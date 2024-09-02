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Новини Війна
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У Генштабі відбулась нарада щодо посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем

Днями у Генеральному штабу відбулося підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу.

Як зазначається, основну увагу в ході заходу приділили:

  • змінам в оперативній обстановці;
  • комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
  • комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
  • безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
  • оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
  • визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

"Окремо Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Необхідні рішення ухвалюються без зволікань, - Сирський

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) ЗСУ (7531) Сирський Олександр (603)


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Топ коментарі
+7
совкові ******** в погонах з коцапським душком,що ви можете прийняти нового???вся армійська верхушка це гнилий продажний тупий та кровожерливий людиноненависний совок,мобілізація тому підтверження,по десертації залужного ,,насильна мобілізація,,
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02.09.2024 22:05
+7
комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом; Джерело:

дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися
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02.09.2024 22:06
+6
Сам Сирський, як командувач Сухопутних військ, відповідав з 2019 року за підготовку в навчальних центрах і за воєнкомати теж він відповідав
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02.09.2024 22:14
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совкові ******** в погонах з коцапським душком,що ви можете прийняти нового???вся армійська верхушка це гнилий продажний тупий та кровожерливий людиноненависний совок,мобілізація тому підтверження,по десертації залужного ,,насильна мобілізація,,
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02.09.2024 22:05 Відповісти
Для чого ти приплів сюди Залужного і його дисертацію?
За мобілізацію при Залужному був відповідальний Сирський.
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02.09.2024 22:57 Відповісти
так залужний для отримання ступеню написав твір на тему ,,насильницька мобілізація,,,
це все що треба знати про героя
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02.09.2024 23:00 Відповісти
Тему його дисертації тобі повідомила кацапка безУглая?
ЗМІ не повідомляли тему дисертації.
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02.09.2024 23:03 Відповісти
і так в армії без наказу ніхто нічого не робе,якщо сирський був під залужним то діяв в межах наказу і до нині!!!
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02.09.2024 23:02 Відповісти
Сирський був і є під наказами Зеленського, який надихає Сирського на перемоги.
Не Україна, ні мужні громадяни України, а саме Зеленський!
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02.09.2024 23:05 Відповісти
не потрібно мені втулювати свою реальність,у мене своє бачення на особу залужного,і вам воно не сподобається,але мені срати на ваш рахунок,ви не є людиною достойною уваги,поваги і щоб до вас брали до відома
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02.09.2024 23:38 Відповісти
Ти і сам не є людиною, тисоплав обкаканий, про шо ти тут бекаєш, баранюга францювата
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02.09.2024 23:41 Відповісти
висрався??позви мамку хай жопу підітре
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02.09.2024 23:47 Відповісти
Виховання 0 і судячи з того, що ви тут собі дозволяєте писати освіти теж.
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03.09.2024 02:09 Відповісти
В статті жодним словом не згаданий Залужний і зараз він не має жодного стосунку до мобілізації і підготовки військових.
Мова про Сирського, але подоляківські шавки продовжують дзявкотіти на Залужного.
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03.09.2024 00:12 Відповісти
знайди інші вуха,не переварюю потвор які лізуть в наглу ще і тулять мені те що я не сприймаю.згинь сущносте!!!
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03.09.2024 00:15 Відповісти
Ти тут нуль без палочки, Zero, тому не вказуй кому що робити. 🙂
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03.09.2024 00:17 Відповісти
Да забаньте вы ту гниду и все.
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03.09.2024 02:10 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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05.09.2024 10:35 Відповісти
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05.09.2024 10:34 Відповісти
комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом; Джерело:

дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися
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02.09.2024 22:06 Відповісти
Сам Сирський, як командувач Сухопутних військ, відповідав з 2019 року за підготовку в навчальних центрах і за воєнкомати теж він відповідав
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02.09.2024 22:14 Відповісти
тепер на папірцях совковий генштаб уххх,,,, плять підсилить індивідуальну й колективну підготовку солдатів.Не маючи фінансів для підсилення того.що маєш , можна єдине що пісилити ,це 3,14сдьож підсидену
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02.09.2024 22:20 Відповісти
Боец ВСУ психанул: ЭТО РОССИИ СВЕТИТ КОТЕЛ НА ПОКРОВСКЕ, а не нам. Им не хватает войск, мрут СОТНЯМИ- ютуб
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02.09.2024 22:25 Відповісти
Это не промахи руководства, это плохая личная подготовка личного состава.(Народ не тот попался).
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02.09.2024 22:51 Відповісти
Натівського вишколу генералів зʼїли разом Залужним , азалишили содепівсько-імперського ...Але я впевнена, око батька нації з Лондону не тільки споглядає... А Сирський на собі відчув 3,14здьож БезуглоЄрмачинної 3,14зди
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02.09.2024 23:07 Відповісти
...відчув та дослухається через партнерів до думки батька нації з Лондону . Та мені хочеться думати ...
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02.09.2024 23:08 Відповісти
Переделайте учебки так, чтобы каждый тренировался под началом своих бригадных инструкторов, и сделайте из основых полигонов и учебок такие смешанные подготовительным центры. А то потом приходят мобики и не знают че им делать на нуле потому что в учебках обучают непонятно чему и приходится потом на полигонах бригадных учить заново
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02.09.2024 23:50 Відповісти
 
 