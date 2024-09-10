УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 323 8

Чим довше Україна утримує території у Курській області РФ, тим слабшим стає Путін, - міністр оборони Британії Гілі

курськ

Чим довше українські військові утримують позиції на території Курської області РФ, тим слабшим стає російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УНІАН.

Зазначається, що ця операція ЗСУ викрила вразливість передових сил РФ і продемонструвала здатність України здійснювати несподівані стратегічні удари.

"Це також допомагає краще захищати Україну та її північні центри, відсуваючи місця, з яких Росія може здійснювати смертоносні атаки. Близько 900 квадратних кілометрів території в Курській області зараз утримується українськими силами. Це спричинило тиск на Путіна. Після початкового безладу російські війська зараз розгортаються в цьому районі в більшій кількості", – зазначає Гілі.

Наголошується, що російська промисловість продовжує працювати в режимі війни, а російська артилерія переважає українську щонайменше втричі. Крім того, Росія також призиває або рекрутує додатково 400 тис. солдатів цього року.

Також читайте: Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський

"Отже, на найближчі тижні очевидні дві речі. Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна. (...) І саме тому захист Великої Британії починається в Україні. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні. Якщо великі держави перекроюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет і безпеку всіх націй", – додав британський міністр.

Автор: 

Курськ (1103) Гілі Джон (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсонюк 2.0.
Ви там воюйте, а ми будемо розказувати, які ви потужні та незламні і по крапельці зброю давати.
показати весь коментар
11.09.2024 00:11 Відповісти
І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3509261

Та, там вiн пройде як у себе вдома!
показати весь коментар
11.09.2024 00:12 Відповісти
Kursk is forever Ukrainian.
показати весь коментар
11.09.2024 00:45 Відповісти
Ну ну..Думаю це утримування нам обійдеться в рази гірше Кринків..Але на угоду отаким Гілям зеля піде на це
показати весь коментар
11.09.2024 02:05 Відповісти
Та так "відсунули місця смертоносних атак",що Суми і Харків це одразу і побачили.А про Полтаву взагалі краще не згадувати.
показати весь коментар
11.09.2024 07:07 Відповісти
об'єктивно важко оцінювати взагалі цю операцію, в ній є як плюси так і мінуси. Але що точно можна стверджувати, так це те що хлу абсолютно начхати на курську волость. Ціль його не зберегти своє, а знищити чуже
показати весь коментар
11.09.2024 09:17 Відповісти
Бистріше по іншому. Україна стає слабшою.
показати весь коментар
11.09.2024 09:36 Відповісти
 
 