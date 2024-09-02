В Генштабе состоялось совещание относительно усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава

На днях в Генеральном штабе состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных сил Украины за август этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба.

Как отмечается, основное внимание в ходе мероприятия уделили:

изменениям в оперативной обстановке;

комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;

комплексной подготовке вновь созданных бригад и восстановлению действующих;

бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;

оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;

определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.

"Отдельно Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

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