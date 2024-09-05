Сырский о подготовке мобилизованных: Динамика на фронте требует поскорее отправлять на службу новых бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал вопрос военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главкома канала CNN.

По словам Сырского, наибольшим приоритетом является набор большего количества бойцов. Генерал признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно быстрее отправлять на службу новых бойцов", - пояснил Сырский.

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