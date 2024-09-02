У Генштабі відбулась нарада щодо посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу
Днями у Генеральному штабу відбулося підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу.
Як зазначається, основну увагу в ході заходу приділили:
- змінам в оперативній обстановці;
- комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
- комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
- безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
- оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
- визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.
"Окремо Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", - ідеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Влад #584963
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+7 tanix pristavka
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+6 Перехватчик
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За мобілізацію при Залужному був відповідальний Сирський.
це все що треба знати про героя
ЗМІ не повідомляли тему дисертації.
Не Україна, ні мужні громадяни України, а саме Зеленський!
Мова про Сирського, але подоляківські шавки продовжують дзявкотіти на Залужного.
дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися