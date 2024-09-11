Росіяни розпочали активні штурмові дії на лівому фланзі нашого угруповання в Курській області, - DeepState. КАРТА
Ситуація на лівому фланзі угрупування Сил оборони в Курській області погіршилася.
Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Кацапи розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость. Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для кацапських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти кацапа", - пишуть осінтери.
Згодом аналітики DeepState повідомили про рух броньованої колони військ РФ із Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії в останній.
Топ коментарі
+31 Гоша Фантомас #478094
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+30 Yuri I #427530
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+28 Yurka Gagarin
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На схід від Коренево противник атакував у районі АЗС. Потім із села у південному напрямку висунулась колона бронетехніки, яка досягла населеного пункту Снагость, до якого увійшла з півночі."
Пруф-лінки на джерела інфи шукай в проукраїнських ТГ-каналах.
Частіше слідкуй за такими і подібними повідомленнями, які я публікую щоденно у повідомленнях ЦН із джередами ДіпСтейт і Генштаб ЗСУ, і тоді все буде зрозуміло.
Додаткова інфа по темі "Курська область", але від іншого джерела:
@ "Курська область
ЗСУ на ділянці кордону навпроти н.п. Павлівка (українська) тралом прибирають "зуби дракона" та розмінують місцевість, їх прикриває танк, до них підтягується техніка і піхота, ймовірний рух - у бік н.п. Веселе."
Нехай вже краще у себе живуть.
Якщо на півдні і сході України є купа лайна, яке здає місця розташування підрозділів ЗСУ, то на курщині таких ще більше.
В чому сенс продовження цієї афери?
"Відволікання ресурсів ху@ла" не катить. ху@ло перекинуло туди свої підрозділи з далеких тилів, а не з України.
Ааа, на Курськ наразі потрібніше...
Напишітб свою вкрсію, щоб можна було запам'ятати час ))))
В Курській області росія несе збитків на міліярди фублів щомісячно.
Більше 100 тисяч біженців, став бізнес, розносяться вщент будинки та підприємства...
З кожним днем територія стає подібною на місячний ландшафт, як на Донбасі.
Ага, поспішати нікуди...
Підрозділам ЗСУ віддано наказ про згортання операції на території Курської області і поетапного відходу на попередні позиції. Ми повідомляли 20.08.2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."
навіщо це все було????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
тільки не кажіть що для того щоб московити відтягнули свої сили з донбасу бо то муйня!!!
Тобі прямо зі штабу ЗСУ повідомили про "згортання операції на Курщині"?
Не дочекаєтесь.
- а Коренево було нашим ?