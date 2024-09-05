Сирський про підготовку мобілізованих: Динаміка на фронті вимагає швидше відправляти нових бійців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував питання війської підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтервю головкома каналу CNN.
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Генерал визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.
"Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців", - пояснив Сирський.
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Вы трепло, позорящее флаг страны под которым простите этот бред.
Бундесвер - это вооруженные силы Германии. фюрера в Германии нет с тех же пор, с которых нет Вермахта.
Мабуть те що озвучив в свому інтерв'ю голова Харківської адміністрації і є тактика, що не потрібно тих хто буде в окопах чи посадках довго готувати ..... і витрачати на їх підготовку гроші
Ну при перевазі у орків в арті та авіабомбах може і є сенс в тому але тих військових ще часто відправляють і на штурми посадок а без підготовки це загибель...
Диб...лізм совкова тактика проти армії яка переважає в живій силі в декілька разів
- 31 липня 2024 року Богдана мобілізували.
- 26 серпня 2024 року загинув під час артилерійського обстрілу.
... що це як не навмисне вбивство жидовським режимом.
На хлібі і воді довше проживеш ніж під під чуйним беріжництвом Зеленським і Сирським людей. Один єврей, інший росіянин, про яку українську державу взагалі йдеться.
Это мы ещё не спрашиваем КТО провалил наступление ЗСУ лета 2023.....