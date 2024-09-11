Росіяни розпочали активні штурмові дії на лівому фланзі нашого угруповання в Курській області, - DeepState. КАРТА

Ситуація на лівому фланзі угрупування Сил оборони в Курській області погіршилася.

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Кацапи розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость. Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для кацапських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти кацапа", - пишуть осінтери.

Згодом аналітики DeepState повідомили про рух броньованої колони військ РФ із Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії в останній.

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