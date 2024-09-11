Двоє уцілілих російських танкістів вилізли із підбитого танка Т-80БВ і чкурнули кукурудзяним полем. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк Т-80БВ поблизу села Снагость на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, два уцілілі російські танкісти вилізли із бронемашини і чкурнули навтьоки кукурудзяним полем.
"Підбитий та покинутий екіпажем російський Т-80БВ, який вчора вдень у складі колони штурмував село Снагость Курської області", - зазначає у коментарі автор публікації.
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"У Чорному морі, під час пошукової операції Су-30СМ, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км. Також знайшли уламки літака, у тому числі крило"
по копаному..😁
Перше - хто поставив ТРО на вістря орочого наступу і як туди потрапила колона бронетехніки якщо нам кучу відосіків крутили зі зруйнуваними понтонами...
Джерело і фото - https://x.com/Deepstate_UA/status/1833628972149559599?t=dek-dRc0U9wdhVzgAA26nA&s=19 тут .