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Новини Мобілізація
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Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони

мобілізація

Після ухвалення закону про мобілізацію показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза порівняно з першим кварталом 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони у відповідь на запит видання Telegraf.

"Набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів", - йдеться в повідомленні.

Показники призову в Україні збільшилися у 2,5 раза

За інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється.

У Міноборони зазначили, що за достатньої кількості підготовлених бійців та успішного проведення призову, військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану.

Наразі проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності ЗСУ.

Автор: 

армія (3770) Міноборони (7334) мобілізація (3040)


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Топ коментарі
+16
Це виглядає як нонсенс.
Резерви армії збільшились в рази... але і швидкість відступу на Донбасі теж збільшилась.
Хто може пояснити цей феномен?
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30.08.2024 12:36
+13
Спалює, бо може собі дозволити. А ми дозволити не можемо, але теж спалюємо свої резерви через недолугість планувальників та бажання попіаритись.
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30.08.2024 12:41
+12
А вони озброєнні та навченні?. То чого відступаємо?
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30.08.2024 12:35
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Петиція

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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30.08.2024 12:34 Відповісти
А вони озброєнні та навченні?. То чого відступаємо?
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30.08.2024 12:35 Відповісти
Війна надовго.
Тому збереження резервів - це САМИЙ ГОЛОВНИЙ пріорітет у цій війні.
ліліпутін робить ставку на "швидке" завершення війни - тому "спалює" всі доступні резерви - це сама головна його помилка.
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30.08.2024 12:39 Відповісти
Спалює, бо може собі дозволити. А ми дозволити не можемо, але теж спалюємо свої резерви через недолугість планувальників та бажання попіаритись.
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30.08.2024 12:41 Відповісти
В сміслє? Ви новину читали?
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
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30.08.2024 12:44 Відповісти
То в бусифікованих РЕЗЕРВІВ більша мотивація, ніж у тих, ким зараз поповнюють бригади? В чому різниця, власне? Чи після прийняття закону у тих, мотивація різко з'явилась у тих, в кого її не було 2 роки?
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30.08.2024 12:52 Відповісти
Мотивація у кожного своя - я НЕ психолог виясняти мотивацію кожного.
В цілому сенс наступний - хто не хоче воювати натівською зброею той буде воювати за ліліпутіна в шінелці і лопаткою, або у путінські мобільні кремторії.
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30.08.2024 12:55 Відповісти
Ну от і я не психолог, але дуже сумніваюсь, що закручування гайок державою у когось підвищує рівень мотивації захищати державу. Просто наловили людей під прикриттям нового закону, а звітують так, як ніби то в нас знов черги до ТЦК і "зростають резерви". 4 липня 14 бригад були неукомплектовані зброєю, за словами потужного. Через півтора місяці їх вже скільки? Двадцять? Звідси робимо висновок: чисельність РЕЗЕРВІВ жодним чином не відображає їх боєздатність.
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30.08.2024 13:03 Відповісти
Держава - система примусу - тому "закручування гайок" - це її обов'язок як "менеджера".
Ну що ж - БОЕЗДАТНІСТЬ побачимо, коли зеля розпочне контрнаступ.
Зараз - це лише твоя думка нічин НЕ підкріплена.
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30.08.2024 13:10 Відповісти
Ну що ж - БОЕЗДАТНІСТЬ побачимо, коли зеля розпочне контрнаступ. (с.)
А то вже напружує. якщо зеля...
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30.08.2024 13:36 Відповісти
Постсовєцька держава - система примусу, європейська - система сервісів. Тому ми там, де є і в ситуації, яка є. Добре, що в європі зрозуміли, що благополуччя держави залежить від благополуччя її населення. В нас навпаки, думають, якщо більше населення обкрадати до останніх трусів, тим держава від того матиме більший зиск і буде благополучнішою. Маємо, шо маємо.
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30.08.2024 17:29 Відповісти
БУДЬ-ЯКА ДЕРЖАВА - ЦЕ СИСТЕМА ПРИМУСУ.
ваше заперечення - типова кацапська підміна понять.
Загляньте в свій товарний чек - там пише ПДВ-20%. Податкова ВАС примушує платити податки в державу - це самий простий приклад ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ.
В Європі податки бувать НАБАГАТО більші чим в Україні.
Ваші тези - типова маніпуляція.
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30.08.2024 17:32 Відповісти
В Європі податки бувать НАБАГАТО більші чим в Україні.

Та що ви кажете? Ви ж доказуйте, що за ті податки отримує населення і скільки відсотків від середньої чи навіть мінімальної зарплати вони складають.
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30.08.2024 18:50 Відповісти
Я констатую факти.
При капіталізмі якщо людина немає грошей це НЕ проблема Держави - а проблема людини, що не бажає працювати.
Зарплату робітникам платить НЕ держава - а капіталісти, вони можуть легко платити і більше.
Друже - твої соплі та волання дуже смердять марксизмо-ленінізмом.
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30.08.2024 19:34 Відповісти
Вас послухати, то держава - це система примусу, та привілейована каста, котру при капіталізмі зобов'язане утримувати населення, а єдина функція держави - збирати податки та примушувати населення себе утримувати. Нахіба тоді взагалі держава при капіталізмі? Яке вона благо несе "капіталістам"? Чому капіталісти мають бути зацікавлені в її існуванні?
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31.08.2024 00:27 Відповісти
це ти робиш такі висновки - про державу - не я - це твоя збочена фантазія не більше.
Друже - тут не урок і я не викладач - сідай за парту знову - в школі розповідають хто що і навіщо таке Держава
Твої збочені фантазії та викривлене поняття - це лише твоя ВЛАСНА думка.
Якщо захотіти можна довести що біле це чорне, а чорне це біле і навпаки - було б бажання.
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31.08.2024 12:22 Відповісти
"Чорним по білому" там написано зовсім інше,якщо читати не заголовок статті,а патаграхвію офіційного папіру.
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30.08.2024 13:21 Відповісти
Що саме тебе схвилювало не так?
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
Тобто ти стверджуєш що пан Бутусов бреше?
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30.08.2024 13:35 Відповісти
Трішки не розумієш текст? Збільшилися показники призову у 2.5 рази,в порівнянні з першим кварталом.А не резерви у 2.5 рази.Допер,чи тупість не дозволяє?
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30.08.2024 15:03 Відповісти
Головне щоб не виявилось що резерви спалює саме Україна, а ліліпутін воює лише найманцями за гроші.
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30.08.2024 12:46 Відповісти
Не виявилось КИМ? повторюся - це ОФІЦІЙНА ЗАЯВА!
Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони Джерело:
Чорному по білому написано - РЕЗЕРВИ ЗСУ збільшилися у 2,5 рази.
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30.08.2024 12:52 Відповісти
судом,згідно римского статуту,де якимсь чином влада зпромоглася заблокувати військові злочини українскої влади проти населення,чи ви не хочете оволодіти правдивими мотивами та діями нашої влади під час ,,неїснуючої,,, війни а військовим положенням з ремаркою не з збройною агрессією а тільки військовою???
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30.08.2024 13:13 Відповісти
на росії - дійсно не оголошено "війну" правдиві мотиви ліліпутіна під час "неіснуючої війни"?
Так вони відомі давно - ліліпутін в 2022 році замовив сотні мобільних крематорії для армії, хоча планував взяти Київ за два дні, а в Києві достатньо крематоріїв.
Як думаєте кого ліліпутін хотів зжигати в мобільних крематоріях після взяття Києва?
Ну і саме цікаве питання.
ДАЙТЕ посилання на рішення СУДУ про яке ви пишите вище.
Рішення Гаазького суду над злочинцем педофілом ліліпутіним - я знаю - чекаю на ваше.
Чекаю.
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30.08.2024 13:18 Відповісти
як у вас підгорає,постановка КУ на паузу і порушення прав ті свобод людини не має причини для подання заяви до суду згідно римского статуту??
насилля над громадянами незаконноствореними юрособами приватного права не є причиною для подання клопотання про взиск моральної та фізичної шкоди??таких заяв тисячі,зараз їх не розглядають очікуючі розв,язки але потім буде цікаво наблюдати за подіями ,як зливатимуть ще живих тцкунів та поліцаїв та інших причетних
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30.08.2024 13:26 Відповісти
Типова кацапська манупуляція.
КУ дає людині права - а обмежують права людини ЗАКОНИ.
Шановний скажіть - скільки норм конституції порушено коли злочинця-громадянина України садовлять до тюрми - обмежуючи його права?
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30.08.2024 13:33 Відповісти
типова ************* ботошльондра,до речі згідно закону боти є пропагандонами,так що ти не тільки гандон а ще ї притрушений гівном пропаганди.все ти вільний.
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30.08.2024 13:39 Відповісти
Так які норми конституції порушено у ЗЕКА? 🤔
Чекаю.
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30.08.2024 13:41 Відповісти
яким законом заборонено виїзд громадян з території України??чекаю!!!
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30.08.2024 13:44 Відповісти
Дітям, жінкам, деяким категоріям чоловікив - НЕ ЗАБОРОНЕНО.
В чому проблема - якщо вважаєш це незаконним - подвай позов.
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30.08.2024 13:45 Відповісти
оостаннє питання,важко прикидатися дебілом??чи то є твоя реальна сущність і душевний стан???суди???скажу прямо котись нах мені жаль свого часу на подібних виродків.алявидерчі
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30.08.2024 13:51 Відповісти
В правовій державі - є суди.
Лише у ліліпутін один суд - "Басманний суд москви" в якому приносять політичні жертви своєму карліку
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30.08.2024 13:54 Відповісти
правова держава???це про яку йде мова??це не та що столиця у Києві???

йди вже телепню,досить мені нав,язувати свою реальність,дай боже щоб подіні тобі не плодилися,виродки
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30.08.2024 14:28 Відповісти
Звичайно Україна - це правова держава. ВСЯ міжднародна спільнота та ООН це признає - на відміну від росіі.
Назви мені того ХТО ОФІЦІЙНО заперечує що Україна правова держава?
Чекаю.
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30.08.2024 15:19 Відповісти
Там буржуи не жадни4ают и слюн9вят 💲холопам утилизирующимся♿⚰ за их интересы 🥱
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02.09.2024 05:40 Відповісти
Ви завжди можете особисто перевірити чому саме армія відступає.
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30.08.2024 12:39 Відповісти
І всі вони на Курщині, а не там де треба тримати оборону.
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30.08.2024 12:35 Відповісти
Багато резервів на Покровському напрямку?

А, якщо так, то чому там ЗСУ втрачають по 1-2 НП на день і залишають не розбиті повністю обладнані позиції?

Точно не тому, що тупо не вистачає людей для оборонм?
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30.08.2024 12:56 Відповісти
"і залишають не розбиті повністю обладнані позиції?"

як це залишають? Вони ж кинули замість себе Безглузду, яка тобі цю херню і насвистіла )) хто ж знав що вона вміє тільки потужно кукурікати а не тримати оборону.
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30.08.2024 13:06 Відповісти
У війскового керівництва тут два варіанти: не позоритися і завчасно відвести, або залишити як є і тоді новоспечені мобіко-воїни самі розбіжуться хто куди. Кількість - не означає якість.
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30.08.2024 15:32 Відповісти
Це виглядає як нонсенс.
Резерви армії збільшились в рази... але і швидкість відступу на Донбасі теж збільшилась.
Хто може пояснити цей феномен?
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30.08.2024 12:36 Відповісти
Мабуть брешуть
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30.08.2024 12:39 Відповісти
ЗСУ в маневренній обороні - що передбачає можливість відступу.
В цій ситуції треба дивитися не на "відступ" чи "наступ" а на ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ.
У кого "ПЛЕЧЕ ЛОГІСТИКИ" менше - той і має перевагу.
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Це діє якось однобоко...Виходить, по вашій формулі, що у москалів завжди плече логістики меньше, бо вони постійно пруть та пруть, захоплюючи кожний день все нові та нові території на Донбасі.
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30.08.2024 12:45 Відповісти
це не моя формула - а аналіз 3-х років війни:
- відступ кацапів від Києва
- відступ кацапів з Сумщини
- відступ кацапів з правобережжя Херсонщини
Взагальному по Донбасі - дивіться на ЗАЛІЗНИЧНІ ДОРОГИ
чим далі від залізничних доріг - ти кацапи повільніші аж до повного стоп
теж взяття Бахмуту стало можливим по пірожинові прямо на лінію фронту вагонами привозили снаряди
В загальній перспективі - ЧИМ ДАЛІ ВІД ДОНБАСУ кацапи відійдуть - тим складніше їм буде воювати.
Що поробиш - Донбас колишній промисловий район - там залізниць докуя.
А ось в Південних степах - НЕМАЄ залізниці - лише ДИКИЙ СТЕП та Батько ДНІПРО
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30.08.2024 12:50 Відповісти
На Запоріжчині та Дніпровщині теж дуже розвинута мережа залізничних доріг.
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30.08.2024 13:01 Відповісти
На правобережжі - де БЕТОННЕ МІСТО Криворіж Сталь.
На лівобережжі - чистий степ
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30.08.2024 13:08 Відповісти
Та пояснити легко. Фото у статті бачили? Цивільний, і п'ять ухилянтів. І так по всій країні. Незабаром ще зелені генії грохнуть залишки економіки, і взагалі буде повний фарш.
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30.08.2024 12:42 Відповісти
А може це конкретно кількість ТЦКшників збільшилась у 2,5 рази, тому і звітують цю цифру?
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30.08.2024 13:05 Відповісти
Командири підрозділів скаржаться, що з 10-ти "бусифікованих" добре якщо двоє-троє здатні виконувати бойові завдання. Решта - баласт. Особлива подяка тцк-унам, котрі сумлінно у 2,5 рази "перевиконують план".
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30.08.2024 12:45 Відповісти
Вибачаюсь, а ви не хочете сюди, під Покровськ? Ви ж ще призовного віку? Чи може ви самі себе відносите до баласту? 😂
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30.08.2024 12:52 Відповісти
кожен ухилянт вважає що ТЦК неправі бо беруть тих хто не хоче воювати, а в цей час десь в Україні вештаються мільйони потенційних Рембо які чомусь не цікаві ТЦКшникам.
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30.08.2024 13:09 Відповісти
Поліція - бронь від фронту. ТЦК теж бронь від фронту.
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30.08.2024 13:13 Відповісти
почекай, то ти вважаєш що менти і тцк більш мотивовані ніж ті кого "бусифікують" ? )) тоді чому вони не йдуть добровольцями?
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30.08.2024 13:19 Відповісти
Представники силових структур легше інтегруються у військо, ніж ті, хто ніколи не брав у руки зброю і вважає вбивство собі подібних істот відразливим.
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30.08.2024 13:29 Відповісти
А хто тоді буде підтримувати порядок і ловити ухилянтів? ))
Любителі простих рішень завжди так дивуються коли знаходиться хтось розумніший за них хто
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30.08.2024 13:33 Відповісти
Мусарні так багато не потрібно, її тримають не для порядку, а для підтримки авторитарного режиму.
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31.08.2024 08:29 Відповісти
Та не вибачайтеся. Не хочу і не можу - різні речі. Так, призовного, 50. Зараз я приношу користь, працюючи, а там, під Покровськом, буду баластом. Ще будуть питання?
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30.08.2024 13:35 Відповісти
Та ясно що всі приносять користь на своїх місцях 😃 Бо нікому не хочеться в окопи. Я б теж хотів заспокоювати себе такою думкою. Тим паче і вік у мене близький до вашого. Але ви вирішили саме так. І воєнком з вами погодився? Чи ви вправно оминаете ТЦК?
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30.08.2024 13:53 Відповісти
Якби здоров'я дозволило, мабуть з 22-го вже був би там.
Але довірити свою долю гнидам з ВЛК я не бажаю.
А ви з окопа пишете?
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30.08.2024 14:09 Відповісти
О, ось з цього і треба було починати. Що не бажаєте. Це я можу зрозуміти. Кожен хоче жити. І якщо ваша совість спокійна, то кто я такий щоб щось вам з цього приводу казати. Кожен вирішує за себе.
Нє, я ж не самогубця, щоб з окопу писати 😃 . Зараз я трохи далі. На відпочинку . Тож можу собі дозволити почитати, пописати.
А щодо користі, то можна задати питання? Ви на оборонку працюєте?
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30.08.2024 14:35 Відповісти
Якщо воїнам теж потрібно харчуватися, то так, на оборонку теж.
Майже все населення України споживає зараз продукти, котрі створюються частково завдяки моїй скромній участі
Я встиг прикласти руку до створення багатьох підприємств (проектна робота майже 30 років).
То де я буду корисним? Баластом в окопі чи займаючись професійною роботою та регулярно сплачуючи податки?
Може повернемося до того, з чого почали? Кого повинні мобілізувати в першу чергу?
Молодих/здорових чи старих/хворих?
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30.08.2024 14:56 Відповісти
Нє, все норм. Я ж кажу, ви самі вирішуєте де ваше місце в цій війні, в цьому житті. Головне не вступати в конфлікт зі своєю совістю. У вас з цим все в порядку, то і добре.
Ті кто встановлює кондіционери теж працюють на перемогу. І податки вони платять. І рівень життя підвищують, роблять його комфортним. Кав'ярні теж потрібні. Навіть військовослужбовці заходять випити каву коли є така можливість. Але на війні головне вбивати ворогів. Тобто потрібні або ті кто вбиває, або ті кто роблять снаряди і зброю.
Тільки так можна перемогти. Не дай Боже до вашого міста зайде ворог, ви теж саме будете казати? Я плачу податки, я старий. Нє, звісно е ще можливість втекти з міста, країни. Але ж тоді ми точно програєм якщо всі виечемо. Ми ж не такі?
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30.08.2024 15:25 Відповісти
Не ігноруйте два останні речення з мого попереднього коментаря.
Хотілось би саме про них почути вашу думку.
(саме про це я й писав з самого початку)
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30.08.2024 15:35 Відповісти
Відповідаю. Ну звичайно я за те. Щоб у всьому світі не було войн. А якщо вже йдуть війни то краще було воювати роботами і дронами. Щоб люди не гинули взагалі. Ну і звісно, молодий витривалий, навчений воїн краще за старого мобілізованого дядька, який років тридцять тому бачив автомат. Відповів я на ваше питання?! Відповів. Це в теорії. На практиці у нас ситуація інша. Ви не хочете вмирати бо старий і хворий? То і молодий вам скаже що він тим паче не хоче вмирати. Йому жити навіть краще чим вам чи мені. Шлунок не болить і зуби на місці. А воювати комусь же треба, бо нас просто вбивають. Тож і повертаємось до того що будете ви воювати або ні це питання лише вашою совісті. І не залежить молодий ви чи старий.
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30.08.2024 16:53 Відповісти
"І не залежить молодий ви чи старий" - ще й як залежить. Ви все ж таки перечитайте мій самий перший коментар, можливо зрозумієте про що я писав. Поки що ви постійно відводите розмову в сторону.
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30.08.2024 17:08 Відповісти
Це який саме? Там де ви пишете що будете баластом? Ну так звичайно, я теж не молодий і у мене купа болячек. Але тут є і ще більш літні люди. Воюють, вбивають кацапів. Так звісно у молодих кращі шанси на виживання. Реакція, витривалість. Сил більше . Тож все залежить як ми ставимо питання. Ви не можете воювати тому що розумієте: у вас менші шанси вижити якщо потрапите на фронт?
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30.08.2024 17:20 Відповісти
Знову пустопорожня балаканина.
"...на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього. 51% у нас наповнення штату, а з цих 51% є і хворі, і вікові хлопці. Так, вони мотивовані, але ж ви повинні зрозуміти, що коли тобі 50+, ти не можеш бігати так, як у 30. І нам дали таке поповнення", - https://tsn.ua/exclusive/rozgrom-mobilizaciyi-pravda-pro-vtrati-zsu-i-vminnya-voroga-komandir-roti-chesno-rozpoviv-pro-viynu-2639703.html Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов з позивним "Кеп".
І таких відгуків про "поповнення" вже дуже багато. Ви вважаєте, що ці люди брешуть? Не рівняйте всіх по собі, деякі люди у такому віці вже ледь ногу тягнуть. А ви намагаєтеся переконати мене, що фізичне здоров'я не має значення. Пробачте, але це вже просто дурість.
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30.08.2024 18:24 Відповісти
Немає зброї для цих резервів, а обороняти чергову "фортецю" закидуванням піхоти на позиції вже не хочуть / не можуть.
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30.08.2024 12:47 Відповісти
Питання у тому де ці резерви.

Як казав Чингізхан: "Краще мати 100 воїнів під рукою ніж 10000 у звітах Мінвідступу".
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30.08.2024 12:59 Відповісти
А конкретніше?
Я правильно вас зрозумів, що кількість резервів армії зростає за рахунок тилових, небойових частин а на фронті людей як не вистачало так і не буде вистачати?
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30.08.2024 13:02 Відповісти
Тил, Курська афера.

У ЗЄ ж у пріоритеті хайп та піар тут і зараз, а не результат у перспективі надовго.

Тому прфіг, що сиплеться фронт. Головне, що є фоточки з Курщини.
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30.08.2024 13:05 Відповісти
Так і є. Тилові вояки справно отримують чималу зарплату, в деяких випадках навіть взагалі не з'являючись на службу (зарплату отримує командир підрозділу). Зате на папері у нас мільйонна армія.
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30.08.2024 14:14 Відповісти
"Тривалий час становище на Донбасі цілком доречно характеризувалося як «важке, але контрольоване». Проте тепер воно з під контролю вийшло. Наразі виглядає, що наш фронт на Донбасі рухнув. Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені, а чимало підрозділів - деморалізовані. Поповнення, яке отримується, здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки - ускладнює бойову роботу частин." - офіцер бригади НГУ "Азов" Роман Пономаренко.

А так то одні "пакращєння" показників у звітах ТЦК наверх... Пятілєтку за трі года.
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30.08.2024 12:37 Відповісти
Щоб виправити ситуацію на фронті, треба подивитися правді в очі і чітко визначити причини, чому так відбувається.
Щоб лікувати хворобу, треба спочатку встановити правильний діагноз.
Але в нас, ще діє совковий принцип.
Краще мовчати і правду не казати.
Бо начальство не любить правди і не готово визнавати свої помилки.
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Бо війна за показники, цифри та точки на карті, як не раз заявляв Юра Бутусов.
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30.08.2024 12:44 Відповісти
Тцкашники вже прямим текстом в очі кажуть-"нам за вас буде премія". І плювати їм на все. Ось і всі пакращення.
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30.08.2024 12:45 Відповісти
Цікаво, вони розуміють, що це останній раз, коли вони отримують таку кількість мобілізованих?
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30.08.2024 12:38 Відповісти
Не останній. "Вдосконалять" законодавство ще раз і ще наберуть.
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Та да! Щаз!🖕
Українці можуть мати на руках до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, - МВС .
Джерело: https://biz.censor.net/n3507464https://biz.censor.net/news/3507464/ukrayintsi_mojut_maty_na_rukah_do_5_mln_odynyts_nezadeklarovanoyi_zbroyi
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30.08.2024 13:48 Відповісти
І людей не вистачає....
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30.08.2024 12:39 Відповісти
Гроші на амортизацію бусиків вже вкрали?
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30.08.2024 12:41 Відповісти
Як на мене, то вже очевидно, чим більше бусифікують невмотивованих людей, стариків, хворих, бідних, ітд...
Тим більше буде сипатися фронт на Донбасі.
Це основна причина тотального відступу - невмотивованість нових солдат.
Який вихід з цього становища?
Ваші пропозиції.
Я би наприклад спробував збільшити рівень оплати солдатам.
І ,як на мене, головне, контракт на невеликі терміни, на 6 місяців, на 1 рік.
А не так, як зараз до кінця війни, тоб то до загибелі або каліцтва на фронті.
Це б сприяло збільшенню добровольців.
І у зв'язки з цим, повністю відмінити ці бусифікаціх, всіх ТЦКшників на фронт.
А замість них, розвинути добровільний рекрутинг в цивільних центрах рекрутингу в армію.
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30.08.2024 12:54 Відповісти
мотивацію, навчання (це потроху змінюється), ротації, можливість дембельнутись (хоч після 3-х років людям треба якусь перспективу дати чи думають їздити на добровольцях поки останні не скінчаться), пільгові умови служби після певного терміну (можливість стати інструктором, підвищення, перейти в інший рід військ за бажанням
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30.08.2024 13:12 Відповісти
Зараз лише одна можливісь дембельнуться! Або на щиті, або без рук, без ніг!
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30.08.2024 13:15 Відповісти
Цікаво, а скільки особисто вам треба заплатити, що б ви пішли у військо, в якому ви помрете з ймовірністью 90%, а решта 10% - воюватимете до смерті.
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30.08.2024 13:37 Відповісти
Спочатку ~20 років розказують про жвропейські стандарти життя та служби, а потім пропонують купити "людський ресурс", як на кацапщині. Думаю, більше було б охочих захищати державу, котра піклуєтьсч про солдата, забезпечує всім необхідним і цінує його життя. Не треба захмарних виплат, котрих бусифікований не застане(бо загине раніше). Треба людське ставлення та всебічне реальне забезпечення, а не лише на паперах і заявах потужного.
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30.08.2024 17:41 Відповісти
А в Франківську масова бусифікація! Виловлюють всіх підрід не соромлячись!
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30.08.2024 13:11 Відповісти
Коли все так чудово й резерви Умєрова ростуть навіть швидше за Е-кономіку Гетьмансева, то чому гарно спланова та блискуче організована ГенШтабом ЗСУ операція на Курщині вже за тиждень від початку зупинилася саме через відсутність належних резервів (матеріальних та особового складу)?
Цей наступ не ЗСУ перетворили на безглуздий фарс, а саме зажерливі пацюки Міноборони.
То де ж ці міфічні резерви?
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30.08.2024 13:37 Відповісти
От курва, як то зелене шапіто вже дістало... Шоумени довбані. Ще пів року тому, коли шуміли навколо нового закону про мобілізацію я тут писав, що хворі, кволі, або з примусу бусифіковані то просто тягар для тих, хто воює. Пройшло кілька місяців, бравурні звіти про кількість мобілізованих і щоденні здачі чергового села, чергові "на щиті" і вже відкритим текстом крики військових, що то звіздець - люди втомлені, демотивовані, знервовані... А ОПі то похрін. Точніше, саме того вони й добивались. А на додачу постійний безуглий страч...
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30.08.2024 13:46 Відповісти
якість резервів зменшується пропорційно кількості
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30.08.2024 14:56 Відповісти
Резерви то, може, і збільшили, а от підготувати і забезпечити належним чином забули?
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30.08.2024 15:02 Відповісти
 
 