В Генштабе состоялось совещание относительно усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава
На днях в Генеральном штабе состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных сил Украины за август этого года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба.
Как отмечается, основное внимание в ходе мероприятия уделили:
- изменениям в оперативной обстановке;
- комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;
- комплексной подготовке вновь созданных бригад и восстановлению действующих;
- бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;
- оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;
- определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.
"Отдельно Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.
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+7 Влад #584963
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За мобілізацію при Залужному був відповідальний Сирський.
це все що треба знати про героя
ЗМІ не повідомляли тему дисертації.
Не Україна, ні мужні громадяни України, а саме Зеленський!
Мова про Сирського, але подоляківські шавки продовжують дзявкотіти на Залужного.
дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися