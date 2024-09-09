Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський
Наступ ЗСУ у Курській області сповільнив наступ армії РФ на Покровському напрямку. Робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.
Він зазначав, попри те що Росія не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше не може маневрувати резервами, як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається ослаблення ворожого тиску. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.
"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - резюмував він.
Нагадаємо, командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник днями заявив, що на Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.
Будь ласка, зачекайте...
У ворога зʼявилася нова ефективна нічна тактика ведення бою:
- групами по 2-3 особи вони перебігають полями нам в тил і займають кругову оборону, попри втрати 80% о/с, 20 все таки добігають;
- накопичена за ніч штурмова група зранку починає штурм наших позицій в тилу, відволікаючи на себе увагу;
- за цей час по такій же схемі до них підтягують групи по 5-6 людей, формуючи ударну групу розміром в роту."
Виявилось, що є ким і чим влізти на територію рашки та триматись там вже більше ніж місяць.
Русліки у своїх телегах дещо інше пишуть. Нервують трохи.
Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!
Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
Ну хоча б нова хвиля мобілізації почалась, як два роки тому?
Зараз вже всі звикли, що на курвщині тупцяє ЗСУ, і підняти масси народниє на бой правєдний вже набагато важче. Шок пройшов, настало прийняття. А з досвіду 22-го року можна стверджувати, що для хвилі мобілізації ***** не потрібно якихось там додаткових мотивуючих факторів для бидла. Скаже - почнуть, якось там обгрунтують, або взагалі без обгрунтування.
це просто *******.
Третій рік агресивної війни росії, іран та кндр насилають рашці ракети, будапештський меморандум, а журналісти світового жандарму завалюють питаннями
"у вас же там повний *******, всім же важко, всі ж деморалізовані, що ви робите щоб "буст морале", чи ходите ви в кокопи, що вам кажуть солдати, а навіщо вам той курськ".
Те як він примудрився їй відповідати з тупими від втоми очима - то ще дуже обережено та зважено.
я розумію що CNN подавай смажене, але про керування суспільною думкою на користь України там і не йдеться. Тупо деморалізувати та закритикувати союзника, який наодинці три роки б'ється зі всією антизападною коаліцією
- НАТО "попросило" відмовитись від яо, немає нічого спільного з реальністю , НАТО до будапештського меморандуму аж ніяким боком, це ініціатива США і росії.
- наближення до НАТО не накладає обов'язки на країни НАТО і ніякої відповідальності ніхто не несе. Якби була відповідальність, то миб вже судилися з "відповідальними" і трясли їх як грушу.
В цьому світі немає "попросили", "зробити все можливе" і тп. Є домовленості і угоди і тільки потім якісь гарантії (і то, як показує практика, 100% гарантії може дати тільки Господь Бог).
Причинаж цієї війни в тому, що хочеш миру - готуйся до війни, а не чекай шашликів в травні.