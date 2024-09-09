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Олександр Сирський (504) Покровськ (411) Курськ (859)

Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський

Сирський про Курську операцію та Покровський напрямок

Наступ ЗСУ у Курській області сповільнив наступ армії РФ на Покровському напрямку. Робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.

Він зазначав, попри те що Росія не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше не може маневрувати резервами, як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається ослаблення ворожого тиску. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.

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"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - резюмував він.

Нагадаємо, командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник днями заявив, що на Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Що не день, то нові досягнення від Сирського. У вересні 2023-го теж всі свистіли, що ще тиждень і миєм ноги в Азовському морі.
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09.09.2024 07:18
+16
Як тільки Зеленський змінив Залужного на Сирського , ми маємо великі досягнення.
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09.09.2024 09:25
+11
"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини...".
Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!

Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
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09.09.2024 09:04
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Чекаю новин про успіхи курської операції!
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09.09.2024 07:04 Відповісти
вона вже упішна - можете далі не чекати
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09.09.2024 07:20 Відповісти
У Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів: Глухова, Свеси та Есмані.
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09.09.2024 20:47 Відповісти
Що не день, то нові досягнення від Сирського. У вересні 2023-го теж всі свистіли, що ще тиждень і миєм ноги в Азовському морі.
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09.09.2024 07:18 Відповісти
Схоже, таке ж ******, як іЗєльц. Залужний мовчки робив свою справу, а цей не залишається, а результатів на Донбасі щось не видно.
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09.09.2024 10:03 Відповісти
"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці" Джерело:
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09.09.2024 08:07 Відповісти
Як тільки Зеленський змінив Залужного на Сирського , ми маємо великі досягнення.
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09.09.2024 09:25 Відповісти
Вони тепер не маневрують,а пруть буром.
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09.09.2024 08:07 Відповісти
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

У ворога зʼявилася нова ефективна нічна тактика ведення бою:
- групами по 2-3 особи вони перебігають полями нам в тил і займають кругову оборону, попри втрати 80% о/с, 20 все таки добігають;
- накопичена за ніч штурмова група зранку починає штурм наших позицій в тилу, відволікаючи на себе увагу;
- за цей час по такій же схемі до них підтягують групи по 5-6 людей, формуючи ударну групу розміром в роту."
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09.09.2024 08:48 Відповісти
Таємниця успіху: нам *****, что добєжіт только каждий пятий, тумба-юмб і кумаров у нас хоть отбавляй, можєм сєбє позволіть.
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09.09.2024 08:55 Відповісти
А звідки така інфа ??
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09.09.2024 23:56 Відповісти
Клікніть після равлика.
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10.09.2024 06:14 Відповісти
Воно то так, але й ЗСУ втратила можливість маневрувати резервами - їх просто не залишилось.
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09.09.2024 08:16 Відповісти
Так само казали перед початком курвська. Відступаємо, бо просто немає ким і чим затикати діри.
Виявилось, що є ким і чим влізти на територію рашки та триматись там вже більше ніж місяць.
Русліки у своїх телегах дещо інше пишуть. Нервують трохи.
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09.09.2024 08:57 Відповісти
Все ще вірите, що під Покровськом "стабілізація"? 🤔
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09.09.2024 09:19 Відповісти
Так, все пропало. Ви знаєте, що русня вже збільшила виробництво ішакєдов у десять разів? Так що з жовтня дронові атаки налічуватимуть по декілька СОТЕНЬ машин одночасно. Вже не важливо, скільки чого у вас є, малєнькіє пронири випалять все. Здавайтесь.
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09.09.2024 09:57 Відповісти
"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини...".
Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!

Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
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09.09.2024 09:04 Відповісти
Десь є якісь підтвердження черг у воєнкомати з тисяч і тисяч добровольцєв?
Ну хоча б нова хвиля мобілізації почалась, як два роки тому?
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09.09.2024 09:59 Відповісти
Я казав про можливу мобілізацію , якщо Путлу буде не вистачати добровольців-найманців ... поки що вистачає - пруть , як таргани під Покровськом та Торецькомі в Курську область їх чомусь не перекидають.
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09.09.2024 12:52 Відповісти
Так привід вже місяць як є, треба було запускати кампанію якомога швидше.
Зараз вже всі звикли, що на курвщині тупцяє ЗСУ, і підняти масси народниє на бой правєдний вже набагато важче. Шок пройшов, настало прийняття. А з досвіду 22-го року можна стверджувати, що для хвилі мобілізації ***** не потрібно якихось там додаткових мотивуючих факторів для бидла. Скаже - почнуть, якось там обгрунтують, або взагалі без обгрунтування.
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09.09.2024 12:55 Відповісти
Это он сам себя хвалит и Зе.
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09.09.2024 09:06 Відповісти
Сирський став піарщиком
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09.09.2024 09:16 Відповісти
По их замыслу население должно насытится этими баснями.
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09.09.2024 09:18 Відповісти
Таке враження що він виправдовується
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09.09.2024 09:40 Відповісти
Поверніть Залужного і команду, імбецили зелені, ви фронти всираєте!
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09.09.2024 10:04 Відповісти
ви краще відкрийте те інтерв'ю, та послухайте та прокоментуйте питання які інтерв'юер задавала Сирському

це просто *******.
Третій рік агресивної війни росії, іран та кндр насилають рашці ракети, будапештський меморандум, а журналісти світового жандарму завалюють питаннями
"у вас же там повний *******, всім же важко, всі ж деморалізовані, що ви робите щоб "буст морале", чи ходите ви в кокопи, що вам кажуть солдати, а навіщо вам той курськ".

Те як він примудрився їй відповідати з тупими від втоми очима - то ще дуже обережено та зважено.

я розумію що CNN подавай смажене, але про керування суспільною думкою на користь України там і не йдеться. Тупо деморалізувати та закритикувати союзника, який наодинці три роки б'ється зі всією антизападною коаліцією
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09.09.2024 10:25 Відповісти
Чому нема міханізму , зняти президента🤡 з посади ...як шо він зрадник ?!!!!
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09.09.2024 10:25 Відповісти
Пошана генералу Сирському ! Впевнений що він робить все що в його силах для нашої Перемоги .
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09.09.2024 11:22 Відповісти
А може в нього сильонок маловато?
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09.09.2024 11:31 Відповісти
Схоже на відчайдушне намагання надати курській операції якогось важливого сенсу окрім поповненя обмінного фонду.
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09.09.2024 11:47 Відповісти
Час покаже, чи була вона вдала чи ні. Сам початок операції - беззаперечний успіх, але тільки через рік-півтора можна буде дати загальну оцінку. Питання в тому, що зараз нам та територія як 5 колесо, толку мало, але їхати ще не заважає, що буде за 7-8 місяців..... я думаю, що ситуація навряд-чи покращиться і постане питання, що з цим робити, але як завжди - відтягнуть рішення до останнього, а потім вшанують героїв.
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09.09.2024 12:57 Відповісти
Какой в звезду год, Украине и так не хватало живой силы, техники и боеприпасов, а если ты по сути открываешь второй фронт то всего перечисленного потребуется на порядок больше и где всё это брать. Выйдет лупатый маланец и скажет "я хочу", у меня вообще складывается впечатление что Зеля думает что он в сказку попал, типа горшочек вари и все сыты.
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09.09.2024 13:42 Відповісти
Ну, по факту це була спроба в ва-банк, при успіху операції і досягнувши впевненого контролю траси курськ-белгород кацапський фронт посипавсяб на тому напрямку як гнила полінниця, але як виявилось керованість підрозділів бажає кращого, а при заходженні вглиб території ворога такі штуки як старлінк можна використовувати хібащо як пательні, а налаштування звичного супутникового звʼязку у нас налагоджено на 3єчку. Наш максимум на поточний момент це 70-80 км вглиб території при не підготовленій обороні противника. Задум був гарний, але злагодження підрозділів у нас відбувається чи на полі бою чи на папері, тому і такий сумний результат.
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09.09.2024 22:23 Відповісти
Влізти в пастку добровільно не виглядає успіхом.
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09.09.2024 19:52 Відповісти
Я не розуміюся,на тому,але то виглядає так: і не правда і не брехня, гдє то пасєрєдинє. Але я не критикую Наших Воїнів, то святе!!!
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09.09.2024 15:12 Відповісти
Тобто,касапи перестали маневрувати і зосередились на дон.напрямку,звідки відвели кращі укр.сили на курський рейд,чим неодмінно скористались касапи-все,ніби по нотах розіграли.
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09.09.2024 19:13 Відповісти
НАТО має зброю, яка може переломити хід війни, але відмовляється надати її Україні.
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09.09.2024 22:06 Відповісти
А нато на відміну від хлопчика що винен тільки своїй мамі і справді нам нічого не винно, проте не дивлячись на те, дає нам те озброєння, що не в кожній країні НАТО є. Просто у нас, мабуть, ментальність така, невдячна, всі кругом винуваті.
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09.09.2024 22:32 Відповісти
Ваш погляд на це питання занадто односторонній. Саме НАТО попросило Україну відмовитися від ядерної зброї, інакше війни б не було. Крім того, причина цієї війни полягає в тому, що Україна наближається до НАТО, і НАТО несе відповідальність зробити все можливе, щоб допомогти Україні.
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10.09.2024 22:33 Відповісти
Ваш же погляд не має під собою ніякого підгрунтя окрім того, що ви вважаєте що
- НАТО "попросило" відмовитись від яо, немає нічого спільного з реальністю , НАТО до будапештського меморандуму аж ніяким боком, це ініціатива США і росії.
- наближення до НАТО не накладає обов'язки на країни НАТО і ніякої відповідальності ніхто не несе. Якби була відповідальність, то миб вже судилися з "відповідальними" і трясли їх як грушу.

В цьому світі немає "попросили", "зробити все можливе" і тп. Є домовленості і угоди і тільки потім якісь гарантії (і то, як показує практика, 100% гарантії може дати тільки Господь Бог).

Причинаж цієї війни в тому, що хочеш миру - готуйся до війни, а не чекай шашликів в травні.
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10.09.2024 23:06 Відповісти
Ви дивитеся на проблему в неправильному напрямку. США є домінуючим гравцем в НАТО, і США сказали Україні відмовитися від ядерної зброї. Україна розриває відносини з Росією і розвиває відносини з НАТО. НАТО зобов'язане захищати Україну, і НАТО має відправити війська на допомогу Україні.
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11.09.2024 22:52 Відповісти
Та яка різниця і якому я там напрямку дивлюся, якщо факти кажуть про те, що НАТО там ні при чому. Ми добровільно, підкреслю, добровільно відмовились від ядерної зброї, а гарантами безпеки виступили США і россія, але в цьому меморандумі ні слова про те, якщо країна гарант і буде агресором. Жодного документу чи угоди про те, що НАТО має відправити війська.
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11.09.2024 23:24 Відповісти
Сполучені Штати пообіцяли допомогти Україні розвинути економіку та змусити Україну відмовитися від ядерної зброї. Ви недостатньо знаєте історію і дивитесь лише на поверхневі явища. Якщо Україна наближається до НАТО, НАТО має зробити все можливе, щоб допомогти Україні.
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12.09.2024 22:49 Відповісти
Ок, де ці обіцянки, ну звісно в меморандумах і тп? Ну, на папері звісно, бо я вам можу і не такого наобіцяти. Також покажіть мені положення статуту НАТО, де для країни кандидати мають право вимагати допомогу від НАТО. Але я відповіді не дочекаюсь, бо нема жодного такого документу, і не треба знати історію, щоб прочитати хоч раз Будапештський меморандум чи статут НАТО, чого і вам бажаю.
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13.09.2024 08:41 Відповісти
Багато чого не залежить від контрактів. НАТО отримало величезні переваги без контрактів, і Україна теж має отримати відповідні переваги.
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13.09.2024 22:38 Відповісти
Які це нато отримало перваги без контрактів? Тобто які взагалі можуть бути контракти між НАТО і ще кимось? Є контракти з країнами членами НАТО але з НАТО контрактів апріорі бути не може (хоча я навіть і словом не обмовився про контракти, це ви звідкісь ті контракти надумали) , ви навіть не кажете які переваги.
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14.09.2024 00:57 Відповісти
Через те, що Україна стала другом НАТО, стратегічна загроза НАТО для Росії значно зросла. НАТО отримала величезні політичні та стратегічні переваги, які важливіші за контракти. Якщо НАТО нападе на Росію з України, то Росія буде дуже пасивною. Ви надто просто дивитесь на проблему.
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14.09.2024 22:25 Відповісти
Та які політичні і стратегічні переваги, пане) Ну назвіть мені їх, нащо мене годувати загальними фразами, я вже мовчу про те, що ви знову пишете про якісь контракти, яких просто бути не може. НАТО це військово політичний блок, які там контракти в біса можуть бути.
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16.09.2024 09:23 Відповісти
НАТО несе відповідальність за допомогу Україні. Якщо припустити, що НАТО атакує Росію з України, це буде набагато легше, ніж деінде. Якщо Україна стане другом НАТО, економічна радіація Росії зменшиться. Україна стала другом НАТО і принесла НАТО велику користь. Ваше розуміння занадто погане. Це контракт, про який ви згадали, через контракт неможливо отримати багато переваг.
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16.09.2024 22:30 Відповісти
Знову пусті слова про відповідальність і про друзів. Більше того, я питаю вас про те, що НАТО вже отримало(так як ви про це і згадали в попередньому пості), про будь які стратегічні і політичні переваги, а ви через повідомлення перевзулися в повітрі і тепер мені кажете про ЕКОНОМІЧНІ переваги в майбутньому. Правда навіть якщо закрити очі на те, що у ваших повідомленнях конкретики 0 і ви плигаєте з минулого в майбутне, то про яку економічну "радіацію" з боку Росії мова ? Наче це перший чи хочаб 2 економічний гравець в світі, мабуть на Росії експорт готової продукції це головне джерело прибутків.. а якщо мова про сировинну складову економіки, то яка в біса радіація від сировини, типу дешева сировина негативно впливає на економіку ? Що за маячня ?
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19.09.2024 07:27 Відповісти
Ви не можете бачити такі очевидні речі, що свідчить про те, що ваш запас знань недостатній і вам не вистачає здатності передбачити розвиток речей.
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23.09.2024 22:25 Відповісти
А ось воно що, то ми з вами вели дискусію про передбачення, а я думав про насущне, те що в світі відбувається. Крутитеся ото як вуж на пательні, а по факту і сказати нічого, ні посилань, ні положень ні досліджень, зато передбачень хоч греблю гати. На все добре.
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24.09.2024 00:11 Відповісти
Це мало статися, і є набагато більше речей, які могли б статися, ніж сталося. Війна не відбулася б, якби не була заздалегідь визначена. Ти корчишся, як жук, якого їдять мурахи. Великі ситуативні зміни очевидні, все йде за певною траєкторією, тільки ви цього не бачите. Гарного дня.
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24.09.2024 22:31 Відповісти
якбикологія як наука) якби нам зірку смерті дали, то миб жахнули нею по кремлю) І звісно ні однієї "великої ситуативної зміни" озвучено не буде. Про ситуативні зміни і певну траекторію в одному контексті це взагалі капець , нічого, що ці поняття суперечать одне одному? Як взагалі ці поняття можуть одне одного доповнювати, це для мене загадка, "траекторія ситуативних змін" ) Прочитайте, пане, що таке ситуативні зміни, відкриєте для себе багато цікавого.
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25.09.2024 23:42 Відповісти
Ваша аналогія смішна, наука не може бути без здорового глузду. Як може боксер захищатися, не передбачаючи лінії ударів суперника.🏐🥌🏹
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26.09.2024 22:07 Відповісти
Ну і на рахунок "Ти корчишся, як жук, якого їдять мурахи" - чому це? Питань від Вас до мене не було, то чому мені корчитися? От від Вас я конкретики не можу добитися, тому і вислів "як вуж на пательні" тут підходить, а Ваш вислів до чого?
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25.09.2024 23:49 Відповісти
Ваша аналогія не ґрунтується на жодних фактах, тому що ви навіть не дивитеся на контекст справи. Ви не бачите нічого, крім того, що це боляче. Тому моя аналогія така точна.💤
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26.09.2024 22:12 Відповісти
 
 