РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11029 посетителей онлайн
Новости мобилизации
6 392 94

Резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза благодаря новому закону о мобилизации, - Минобороны

мобілізація

После принятия закона о мобилизации показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны в ответ на запрос издания Telegraf.

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу по мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", - говорится в сообщении.

Показники призову в Україні збільшилися у 2,5 раза

По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется.

В Минобороны отметили, что при достаточном количестве подготовленных бойцов и успешного проведения призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, которые будут касаться ротации и демобилизации, то есть возможности освобождения отдельных категорий военных во время военного положения.

Сейчас проводятся только локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности ВСУ.

Автор: 

армия (8495) Минобороны (9306) мобилизация (2749)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Це виглядає як нонсенс.
Резерви армії збільшились в рази... але і швидкість відступу на Донбасі теж збільшилась.
Хто може пояснити цей феномен?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:36
+13
Спалює, бо може собі дозволити. А ми дозволити не можемо, але теж спалюємо свої резерви через недолугість планувальників та бажання попіаритись.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:41
+12
А вони озброєнні та навченні?. То чого відступаємо?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петиція

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
показать весь комментарий
30.08.2024 12:34 Ответить
А вони озброєнні та навченні?. То чого відступаємо?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:35 Ответить
Війна надовго.
Тому збереження резервів - це САМИЙ ГОЛОВНИЙ пріорітет у цій війні.
ліліпутін робить ставку на "швидке" завершення війни - тому "спалює" всі доступні резерви - це сама головна його помилка.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39 Ответить
Спалює, бо може собі дозволити. А ми дозволити не можемо, але теж спалюємо свої резерви через недолугість планувальників та бажання попіаритись.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:41 Ответить
В сміслє? Ви новину читали?
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:44 Ответить
То в бусифікованих РЕЗЕРВІВ більша мотивація, ніж у тих, ким зараз поповнюють бригади? В чому різниця, власне? Чи після прийняття закону у тих, мотивація різко з'явилась у тих, в кого її не було 2 роки?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:52 Ответить
Мотивація у кожного своя - я НЕ психолог виясняти мотивацію кожного.
В цілому сенс наступний - хто не хоче воювати натівською зброею той буде воювати за ліліпутіна в шінелці і лопаткою, або у путінські мобільні кремторії.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:55 Ответить
Ну от і я не психолог, але дуже сумніваюсь, що закручування гайок державою у когось підвищує рівень мотивації захищати державу. Просто наловили людей під прикриттям нового закону, а звітують так, як ніби то в нас знов черги до ТЦК і "зростають резерви". 4 липня 14 бригад були неукомплектовані зброєю, за словами потужного. Через півтора місяці їх вже скільки? Двадцять? Звідси робимо висновок: чисельність РЕЗЕРВІВ жодним чином не відображає їх боєздатність.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:03 Ответить
Держава - система примусу - тому "закручування гайок" - це її обов'язок як "менеджера".
Ну що ж - БОЕЗДАТНІСТЬ побачимо, коли зеля розпочне контрнаступ.
Зараз - це лише твоя думка нічин НЕ підкріплена.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:10 Ответить
Ну що ж - БОЕЗДАТНІСТЬ побачимо, коли зеля розпочне контрнаступ. (с.)
А то вже напружує. якщо зеля...
показать весь комментарий
30.08.2024 13:36 Ответить
Постсовєцька держава - система примусу, європейська - система сервісів. Тому ми там, де є і в ситуації, яка є. Добре, що в європі зрозуміли, що благополуччя держави залежить від благополуччя її населення. В нас навпаки, думають, якщо більше населення обкрадати до останніх трусів, тим держава від того матиме більший зиск і буде благополучнішою. Маємо, шо маємо.
показать весь комментарий
30.08.2024 17:29 Ответить
БУДЬ-ЯКА ДЕРЖАВА - ЦЕ СИСТЕМА ПРИМУСУ.
ваше заперечення - типова кацапська підміна понять.
Загляньте в свій товарний чек - там пише ПДВ-20%. Податкова ВАС примушує платити податки в державу - це самий простий приклад ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ.
В Європі податки бувать НАБАГАТО більші чим в Україні.
Ваші тези - типова маніпуляція.
показать весь комментарий
30.08.2024 17:32 Ответить
В Європі податки бувать НАБАГАТО більші чим в Україні.

Та що ви кажете? Ви ж доказуйте, що за ті податки отримує населення і скільки відсотків від середньої чи навіть мінімальної зарплати вони складають.
показать весь комментарий
30.08.2024 18:50 Ответить
Я констатую факти.
При капіталізмі якщо людина немає грошей це НЕ проблема Держави - а проблема людини, що не бажає працювати.
Зарплату робітникам платить НЕ держава - а капіталісти, вони можуть легко платити і більше.
Друже - твої соплі та волання дуже смердять марксизмо-ленінізмом.
показать весь комментарий
30.08.2024 19:34 Ответить
Вас послухати, то держава - це система примусу, та привілейована каста, котру при капіталізмі зобов'язане утримувати населення, а єдина функція держави - збирати податки та примушувати населення себе утримувати. Нахіба тоді взагалі держава при капіталізмі? Яке вона благо несе "капіталістам"? Чому капіталісти мають бути зацікавлені в її існуванні?
показать весь комментарий
31.08.2024 00:27 Ответить
це ти робиш такі висновки - про державу - не я - це твоя збочена фантазія не більше.
Друже - тут не урок і я не викладач - сідай за парту знову - в школі розповідають хто що і навіщо таке Держава
Твої збочені фантазії та викривлене поняття - це лише твоя ВЛАСНА думка.
Якщо захотіти можна довести що біле це чорне, а чорне це біле і навпаки - було б бажання.
показать весь комментарий
31.08.2024 12:22 Ответить
"Чорним по білому" там написано зовсім інше,якщо читати не заголовок статті,а патаграхвію офіційного папіру.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:21 Ответить
Що саме тебе схвилювало не так?
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
Тобто ти стверджуєш що пан Бутусов бреше?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:35 Ответить
Трішки не розумієш текст? Збільшилися показники призову у 2.5 рази,в порівнянні з першим кварталом.А не резерви у 2.5 рази.Допер,чи тупість не дозволяє?
показать весь комментарий
30.08.2024 15:03 Ответить
Головне щоб не виявилось що резерви спалює саме Україна, а ліліпутін воює лише найманцями за гроші.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:46 Ответить
Не виявилось КИМ? повторюся - це ОФІЦІЙНА ЗАЯВА!
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:52 Ответить
судом,згідно римского статуту,де якимсь чином влада зпромоглася заблокувати військові злочини українскої влади проти населення,чи ви не хочете оволодіти правдивими мотивами та діями нашої влади під час ,,неїснуючої,,, війни а військовим положенням з ремаркою не з збройною агрессією а тільки військовою???
показать весь комментарий
30.08.2024 13:13 Ответить
на росії - дійсно не оголошено "війну" правдиві мотиви ліліпутіна під час "неіснуючої війни"?
Так вони відомі давно - ліліпутін в 2022 році замовив сотні мобільних крематорії для армії, хоча планував взяти Київ за два дні, а в Києві достатньо крематоріїв.
Як думаєте кого ліліпутін хотів зжигати в мобільних крематоріях після взяття Києва?
Ну і саме цікаве питання.
ДАЙТЕ посилання на рішення СУДУ про яке ви пишите вище.
Рішення Гаазького суду над злочинцем педофілом ліліпутіним - я знаю - чекаю на ваше.
Чекаю.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:18 Ответить
як у вас підгорає,постановка КУ на паузу і порушення прав ті свобод людини не має причини для подання заяви до суду згідно римского статуту??
насилля над громадянами незаконноствореними юрособами приватного права не є причиною для подання клопотання про взиск моральної та фізичної шкоди??таких заяв тисячі,зараз їх не розглядають очікуючі розв,язки але потім буде цікаво наблюдати за подіями ,як зливатимуть ще живих тцкунів та поліцаїв та інших причетних
показать весь комментарий
30.08.2024 13:26 Ответить
Типова кацапська манупуляція.
КУ дає людині права - а обмежують права людини ЗАКОНИ.
Шановний скажіть - скільки норм конституції порушено коли злочинця-громадянина України садовлять до тюрми - обмежуючи його права?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:33 Ответить
типова ************* ботошльондра,до речі згідно закону боти є пропагандонами,так що ти не тільки гандон а ще ї притрушений гівном пропаганди.все ти вільний.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:39 Ответить
Так які норми конституції порушено у ЗЕКА? 🤔
Чекаю.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:41 Ответить
яким законом заборонено виїзд громадян з території України??чекаю!!!
показать весь комментарий
30.08.2024 13:44 Ответить
Дітям, жінкам, деяким категоріям чоловікив - НЕ ЗАБОРОНЕНО.
В чому проблема - якщо вважаєш це незаконним - подвай позов.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:45 Ответить
оостаннє питання,важко прикидатися дебілом??чи то є твоя реальна сущність і душевний стан???суди???скажу прямо котись нах мені жаль свого часу на подібних виродків.алявидерчі
показать весь комментарий
30.08.2024 13:51 Ответить
В правовій державі - є суди.
Лише у ліліпутін один суд - "Басманний суд москви" в якому приносять політичні жертви своєму карліку
показать весь комментарий
30.08.2024 13:54 Ответить
правова держава???це про яку йде мова??це не та що столиця у Києві???

йди вже телепню,досить мені нав,язувати свою реальність,дай боже щоб подіні тобі не плодилися,виродки
показать весь комментарий
30.08.2024 14:28 Ответить
Звичайно Україна - це правова держава. ВСЯ міжднародна спільнота та ООН це признає - на відміну від росіі.
Назви мені того ХТО ОФІЦІЙНО заперечує що Україна правова держава?
Чекаю.
показать весь комментарий
30.08.2024 15:19 Ответить
Там буржуи не жадни4ают и слюн9вят 💲холопам утилизирующимся♿⚰ за их интересы 🥱
показать весь комментарий
02.09.2024 05:40 Ответить
Ви завжди можете особисто перевірити чому саме армія відступає.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39 Ответить
І всі вони на Курщині, а не там де треба тримати оборону.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:35 Ответить
Багато резервів на Покровському напрямку?

А, якщо так, то чому там ЗСУ втрачають по 1-2 НП на день і залишають не розбиті повністю обладнані позиції?

Точно не тому, що тупо не вистачає людей для оборонм?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:56 Ответить
"і залишають не розбиті повністю обладнані позиції?"

як це залишають? Вони ж кинули замість себе Безглузду, яка тобі цю херню і насвистіла )) хто ж знав що вона вміє тільки потужно кукурікати а не тримати оборону.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:06 Ответить
У війскового керівництва тут два варіанти: не позоритися і завчасно відвести, або залишити як є і тоді новоспечені мобіко-воїни самі розбіжуться хто куди. Кількість - не означає якість.
показать весь комментарий
30.08.2024 15:32 Ответить
Це виглядає як нонсенс.
Резерви армії збільшились в рази... але і швидкість відступу на Донбасі теж збільшилась.
Хто може пояснити цей феномен?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:36 Ответить
Мабуть брешуть
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39 Ответить
ЗСУ в маневренній обороні - що передбачає можливість відступу.
В цій ситуції треба дивитися не на "відступ" чи "наступ" а на ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ.
У кого "ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ" менше - той і має перевагу.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:42 Ответить
Це діє якось однобоко...Виходить, по вашій формулі, що у москалів завжди плече логістики меньше, бо вони постійно пруть та пруть, захоплюючи кожний день все нові та нові території на Донбасі.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:45 Ответить
це не моя формула - а аналіз 3-х років війни:
- відступ кацапів від Києва
- відступ кацапів з Сумщини
- відступ кацапів з правобережжя Херсонщини
Взагальному по Донбасі - дивіться на ЗАЛІЗНИЧНІ ДОРОГИ
чим далі від залізничних доріг - ти кацапи повільніші аж до повного стоп
теж взяття Бахмуту стало можливим по пірожинові прямо на лінію фронту вагонами привозили снаряди
В загальній перспективі - ЧИМ ДАЛІ ВІД ДОНБАСУ кацапи відійдуть - тим складніше їм буде воювати.
Що поробиш - Донбас колишній промисловий район - там залізниць докуя.
А ось в Південних степах - НЕМАЄ залізниці - лише ДИКИЙ СТЕП та Батько ДНІПРО
показать весь комментарий
30.08.2024 12:50 Ответить
На Запоріжчині та Дніпровщині теж дуже розвинута мережа залізничних доріг.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:01 Ответить
На правобережжі - де БЕТОННЕ МІСТО Криворіж Сталь.
На лівобережжі - чистий степ
показать весь комментарий
30.08.2024 13:08 Ответить
Та пояснити легко. Фото у статті бачили? Цивільний, і п'ять ухилянтів. І так по всій країні. Незабаром ще зелені генії грохнуть залишки економіки, і взагалі буде повний фарш.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:42 Ответить
А може це конкретно кількість ТЦКшників збільшилась у 2,5 рази, тому і звітують цю цифру?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:05 Ответить
Командири підрозділів скаржаться, що з 10-ти "бусифікованих" добре якщо двоє-троє здатні виконувати бойові завдання. Решта - баласт. Особлива подяка тцк-унам, котрі сумлінно у 2,5 рази "перевиконують план".
показать весь комментарий
30.08.2024 12:45 Ответить
Вибачаюсь, а ви не хочете сюди, під Покровськ? Ви ж ще призовного віку? Чи може ви самі себе відносите до баласту? 😂
показать весь комментарий
30.08.2024 12:52 Ответить
кожен ухилянт вважає що ТЦК неправі бо беруть тих хто не хоче воювати, а в цей час десь в Україні вештаються мільйони потенційних Рембо які чомусь не цікаві ТЦКшникам.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:09 Ответить
Поліція - бронь від фронту. ТЦК теж бронь від фронту.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:13 Ответить
почекай, то ти вважаєш що менти і тцк більш мотивовані ніж ті кого "бусифікують" ? )) тоді чому вони не йдуть добровольцями?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:19 Ответить
Представники силових структур легше інтегруються у військо, ніж ті, хто ніколи не брав у руки зброю і вважає вбивство собі подібних істот відразливим.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:29 Ответить
А хто тоді буде підтримувати порядок і ловити ухилянтів? ))
Любителі простих рішень завжди так дивуються коли знаходиться хтось розумніший за них хто
показать весь комментарий
30.08.2024 13:33 Ответить
Мусарні так багато не потрібно, її тримають не для порядку, а для підтримки авторитарного режиму.
показать весь комментарий
31.08.2024 08:29 Ответить
Та не вибачайтеся. Не хочу і не можу - різні речі. Так, призовного, 50. Зараз я приношу користь, працюючи, а там, під Покровськом, буду баластом. Ще будуть питання?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:35 Ответить
Та ясно що всі приносять користь на своїх місцях 😃 Бо нікому не хочеться в окопи. Я б теж хотів заспокоювати себе такою думкою. Тим паче і вік у мене близький до вашого. Але ви вирішили саме так. І воєнком з вами погодився? Чи ви вправно оминаете ТЦК?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:53 Ответить
Якби здоров'я дозволило, мабуть з 22-го вже був би там.
Але довірити свою долю гнидам з ВЛК я не бажаю.
А ви з окопа пишете?
показать весь комментарий
30.08.2024 14:09 Ответить
О, ось з цього і треба було починати. Що не бажаєте. Це я можу зрозуміти. Кожен хоче жити. І якщо ваша совість спокійна, то кто я такий щоб щось вам з цього приводу казати. Кожен вирішує за себе.
Нє, я ж не самогубця, щоб з окопу писати 😃 . Зараз я трохи далі. На відпочинку . Тож можу собі дозволити почитати, пописати.
А щодо користі, то можна задати питання? Ви на оборонку працюєте?
показать весь комментарий
30.08.2024 14:35 Ответить
Якщо воїнам теж потрібно харчуватися, то так, на оборонку теж.
Майже все населення України споживає зараз продукти, котрі створюються частково завдяки моїй скромній участі
Я встиг прикласти руку до створення багатьох підприємств (проектна робота майже 30 років).
То де я буду корисним? Баластом в окопі чи займаючись професійною роботою та регулярно сплачуючи податки?
Може повернемося до того, з чого почали? Кого повинні мобілізувати в першу чергу?
Молодих/здорових чи старих/хворих?
показать весь комментарий
30.08.2024 14:56 Ответить
Нє, все норм. Я ж кажу, ви самі вирішуєте де ваше місце в цій війні, в цьому житті. Головне не вступати в конфлікт зі своєю совістю. У вас з цим все в порядку, то і добре.
Ті кто встановлює кондіционери теж працюють на перемогу. І податки вони платять. І рівень життя підвищують, роблять його комфортним. Кав'ярні теж потрібні. Навіть військовослужбовці заходять випити каву коли є така можливість. Але на війні головне вбивати ворогів. Тобто потрібні або ті кто вбиває, або ті кто роблять снаряди і зброю.
Тільки так можна перемогти. Не дай Боже до вашого міста зайде ворог, ви теж саме будете казати? Я плачу податки, я старий. Нє, звісно е ще можливість втекти з міста, країни. Але ж тоді ми точно програєм якщо всі виечемо. Ми ж не такі?
показать весь комментарий
30.08.2024 15:25 Ответить
Не ігноруйте два останні речення з мого попереднього коментаря.
Хотілось би саме про них почути вашу думку.
(саме про це я й писав з самого початку)
показать весь комментарий
30.08.2024 15:35 Ответить
Відповідаю. Ну звичайно я за те. Щоб у всьому світі не було войн. А якщо вже йдуть війни то краще було воювати роботами і дронами. Щоб люди не гинули взагалі. Ну і звісно, молодий витривалий, навчений воїн краще за старого мобілізованого дядька, який років тридцять тому бачив автомат. Відповів я на ваше питання?! Відповів. Це в теорії. На практиці у нас ситуація інша. Ви не хочете вмирати бо старий і хворий? То і молодий вам скаже що він тим паче не хоче вмирати. Йому жити навіть краще чим вам чи мені. Шлунок не болить і зуби на місці. А воювати комусь же треба, бо нас просто вбивають. Тож і повертаємось до того що будете ви воювати або ні це питання лише вашою совісті. І не залежить молодий ви чи старий.
показать весь комментарий
30.08.2024 16:53 Ответить
"І не залежить молодий ви чи старий" - ще й як залежить. Ви все ж таки перечитайте мій самий перший коментар, можливо зрозумієте про що я писав. Поки що ви постійно відводите розмову в сторону.
показать весь комментарий
30.08.2024 17:08 Ответить
Це який саме? Там де ви пишете що будете баластом? Ну так звичайно, я теж не молодий і у мене купа болячек. Але тут є і ще більш літні люди. Воюють, вбивають кацапів. Так звісно у молодих кращі шанси на виживання. Реакція, витривалість. Сил більше . Тож все залежить як ми ставимо питання. Ви не можете воювати тому що розумієте: у вас менші шанси вижити якщо потрапите на фронт?
показать весь комментарий
30.08.2024 17:20 Ответить
Знову пустопорожня балаканина.
"...на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього. 51% у нас наповнення штату, а з цих 51% є і хворі, і вікові хлопці. Так, вони мотивовані, але ж ви повинні зрозуміти, що коли тобі 50+, ти не можеш бігати так, як у 30. І нам дали таке поповнення", - https://tsn.ua/exclusive/rozgrom-mobilizaciyi-pravda-pro-vtrati-zsu-i-vminnya-voroga-komandir-roti-chesno-rozpoviv-pro-viynu-2639703.html Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов з позивним "Кеп".
І таких відгуків про "поповнення" вже дуже багато. Ви вважаєте, що ці люди брешуть? Не рівняйте всіх по собі, деякі люди у такому віці вже ледь ногу тягнуть. А ви намагаєтеся переконати мене, що фізичне здоров'я не має значення. Пробачте, але це вже просто дурість.
показать весь комментарий
30.08.2024 18:24 Ответить
Немає зброї для цих резервів, а обороняти чергову "фортецю" закидуванням піхоти на позиції вже не хочуть / не можуть.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:47 Ответить
Питання у тому де ці резерви.

Як казав Чингізхан: "Краще мати 100 воїнів під рукою ніж 10000 у звітах Мінвідступу".
показать весь комментарий
30.08.2024 12:59 Ответить
А конкретніше?
Я правильно вас зрозумів, що кількість резервів армії зростає за рахунок тилових, небойових частин а на фронті людей як не вистачало так і не буде вистачати?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:02 Ответить
Тил, Курська афера.

У ЗЄ ж у пріоритеті хайп та піар тут і зараз, а не результат у перспективі надовго.

Тому прфіг, що сиплеться фронт. Головне, що є фоточки з Курщини.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:05 Ответить
Так і є. Тилові вояки справно отримують чималу зарплату, в деяких випадках навіть взагалі не з'являючись на службу (зарплату отримує командир підрозділу). Зате на папері у нас мільйонна армія.
показать весь комментарий
30.08.2024 14:14 Ответить
"Тривалий час становище на Донбасі цілком доречно характеризувалося як «важке, але контрольоване». Проте тепер воно з під контролю вийшло. Наразі виглядає, що наш фронт на Донбасі рухнув. Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені, а чимало підрозділів - деморалізовані. Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки - ускладнює бойову роботу частин." - офіцер бригади НГУ "Азов" Роман Пономаренко.

А так то одні "пакращєння" показників у звітах ТЦК наверх... Пятілєтку за трі года.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:37 Ответить
Щоб виправити ситуацію на фронті, треба подивитися правді в очі і чітко визначити причини, чому так відбувається.
Щоб лікувати хворобу, треба спочатку встановити правильний діагноз.
Але в нас, ще діє совковий принцип.
Краще мовчати і правду не казати.
Бо начальство не любить правди і не готово визнавати свої помилки.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:42 Ответить
Бо війна за показники, цифри та точки на карті, як не раз заявляв Юра Бутусов.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:44 Ответить
Тцкашники вже прямим текстом в очі кажуть-"нам за вас буде премія". І плювати їм на все. Ось і всі пакращення.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:45 Ответить
Цікаво, вони розуміють, що це останній раз, коли вони отримують таку кількість мобілізованих?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:38 Ответить
Не останній. "Вдосконалять" законодавство ще раз і ще наберуть.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:42 Ответить
Та да! Щаз!🖕
Українці можуть мати на руках до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, - МВС .
Джерело: https://biz.censor.net/n3507464https://biz.censor.net/news/3507464/ukrayintsi_mojut_maty_na_rukah_do_5_mln_odynyts_nezadeklarovanoyi_zbroyi
показать весь комментарий
30.08.2024 13:48 Ответить
І людей не вистачає....
показать весь комментарий
30.08.2024 12:39 Ответить
Гроші на амортизацію бусиків вже вкрали?
показать весь комментарий
30.08.2024 12:41 Ответить
Як на мене, то вже очевидно, чим більше бусифікують невмотивованих людей, стариків, хворих, бідних, ітд...
Тим більше буде сипатися фронт на Донбасі.
Це основна причина тотального відступу - невмотивованість нових солдат.
Який вихід з цього становища?
Ваші пропозиції.
Я би наприклад спробував збільшити рівень оплати солдатам.
І ,як на мене, головне, контракт на невеликі терміни, на 6 місяців, на 1 рік.
А не так, як зараз до кінця війни, тоб то до загибелі або каліцтва на фронті.
Це б сприяло збільшенню добровольців.
І у зв'язки з цим, повністю відмінити ці бусифікаціх, всіх ТЦКшників на фронт.
А замість них, розвинути добровільний рекрутинг в цивільних центрах рекрутингу в армію.
показать весь комментарий
30.08.2024 12:54 Ответить
мотивацію, навчання (це потроху змінюється), ротації, можливість дембельнутись (хоч після 3-х років людям треба якусь перспективу дати чи думають їздити на добровольцях поки останні не скінчаться), пільгові умови служби після певного терміну (можливість стати інструктором, підвищення, перейти в інший рід військ за бажанням
показать весь комментарий
30.08.2024 13:12 Ответить
Зараз лише одна можливісь дембельнуться! Або на щиті, або без рук, без ніг!
показать весь комментарий
30.08.2024 13:15 Ответить
Цікаво, а скільки особисто вам треба заплатити, що б ви пішли у військо, в якому ви помрете з ймовірністью 90%, а решта 10% - воюватимете до смерті.
показать весь комментарий
30.08.2024 13:37 Ответить
Спочатку ~20 років розказують про жвропейські стандарти життя та служби, а потім пропонують купити "людський ресурс", як на кацапщині. Думаю, більше було б охочих захищати державу, котра піклуєтьсч про солдата, забезпечує всім необхідним і цінує його життя. Не треба захмарних виплат, котрих бусифікований не застане(бо загине раніше). Треба людське ставлення та всебічне реальне забезпечення, а не лише на паперах і заявах потужного.
показать весь комментарий
30.08.2024 17:41 Ответить
А в Франківську масова бусифікація! Виловлюють всіх підрід не соромлячись!
показать весь комментарий
30.08.2024 13:11 Ответить
Коли все так чудово й резерви Умєрова ростуть навіть швидше за Е-кономіку Гетьмансева, то чому гарно спланова та блискуче організована ГенШтабом ЗСУ операція на Курщині вже за тиждень від початку зупинилася саме через відсутність належних резервів (матеріальних та особового складу)?
Цей наступ не ЗСУ перетворили на безглуздий фарс, а саме зажерливі пацюки Міноборони.
То де ж ці міфічні резерви?
показать весь комментарий
30.08.2024 13:37 Ответить
От курва, як то зелене шапіто вже дістало... Шоумени довбані. Ще пів року тому, коли шуміли навколо нового закону про мобілізацію я тут писав, що хворі, кволі, або з примусу бусифіковані то просто тягар для тих, хто воює. Пройшло кілька місяців, бравурні звіти про кількість мобілізованих і щоденні здачі чергового села, чергові "на щиті" і вже відкритим текстом крики військових, що то звіздець - люди втомлені, демотивовані, знервовані... А ОПі то похрін. Точніше, саме того вони й добивались. А на додачу постійний безуглий страч...
показать весь комментарий
30.08.2024 13:46 Ответить
якість резервів зменшується пропорційно кількості
показать весь комментарий
30.08.2024 14:56 Ответить
Резерви то, може, і збільшили, а от підготувати і забезпечити належним чином забули?
показать весь комментарий
30.08.2024 15:02 Ответить
 
 