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Новости Война
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В Генштабе состоялось совещание относительно усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем

На днях в Генеральном штабе состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных сил Украины за август этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба.

Как отмечается, основное внимание в ходе мероприятия уделили:

  • изменениям в оперативной обстановке;
  • комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;
  • комплексной подготовке вновь созданных бригад и восстановлению действующих;
  • бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;
  • оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;
  • определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.

"Отдельно Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

Читайте также: На направлении главного удара врага ситуация сложная. Необходимые решения принимаются без промедлений, - Сырский

Автор: 

Генштаб ВС (6245) ВСУ (6577) Александр Сырский (581)


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Топ комментарии
+7
совкові ******** в погонах з коцапським душком,що ви можете прийняти нового???вся армійська верхушка це гнилий продажний тупий та кровожерливий людиноненависний совок,мобілізація тому підтверження,по десертації залужного ,,насильна мобілізація,,
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02.09.2024 22:05
+7
комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом; Джерело:

дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися
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02.09.2024 22:06
+6
Сам Сирський, як командувач Сухопутних військ, відповідав з 2019 року за підготовку в навчальних центрах і за воєнкомати теж він відповідав
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02.09.2024 22:14
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совкові ******** в погонах з коцапським душком,що ви можете прийняти нового???вся армійська верхушка це гнилий продажний тупий та кровожерливий людиноненависний совок,мобілізація тому підтверження,по десертації залужного ,,насильна мобілізація,,
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02.09.2024 22:05 Ответить
Для чого ти приплів сюди Залужного і його дисертацію?
За мобілізацію при Залужному був відповідальний Сирський.
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02.09.2024 22:57 Ответить
так залужний для отримання ступеню написав твір на тему ,,насильницька мобілізація,,,
це все що треба знати про героя
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02.09.2024 23:00 Ответить
Тему його дисертації тобі повідомила кацапка безУглая?
ЗМІ не повідомляли тему дисертації.
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02.09.2024 23:03 Ответить
і так в армії без наказу ніхто нічого не робе,якщо сирський був під залужним то діяв в межах наказу і до нині!!!
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02.09.2024 23:02 Ответить
Сирський був і є під наказами Зеленського, який надихає Сирського на перемоги.
Не Україна, ні мужні громадяни України, а саме Зеленський!
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02.09.2024 23:05 Ответить
не потрібно мені втулювати свою реальність,у мене своє бачення на особу залужного,і вам воно не сподобається,але мені срати на ваш рахунок,ви не є людиною достойною уваги,поваги і щоб до вас брали до відома
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02.09.2024 23:38 Ответить
Ти і сам не є людиною, тисоплав обкаканий, про шо ти тут бекаєш, баранюга францювата
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02.09.2024 23:41 Ответить
висрався??позви мамку хай жопу підітре
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02.09.2024 23:47 Ответить
Виховання 0 і судячи з того, що ви тут собі дозволяєте писати освіти теж.
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03.09.2024 02:09 Ответить
В статті жодним словом не згаданий Залужний і зараз він не має жодного стосунку до мобілізації і підготовки військових.
Мова про Сирського, але подоляківські шавки продовжують дзявкотіти на Залужного.
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03.09.2024 00:12 Ответить
знайди інші вуха,не переварюю потвор які лізуть в наглу ще і тулять мені те що я не сприймаю.згинь сущносте!!!
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03.09.2024 00:15 Ответить
Ти тут нуль без палочки, Zero, тому не вказуй кому що робити. 🙂
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03.09.2024 00:17 Ответить
Да забаньте вы ту гниду и все.
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03.09.2024 02:10 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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05.09.2024 10:35 Ответить
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05.09.2024 10:34 Ответить
комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом; Джерело:

дякую. ми разом з вертухаями з ТЦКа весело посміялися
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02.09.2024 22:06 Ответить
Сам Сирський, як командувач Сухопутних військ, відповідав з 2019 року за підготовку в навчальних центрах і за воєнкомати теж він відповідав
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02.09.2024 22:14 Ответить
тепер на папірцях совковий генштаб уххх,,,, плять підсилить індивідуальну й колективну підготовку солдатів.Не маючи фінансів для підсилення того.що маєш , можна єдине що пісилити ,це 3,14сдьож підсидену
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02.09.2024 22:20 Ответить
Боец ВСУ психанул: ЭТО РОССИИ СВЕТИТ КОТЕЛ НА ПОКРОВСКЕ, а не нам. Им не хватает войск, мрут СОТНЯМИ- ютуб
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02.09.2024 22:25 Ответить
Это не промахи руководства, это плохая личная подготовка личного состава.(Народ не тот попался).
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02.09.2024 22:51 Ответить
Натівського вишколу генералів зʼїли разом Залужним , азалишили содепівсько-імперського ...Але я впевнена, око батька нації з Лондону не тільки споглядає... А Сирський на собі відчув 3,14здьож БезуглоЄрмачинної 3,14зди
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02.09.2024 23:07 Ответить
...відчув та дослухається через партнерів до думки батька нації з Лондону . Та мені хочеться думати ...
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02.09.2024 23:08 Ответить
Переделайте учебки так, чтобы каждый тренировался под началом своих бригадных инструкторов, и сделайте из основых полигонов и учебок такие смешанные подготовительным центры. А то потом приходят мобики и не знают че им делать на нуле потому что в учебках обучают непонятно чему и приходится потом на полигонах бригадных учить заново
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02.09.2024 23:50 Ответить
 
 