагость на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два уцілілі російські танкісти вилізли із бронемашини і чкурнули навтьоки кукурудзяним полем.

"Підбитий та покинутий екіпажем російський Т-80БВ, який вчора вдень у складі колони штурмував село Снагость Курської області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Росіяни розпочали активні штурмові дії на лівому фланзі нашого угрупування в Курській області, - DeepState. КАРТА

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+13
А ще сьогодні вночі поповнив підводне угруповання кацапольот СУ-30СМ
"У Чорному морі, під час пошукової операції Су-30СМ, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км. Також знайшли уламки літака, у тому числі крило"
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11.09.2024 16:14
+12
Паліть кацапську кукурудзу - робіть собі попкорн
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11.09.2024 16:04
+9
mrazota...nasraļi ta ubežaļi
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11.09.2024 16:04
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Паліть кацапську кукурудзу - робіть собі попкорн
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11.09.2024 16:04 Відповісти
mrazota...nasraļi ta ubežaļi
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11.09.2024 16:04 Відповісти
Сподіваюсь, що кацапи дізналися звідки виходить адреналін...
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11.09.2024 16:07 Відповісти
Тобто знищення танку це "відсутність супротиву"?! Я яким саме повинен бути цей супротив?! Ну ви кремляді тупиє!
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11.09.2024 16:14 Відповісти
https://sprotyv.info/video/rashisti-pograbuvali-punkt-vidachi-wildberries-u-kurskij-oblasti-video/ Рашисти в черговий раз пограбували пункт видачі Wildberries у курській області. ВІДЕО
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11.09.2024 16:13 Відповісти
Свій до свого по своє.
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11.09.2024 16:57 Відповісти
А ще сьогодні вночі поповнив підводне угруповання кацапольот СУ-30СМ
"У Чорному морі, під час пошукової операції Су-30СМ, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км. Також знайшли уламки літака, у тому числі крило"
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11.09.2024 16:14 Відповісти
😃На дні Чорного моря русня шукає свій СУ-30СМ, який пропав з радарів, як летів «бити» по Одещині
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11.09.2024 16:31 Відповісти
'Старые Ф16 не способны противостоять современным российским самолетам' (с)😂😂
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11.09.2024 17:29 Відповісти
Куди по копанному !
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11.09.2024 16:33 Відповісти
Для украiнця це жесть-пересуватись
по копаному..😁
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11.09.2024 18:13 Відповісти
Не все там так кучеряво у тій Снагості...
Перше - хто поставив ТРО на вістря орочого наступу і як туди потрапила колона бронетехніки якщо нам кучу відосіків крутили зі зруйнуваними понтонами...
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11.09.2024 16:38 Відповісти
Рашистська колона зайшла з Корєнєвого.
Джерело і фото - https://x.com/Deepstate_UA/status/1833628972149559599?t=dek-dRc0U9wdhVzgAA26nA&s=19 тут .
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11.09.2024 17:03 Відповісти
А кто должен стоять на острие кацапского наступу? Азов? 47 бригада? Так они не могут разорваться, ихна все не хватает.
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11.09.2024 17:31 Відповісти
 
 