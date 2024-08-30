Резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза благодаря новому закону о мобилизации, - Минобороны

После принятия закона о мобилизации показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны в ответ на запрос издания Telegraf.

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу по мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", - говорится в сообщении.

По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется.

В Минобороны отметили, что при достаточном количестве подготовленных бойцов и успешного проведения призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, которые будут касаться ротации и демобилизации, то есть возможности освобождения отдельных категорий военных во время военного положения.

Сейчас проводятся только локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности ВСУ.