Чим довше Україна утримує території у Курській області РФ, тим слабшим стає Путін, - міністр оборони Британії Гілі

Чим довше українські військові утримують позиції на території Курської області РФ, тим слабшим стає російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.

Зазначається, що ця операція ЗСУ викрила вразливість передових сил РФ і продемонструвала здатність України здійснювати несподівані стратегічні удари.

"Це також допомагає краще захищати Україну та її північні центри, відсуваючи місця, з яких Росія може здійснювати смертоносні атаки. Близько 900 квадратних кілометрів території в Курській області зараз утримується українськими силами. Це спричинило тиск на Путіна. Після початкового безладу російські війська зараз розгортаються в цьому районі в більшій кількості", – зазначає Гілі.

Наголошується, що російська промисловість продовжує працювати в режимі війни, а російська артилерія переважає українську щонайменше втричі. Крім того, Росія також призиває або рекрутує додатково 400 тис. солдатів цього року.

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"Отже, на найближчі тижні очевидні дві речі. Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна. (...) І саме тому захист Великої Британії починається в Україні. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні. Якщо великі держави перекроюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет і безпеку всіх націй", – додав британський міністр.