У Генштабі відбулась нарада щодо посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу

Днями у Генеральному штабу відбулося підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу.

Як зазначається, основну увагу в ході заходу приділили:

змінам в оперативній обстановці;

комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;

комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;

безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;

оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;

визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

"Окремо Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня бойового злагодження сформованих військових частин та посиленні ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань", - ідеться у повідомленні.

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