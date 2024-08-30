Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони

Після ухвалення закону про мобілізацію показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза порівняно з першим кварталом 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони у відповідь на запит видання Telegraf.

"Набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється.

У Міноборони зазначили, що за достатньої кількості підготовлених бійців та успішного проведення призову, військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану.

Наразі проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності ЗСУ.