Резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза благодаря новому закону о мобилизации, - Минобороны
После принятия закона о мобилизации показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны в ответ на запрос издания Telegraf.
"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу по мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", - говорится в сообщении.
По информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется.
В Минобороны отметили, что при достаточном количестве подготовленных бойцов и успешного проведения призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, которые будут касаться ротации и демобилизации, то есть возможности освобождения отдельных категорий военных во время военного положения.
Сейчас проводятся только локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности ВСУ.
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Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
Тому збереження резервів - це САМИЙ ГОЛОВНИЙ пріорітет у цій війні.
ліліпутін робить ставку на "швидке" завершення війни - тому "спалює" всі доступні резерви - це сама головна його помилка.
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
В цілому сенс наступний - хто не хоче воювати натівською зброею той буде воювати за ліліпутіна в шінелці і лопаткою, або у путінські мобільні кремторії.
Ну що ж - БОЕЗДАТНІСТЬ побачимо, коли зеля розпочне контрнаступ.
Зараз - це лише твоя думка нічин НЕ підкріплена.
А то вже напружує. якщо зеля...
ваше заперечення - типова кацапська підміна понять.
Загляньте в свій товарний чек - там пише ПДВ-20%. Податкова ВАС примушує платити податки в державу - це самий простий приклад ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ.
В Європі податки бувать НАБАГАТО більші чим в Україні.
Ваші тези - типова маніпуляція.
Та що ви кажете? Ви ж доказуйте, що за ті податки отримує населення і скільки відсотків від середньої чи навіть мінімальної зарплати вони складають.
При капіталізмі якщо людина немає грошей це НЕ проблема Держави - а проблема людини, що не бажає працювати.
Зарплату робітникам платить НЕ держава - а капіталісти, вони можуть легко платити і більше.
Друже - твої соплі та волання дуже смердять марксизмо-ленінізмом.
Друже - тут не урок і я не викладач - сідай за парту знову - в школі розповідають хто що і навіщо таке Держава
Твої збочені фантазії та викривлене поняття - це лише твоя ВЛАСНА думка.
Якщо захотіти можна довести що біле це чорне, а чорне це біле і навпаки - було б бажання.
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
Тобто ти стверджуєш що пан Бутусов бреше?
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
Так вони відомі давно - ліліпутін в 2022 році замовив сотні мобільних крематорії для армії, хоча планував взяти Київ за два дні, а в Києві достатньо крематоріїв.
Як думаєте кого ліліпутін хотів зжигати в мобільних крематоріях після взяття Києва?
Ну і саме цікаве питання.
ДАЙТЕ посилання на рішення СУДУ про яке ви пишите вище.
Рішення Гаазького суду над злочинцем педофілом ліліпутіним - я знаю - чекаю на ваше.
Чекаю.
насилля над громадянами незаконноствореними юрособами приватного права не є причиною для подання клопотання про взиск моральної та фізичної шкоди??таких заяв тисячі,зараз їх не розглядають очікуючі розв,язки але потім буде цікаво наблюдати за подіями ,як зливатимуть ще живих тцкунів та поліцаїв та інших причетних
КУ дає людині права - а обмежують права людини ЗАКОНИ.
Шановний скажіть - скільки норм конституції порушено коли злочинця-громадянина України садовлять до тюрми - обмежуючи його права?
Чекаю.
В чому проблема - якщо вважаєш це незаконним - подвай позов.
Лише у ліліпутін один суд - "Басманний суд москви" в якому приносять політичні жертви своєму карліку
йди вже телепню,досить мені нав,язувати свою реальність,дай боже щоб подіні тобі не плодилися,виродки
Назви мені того ХТО ОФІЦІЙНО заперечує що Україна правова держава?
Чекаю.
А, якщо так, то чому там ЗСУ втрачають по 1-2 НП на день і залишають не розбиті повністю обладнані позиції?
Точно не тому, що тупо не вистачає людей для оборонм?
як це залишають? Вони ж кинули замість себе Безглузду, яка тобі цю херню і насвистіла )) хто ж знав що вона вміє тільки потужно кукурікати а не тримати оборону.
Резерви армії збільшились в рази... але і швидкість відступу на Донбасі теж збільшилась.
Хто може пояснити цей феномен?
В цій ситуції треба дивитися не на "відступ" чи "наступ" а на ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ.
У кого "ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ" менше - той і має перевагу.
- відступ кацапів від Києва
- відступ кацапів з Сумщини
- відступ кацапів з правобережжя Херсонщини
Взагальному по Донбасі - дивіться на ЗАЛІЗНИЧНІ ДОРОГИ
чим далі від залізничних доріг - ти кацапи повільніші аж до повного стоп
теж взяття Бахмуту стало можливим по пірожинові прямо на лінію фронту вагонами привозили снаряди
В загальній перспективі - ЧИМ ДАЛІ ВІД ДОНБАСУ кацапи відійдуть - тим складніше їм буде воювати.
Що поробиш - Донбас колишній промисловий район - там залізниць докуя.
А ось в Південних степах - НЕМАЄ залізниці - лише ДИКИЙ СТЕП та Батько ДНІПРО
На лівобережжі - чистий степ
Любителі простих рішень завжди так дивуються коли знаходиться хтось розумніший за них хто
Але довірити свою долю гнидам з ВЛК я не бажаю.
А ви з окопа пишете?
Нє, я ж не самогубця, щоб з окопу писати 😃 . Зараз я трохи далі. На відпочинку . Тож можу собі дозволити почитати, пописати.
А щодо користі, то можна задати питання? Ви на оборонку працюєте?
Майже все населення України споживає зараз продукти, котрі створюються частково завдяки моїй скромній участі
Я встиг прикласти руку до створення багатьох підприємств (проектна робота майже 30 років).
То де я буду корисним? Баластом в окопі чи займаючись професійною роботою та регулярно сплачуючи податки?
Може повернемося до того, з чого почали? Кого повинні мобілізувати в першу чергу?
Молодих/здорових чи старих/хворих?
Ті кто встановлює кондіционери теж працюють на перемогу. І податки вони платять. І рівень життя підвищують, роблять його комфортним. Кав'ярні теж потрібні. Навіть військовослужбовці заходять випити каву коли є така можливість. Але на війні головне вбивати ворогів. Тобто потрібні або ті кто вбиває, або ті кто роблять снаряди і зброю.
Тільки так можна перемогти. Не дай Боже до вашого міста зайде ворог, ви теж саме будете казати? Я плачу податки, я старий. Нє, звісно е ще можливість втекти з міста, країни. Але ж тоді ми точно програєм якщо всі виечемо. Ми ж не такі?
Хотілось би саме про них почути вашу думку.
(саме про це я й писав з самого початку)
"...на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього. 51% у нас наповнення штату, а з цих 51% є і хворі, і вікові хлопці. Так, вони мотивовані, але ж ви повинні зрозуміти, що коли тобі 50+, ти не можеш бігати так, як у 30. І нам дали таке поповнення", - https://tsn.ua/exclusive/rozgrom-mobilizaciyi-pravda-pro-vtrati-zsu-i-vminnya-voroga-komandir-roti-chesno-rozpoviv-pro-viynu-2639703.html Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов з позивним "Кеп".
І таких відгуків про "поповнення" вже дуже багато. Ви вважаєте, що ці люди брешуть? Не рівняйте всіх по собі, деякі люди у такому віці вже ледь ногу тягнуть. А ви намагаєтеся переконати мене, що фізичне здоров'я не має значення. Пробачте, але це вже просто дурість.
Як казав Чингізхан: "Краще мати 100 воїнів під рукою ніж 10000 у звітах Мінвідступу".
Я правильно вас зрозумів, що кількість резервів армії зростає за рахунок тилових, небойових частин а на фронті людей як не вистачало так і не буде вистачати?
У ЗЄ ж у пріоритеті хайп та піар тут і зараз, а не результат у перспективі надовго.
Тому прфіг, що сиплеться фронт. Головне, що є фоточки з Курщини.
А так то одні "пакращєння" показників у звітах ТЦК наверх... Пятілєтку за трі года.
Щоб лікувати хворобу, треба спочатку встановити правильний діагноз.
Але в нас, ще діє совковий принцип.
Краще мовчати і правду не казати.
Бо начальство не любить правди і не готово визнавати свої помилки.
Українці можуть мати на руках до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, - МВС .
Джерело: https://biz.censor.net/n3507464https://biz.censor.net/news/3507464/ukrayintsi_mojut_maty_na_rukah_do_5_mln_odynyts_nezadeklarovanoyi_zbroyi
Тим більше буде сипатися фронт на Донбасі.
Це основна причина тотального відступу - невмотивованість нових солдат.
Який вихід з цього становища?
Ваші пропозиції.
Я би наприклад спробував збільшити рівень оплати солдатам.
І ,як на мене, головне, контракт на невеликі терміни, на 6 місяців, на 1 рік.
А не так, як зараз до кінця війни, тоб то до загибелі або каліцтва на фронті.
Це б сприяло збільшенню добровольців.
І у зв'язки з цим, повністю відмінити ці бусифікаціх, всіх ТЦКшників на фронт.
А замість них, розвинути добровільний рекрутинг в цивільних центрах рекрутингу в армію.
Цей наступ не ЗСУ перетворили на безглуздий фарс, а саме зажерливі пацюки Міноборони.
То де ж ці міфічні резерви?