На направлении главного удара врага ситуация сложная. Необходимые решения принимаются без промедлений, - Сырский

На направлении главного удара врага ситуация сложная.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери. Борьба за Украину продолжается", - информирует Сырский.

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