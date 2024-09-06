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Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем: ЗСУ мають бути на крок попереду ворога

Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем ЗСУ. Серед іншого на нараді було підведено підсумки роботи за місяць.

Про це головком повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА", - розповів Сирський.

Також, за словами головкома, він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань.

Сирський розповів, що визначив конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім цього, найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, було заохочено відзнаками Головнокомандувача.

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"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", - наголосив Сирський.

Нещодавно в інтерв'ю каналу CNN головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що затримки військової допомоги США призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових.

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Топ коментарі
+10
так-мабуть саме тому і призначили командувачем безпілотних систем людину яка жодного стосунку до них ніколо не мала...
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06.09.2024 22:36
+7
Совковість(Нарада,тема покладене завдання((
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06.09.2024 22:47
+4
... І потріпатися на публіку!...
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06.09.2024 22:49
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так-мабуть саме тому і призначили командувачем безпілотних систем людину яка жодного стосунку до них ніколо не мала...
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06.09.2024 22:36 Відповісти
Мало того, начальником штабу призначили мутного Гладкого з кацапським бекграундом.
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06.09.2024 23:23 Відповісти
Куцапня наступає, а ми маємо бути на крок попереду?
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06.09.2024 22:36 Відповісти
Совковість(Нарада,тема покладене завдання((
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06.09.2024 22:47 Відповісти
... І потріпатися на публіку!...
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06.09.2024 22:49 Відповісти

"Мають бути"???
МАЄ бути...до коліна, а воно Є - 15-17 см...

Що цей "сирок" дав, щоб ЗСУ "мали"?
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06.09.2024 23:17 Відповісти
Щось він визначає-визначає задачі, а с тих пір як він на посаді, ми все відступаємо і відступаємою....
чи може в нього такі задачі? може пора на вихід ?
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06.09.2024 23:19 Відповісти
Сирок протух? Та він завжди був "з пліснявою"...
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07.09.2024 00:36 Відповісти
Свме для цього начштабу там Гладкий с дружиною росіянкою та дочкою ,що постійно їздить до окупованого Криму
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07.09.2024 06:14 Відповісти
Якось радянщиною *******.... Виконати і перевиконати, а то що то тримається на волонтерах, донатах і збирається на колінах то не панська справа замислюватись. Ми командуємо! А холопи як ті мурахи хай ворушаться і бігають.
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07.09.2024 10:07 Відповісти
Почалося, як завжди у Просирського, стройовим смотром.
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07.09.2024 11:05 Відповісти
 
 