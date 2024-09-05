Сырский о подготовке мобилизованных: Динамика на фронте требует поскорее отправлять на службу новых бойцов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал вопрос военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главкома канала CNN.
По словам Сырского, наибольшим приоритетом является набор большего количества бойцов. Генерал признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до месяца специализированной подготовки.
"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно быстрее отправлять на службу новых бойцов", - пояснил Сырский.
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Вы трепло, позорящее флаг страны под которым простите этот бред.
Бундесвер - это вооруженные силы Германии. фюрера в Германии нет с тех же пор, с которых нет Вермахта.
Мабуть те що озвучив в свому інтерв'ю голова Харківської адміністрації і є тактика, що не потрібно тих хто буде в окопах чи посадках довго готувати ..... і витрачати на їх підготовку гроші
Ну при перевазі у орків в арті та авіабомбах може і є сенс в тому але тих військових ще часто відправляють і на штурми посадок а без підготовки це загибель...
Диб...лізм совкова тактика проти армії яка переважає в живій силі в декілька разів
- 31 липня 2024 року Богдана мобілізували.
- 26 серпня 2024 року загинув під час артилерійського обстрілу.
... що це як не навмисне вбивство жидовським режимом.
На хлібі і воді довше проживеш ніж під під чуйним беріжництвом Зеленським і Сирським людей. Один єврей, інший росіянин, про яку українську державу взагалі йдеться.
Это мы ещё не спрашиваем КТО провалил наступление ЗСУ лета 2023.....