Двоє уцілілих російських танкістів вилізли із підбитого танка Т-80БВ і чкурнули кукурудзяним полем. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк Т-80БВ поблизу села Снагость на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два уцілілі російські танкісти вилізли із бронемашини і чкурнули навтьоки кукурудзяним полем.

"Підбитий та покинутий екіпажем російський Т-80БВ, який вчора вдень у складі колони штурмував село Снагость Курської області", - зазначає у коментарі автор публікації.

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