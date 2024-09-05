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Новости Война
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мобилизация (2602) Александр Сырский (481)

Сырский о подготовке мобилизованных: Динамика на фронте требует поскорее отправлять на службу новых бойцов

Головком ЗСУ Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал вопрос военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главкома канала CNN.

По словам Сырского, наибольшим приоритетом является набор большего количества бойцов. Генерал признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно быстрее отправлять на службу новых бойцов", - пояснил Сырский.

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Топ комментарии
+55
Більше набрати шоб шо? Шоб проїбати як у полтаві? Хто відповість за хлопців?
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05.09.2024 22:37
+51
Перекладаючи на людську мову. На фронт відправляють майже без підготовки
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05.09.2024 22:38
+39
Закидувати фронти непідготовленим м'ясом - тактика Совка і паРаші. Україна не може собі дозволити так розкидатися людьми, і якщо військове командування цього не знає, то країну чекають великі проблеми.
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05.09.2024 22:39
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А ось тут з тобою погоджуюсь)
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06.09.2024 10:30 Ответить
Ну то іди в свій Вермахт громадянине Німеччини. Що тобі від того, який стан справ в громадян України? Чому роздаєш свої тупі і нікому не потрібні поради
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06.09.2024 00:43 Ответить
Какой вы нафиг гражданин Германии? Какой Вермахт? Вы знаете, когда существовал Вермахт? Какой фюрер? Вы хоть значение слов понимаете?
Вы трепло, позорящее флаг страны под которым простите этот бред.
Бундесвер - это вооруженные силы Германии. фюрера в Германии нет с тех же пор, с которых нет Вермахта.
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06.09.2024 06:28 Ответить
Дякуемо, КЄП.
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06.09.2024 13:47 Ответить
"Квартал 95" уже мобилизовали?
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06.09.2024 00:28 Ответить
Переможна тактика, враховуючи що навіть тупий совок, що з людьми не рахувався готував 3 місяці рядових і 6 сержантів

Мабуть те що озвучив в свому інтерв'ю голова Харківської адміністрації і є тактика, що не потрібно тих хто буде в окопах чи посадках довго готувати ..... і витрачати на їх підготовку гроші

Ну при перевазі у орків в арті та авіабомбах може і є сенс в тому але тих військових ще часто відправляють і на штурми посадок а без підготовки це загибель...

Диб...лізм совкова тактика проти армії яка переважає в живій силі в декілька разів
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06.09.2024 00:42 Ответить
На війні загинув колишній редактор ZN.UA Богдан Затула
- 31 липня 2024 року Богдана мобілізували.
- 26 серпня 2024 року загинув під час артилерійського обстрілу.
... що це як не навмисне вбивство жидовським режимом.
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06.09.2024 01:04 Ответить
І таких новин повно. Щось дуже часто зустрічаються тиждень-два місяці, про які не згадують наші керманичі і військові, зате дайте їм більше людей, бо по іншому вони воювати не можуть.
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06.09.2024 01:15 Ответить
ой вбили він так топив за вову а тут вбили і іфісусіук садовий з вакором не порішали за свого лол
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06.09.2024 01:54 Ответить
Дякую пане Сирський за чесність, втім про це і так усі здогадуються. Так звана підготовка це "природній відбір", хто виживе в перші кілька місяців, ті от і солдати.
На хлібі і воді довше проживеш ніж під під чуйним беріжництвом Зеленським і Сирським людей. Один єврей, інший росіянин, про яку українську державу взагалі йдеться.
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06.09.2024 01:19 Ответить
Тобто воно вже напряму каже що хоче з людей м'ясо робити. Тільки от ніхто воювати не буде, ви разом з тцкашниками вже зробили все що можна, щоб єдине бажання у людей було звалити з цієї країни і забути як страшний сон.
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06.09.2024 02:04 Ответить
каже те ж саме, що казав Залужний - Війську потрібні солдати для повноцінної війни
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06.09.2024 02:26 Ответить
Знову ти дусту нагоняєш) Залужний повністю навпаки казав, що треба якісна, професіональна підготовка бійців. Ми росію ніколи не переможемо кількістю, тільки якістю.
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06.09.2024 10:15 Ответить
Якщо мобілізований Зе-виборець не хоче воювати, він може здатися в полон і там втратити здоров'я і можливо життя.
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06.09.2024 02:35 Ответить
Так хто проводить геноцид українців - путін чи зеленский, чи вони у двох стараються. Ну путін то зрозуміло - той ще у 22 році проголосив. А презедент України - поки ще всі свої не накрадуться буде нищити націю. Хоча нація щиро підтримує йього дії. Ну-ну. Стадо баранів більшості.
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06.09.2024 03:37 Ответить
Гнать Зельку с его ОП-ой! Ермака на нары! Залужнего в президенты!
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06.09.2024 04:14 Ответить
100%, але разом із Залежним
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07.09.2024 00:48 Ответить
Не знаю, скільки їх там мають готувати, але часто вже через два тижні привозять ховати...
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06.09.2024 04:31 Ответить
З мови Сируна на людську:"Як аще там підготовка? Динаміка ж не виішна..."
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06.09.2024 06:54 Ответить
Салони бусиків розширять. Тому що "динаміка війни". Солдафон творожнікофф так повєлєл.
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06.09.2024 07:03 Ответить
Все просто! Поки буде що красти та гарматне м'ясо, то будуть гребти на фронт старих та хворих, а як гарматне м'ясо скiнчиться, то влада втече за кордон! Сформують там уряд у вигнаннi та будуть там сидiти та знову отримувати гранди вiд Заходу!
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06.09.2024 07:20 Ответить
Утилізація ,і ні що інше
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06.09.2024 08:57 Ответить
Випускник Московського військового училища, генерал М'ясник почав відкрито виправдовувати своє прізвисько!
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06.09.2024 10:12 Ответить
Не те що б у мене було велике коло знайомих, але за дивним збігом тих хто були в минулому силовиками, і судячи з усього їх родичів, не мобілізували, несподівано виявилися хворими та студентами. Зате мобілізували якихось лінгвістів.
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06.09.2024 10:14 Ответить
"Сырский о подготовке мобилизованных: Динамика на фронте требует поскорее отправлять на службу новых бойцов" - сыркин вояка сраная, вот и начни со своих детей, отправь их на ноль. Потом вякать будешь.
Это мы ещё не спрашиваем КТО провалил наступление ЗСУ лета 2023.....
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06.09.2024 10:40 Ответить
Сам зізнався що треба швидше геноцидити українців бо в зеленої банди не додумались раніше без поспіху робити мобілізацію
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06.09.2024 14:57 Ответить
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