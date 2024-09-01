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Новости Война
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На направлении главного удара врага ситуация сложная. Необходимые решения принимаются без промедлений, - Сырский

На направлении главного удара врага ситуация сложная.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери. Борьба за Украину продолжается", - информирует Сырский.

Также читайте: Зеленский и Сырский обсудили активные действия в Курской области: Пополняем обменный фонд и вытесняем войну на территорию РФ

Сирський на фронті

Автор: 

боевые действия (4005) Александр Сырский (581)


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Топ комментарии
+24
Якби необхідні рішення приймалися і головне - реалізувалися без зволікань, то ситуація не була б складна. Навіть більше - ситуації з 24.02.2022 не було б взагалі.
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01.09.2024 10:50
+18
Казочки пр медведчука залиш для єдиного марафону
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01.09.2024 11:49
+13
А раніше рішення приймалися зі зволіканнями?Потужне зізнання
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01.09.2024 10:53
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Правила форума Совет форумчан
кожного ранку дипстейтс показує ваші ,,невідкладні рішення,, захопленими населеними пунктами на нашій территорії
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01.09.2024 10:40 Ответить
А як стримати ворога, який має в 5 раз більше людей, котрий тільки за нафту й газ щомісяця отримує наш річний бюджет, а Захід дає стільки зброї і матеріальних засобів, щоб перевага рашистів була не 10 до 1, а 3-4 до 1, щоб ЗСУ могли хоть якось старатися втримувати фронт? Називайте свої варіанти, тільки серйозні а не про омани, татарових чи іншу єрунду. Як перемогти такого ворога?
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01.09.2024 11:19 Ответить
А як Порошенко стримав?
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01.09.2024 11:24 Ответить
Через Медведчука та інші старі зв'язки з правлячими кругами на росії. Та й в 2014 путлер не планував масштабної війни, хотів щоб такі лднр виникли у всіх південно-східних областях
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01.09.2024 11:37 Ответить
Казочки пр медведчука залиш для єдиного марафону
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01.09.2024 11:49 Ответить
Порошенко мав зв'язки з російськими елітами ще з 90-х, політично варився 20 років у всій цій проросійській регіональній кодлі, був в хороших відносинах з кумом путлера Медведчука, котрий виступав йому посередником після 2014. Така була історія його минулого. А ти про казочки, що Порошенко в 2014 вийшов з галицької криївки розказуй сорочкам, котрі не знають історії української політики 90-х й 00-х
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01.09.2024 12:00 Ответить
Канєшна! А Зєлєнскій зв'язків не мав? Нє? Ні через Єрмака, ні через Портнова, ні через інших, які вже на кацапії і якиз він випустив? Хто пуцину в очко очі заглядав, війська рощводив, кордони, щаміновані при Порошенкв розміновував? Коли відповідь писати будеш, май на увазі, що інтернет все пам'ятає, є відео, слова самого Зєлєнского і його найближчих єрмаків.
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01.09.2024 12:13 Ответить
озвічую і ОДНОМУ І ДРУГОМУ і перший і другий і третій і четвертий і п'ятий і шостий ПОВИННІ висіти зі усіма хто був з ними при усіх владах ПОВИННІ сидіти НА КІЛКОВІ - за ГЕНОЦИД українського народу.
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01.09.2024 12:29 Ответить
100% в Україні за 33 роки незалежності не було ЖОДНОЇ влади котра б думала за народ і дбала за престиж країни - так, одні схематозники і корупціонери
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01.09.2024 12:32 Ответить
Да, то винуваті звичайно президенти, а не виборці, які їх вибирали. Після Ющенка, за якого доходи громадян зросли вдвічі, а ВВП країни - у три рази, іноземні інвестиції за якого сягнули піку (більшими вони не були ні до, ні після нього), за якого вперше були погашені багаторічні заборгованості по пенсіях і з розрахунків пропав бартер, який першим почав самоідентифікацвю українців, створивши музеї Голодоиору, Батурину, Крут, який першим мовне питання підняв, і після якого мудрий нарід проголосував за януковоча
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01.09.2024 13:04 Ответить
Знову не розібравшись і не пошкодивши 5 хв вкидається чергова неправда. Після "лихих" 90-х у всіх пострадянських країнах відбувся різке збільшення заробітної плат і росту ВВП. В Україні ВВП з 1999 року (другий срок Кучми) виросло майже в 3 рази з 32 до 89 млрд, а потім при Ющенку до 2008 ще в два рази - до 188 млрд. Так що заслуги Ющенка в цьому немає. Вони на параші з приходом путлера з 1999 до 2008 ВВП зросло у 8,5 разів - зі 195 до 1660 млрд. Так що, виходить путлер найкращий цар з царів. Хотя якраз це зростання економіки і зіграло злий жарт з російським народом, котрий ототожнює добробут з приходом великого і мудрого царя. А Ющенко злив країну регіоналам вже в 2006 році
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01.09.2024 13:20 Ответить
Не любтю брехунів і маніпуляторів. Спме при другому терміні Кучмм Кабмін очотював Ющенко і саме він пояав реформи. А до прем'єрства він був Головою Нацьанку і грошова реформа - перехід від фантикових купоно-карбованців до гривні. От що є "заслугою" директора Кучми - так це утворення кланової олігархії, з подачі якої Ющенка звільнили з Кабміну. Мені кацапскі казки розповідати не треба. Це все відбувалося на моїх очах. А ти або замолодий, щоб це знати, аьо просто відпрацьовуєш олігархічно-кацапське бабло.
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01.09.2024 13:50 Ответить
Тоб-то коли мешканці кооперативу обирають собі владу у вигляді управдому, а він краде - то іинні мешканці?
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01.09.2024 15:50 Ответить
Так, винні. Потрібно обирати тих, хто не краде. Наш нарід обирає вухами, а не мозком.
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01.09.2024 16:21 Ответить
А хто в Україні не краде, крадуть всі і народ тут ні до чого, чи як кажуть :- якійсь народець не той попався , а влада ні винна, тоб то несуть відповідальність за розкрадання країни не винні-молодці.
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02.09.2024 19:40 Ответить
От власне я про те ж саме. Кржен народ має того керівника, нв якого заслуговує і обирає за тими якостями, які цінує сам.
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02.09.2024 20:10 Ответить
Ви не відповіли на питання, хто не крав і кого потрібно було обирати на кого народ заслуговує?
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02.09.2024 20:23 Ответить
Хоча б Чорновола замість Кравч~ка свого часу.
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02.09.2024 22:18 Ответить
Ви-б ще запропонували Ісуса-Христа і не все рівно було-б ні якої гарантії.
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03.09.2024 15:25 Ответить
А ХТО? Марсіане винні, що дибіли собі за гречку владу понавибирали, або проголусували за видуманного песонажа з серіалу? Я б вас таких альтернативно одарьонних вообще до виборів не пускав.
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02.09.2024 08:20 Ответить
Зрозуміло, ви за те щоб вибори взагалі не проводити і влада не несла ні якої відповідальності за навіть на виборах, хоча потрібно їм нести відповідальність крімінальну, а за все відповість народ який до крадіжок ні якого відношення не має. Правильно по вашому народ потрібно вбити економічно і фізично, раніше це був Голодомор а зараз війна , а влада не повинна не за що відповідати - так вибори не потрібні.
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02.09.2024 19:54 Ответить
У Вас, шановний, дислексія
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05.09.2024 08:39 Ответить
А якщо менше бухати, смертність знизиться? 🤔 Якби думаюча меншість обирала президентів, то нині небуло б проблем, створених 73 відсотками інфантильних споживачів.
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01.09.2024 20:32 Ответить
Критикуючи Порошенка, не означає що я за Зеленого. Зелений такий самий проросійський поц, котрий з кінця 90-х плясав на російську аудиторії і повністю асиціював себе з руським миром. Мені з тебе смішно, навіть шкода що ти такий убогий і що взагалі є такі фанатики, котрі як песики накидаються на того, хто критикує їх ідола, тобі що порох за це ящик чоколяди вишле?
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01.09.2024 12:29 Ответить
Ми не знаємо за кого ти( мабуть за бабло), але що недалекий то ясно.
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01.09.2024 12:47 Ответить
Це ви всі недалекі, разом зі своїми ідолами - кумирами у владі, котрі вас 30 років обманювали, льючи вам у вуха тільки те, що ви хотіли чути й призвели мою країну до стану війни й такого упадку, що напевне моя країна його не переживе, а навіть як переживе, то вже не буде однією з найбільших країн Європи, а буде бідною, зі старим населенням, безперспективною кривою качечкою, якій не те що до Польщі, а навіть до Болгарії буде далеко
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01.09.2024 13:01 Ответить
Утім путі...ж як бабло любиш, яке тобі від зелені крапає..
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01.09.2024 15:31 Ответить
пан Юрий я только что вернулся из Украины и Польши: Чернигов выглядит ничуть не хуже польского Хелма:

люди в Чернигове выглядят даже более нарядными и более ухоженными, чем жители польской провинции.

Черниговские школы и университеты шикарно отремонтированы к новому учебному году, чисто промыты стёкла в школьных окнах, везде полно молодёжи с приятными свежими, здоровыми лицами.
Причём, молодёжь поразительно культурная, очень вежливая, ни разу не слышал от молодых ни одного матюка.

В бесчисленных красивых чистых магазинах немыслимое изобилие вкуснейших качественных продуктов.

Люди в Чернигове все бодрые, доброжелательные и улыбчивые.

Так что, катастрофический сценарий для Украины полностью отменяется.
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01.09.2024 20:55 Ответить
В нас дуже мало молодих людей у віці 15-35 років, через війну країну по офіційним даним покинуло біля 7 млн людей - і це не пенсіонерів, а в основному молодих людей з дітьми, з котрими і до війни в нас були проблеми порівнюючи з тією самою Польщею. Що буде з того Чернігова через 10-20 років, коли там на одного молодого буде 3-4 пенсіонера?
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01.09.2024 22:26 Ответить
уважаемый пан Юрий,

после 2,5 лет войны в Чернигове совершенно огромное количество молодёжи: все 8 высших учебных заведений города забиты студентами под самую завязку.

В книжных магазинах тоже всегда полно молодёжи: меня очень удивило, что нередко молодые покупают сразу по 3-4 книги, в городе немыслимое количество кафе и ресторанов, где всегда полно молодёжи. Во время воздушной тревоги я был в торговом центре "Голливуд", обедал с младшим сыном в кафетерии "Сильпо": завыли сирены и охранники вывели нас в укрытие, расположенное под этим ТЦК.

Целый час я там сидел и рассматривал людей:

70 % всех 400-500 визитёров ТЦК, находившихся в укрытии и возле него, оказались молодежью в возрасте 17-20 лет.

Вообще, больше всего меня поразило в Чернигове и в Киеве огромное количество молодых мужчин в возрасте 20-35 лет, сидящих в кафе и едущих в метро.

Так что, похоронный марш насчёт того, что "украинцы почти закончились", явно не соответствует реальной действительности.

В июле обновили свои учётные данные 4 миллиона 387 тысяч резервистов.
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01.09.2024 23:32 Ответить
Дорогий пане Денисе з Франції, можу навіть перейти на зручну вам російську мову, тому що я не розділяю українців по мовній ознаці, і знаю що половина населення говорить російською.
Вы мне говорите, что 4,4 млн обновили данные, да это правда, может и больше, но их не призовут, потому что миллион - это чиновники, полиция, спасатели, коммунальщики, электрики и так далее, второй миллион это разного рода бизнесмены, предприниматели, фермеры, ФОПы разных уровней, третий миллион это забронированные, которые работают на ВПК и бизнес, четвёртый миллион - это люди с инвалидностью, которые не подпадают по призов + всякие многодетные, священники, врачи, ученные и прочие. Около 2 миллионов мужчин назэходится за границей (более миллиона было до 22 и ещё 700-800 тысяч сбежало после. Ещё 1 млн служит в силах обороны и несколько сот тысяч выбило во время войны. Так что мобилизировать почти некого. А то что вам кажется, что Чернигов полон молодёжы - это классическая ошыька выжевшого, посмотрите на досуге что это значит
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02.09.2024 00:08 Ответить
уважаемый Юрий, внимательно прочитал ваш текст о мобилизационном резерве: серьезное исследование, которое очень меня огорчило.

Прочитанная в июле цифра о том, что учётные данные обновили 4,4 миллиона резервистов, создала у меня впечатление о наличии мощного мобилизационного потенциала.

Но, при особо кризисной ситуации около миллиона коммунальщиков электриков и прочих льготников всё-таки можно мобилизовать:

а миллион - он всегда миллион: это 100 дивизий или 200 бригад.

Орки уже 2,5 года никак не могут справиться с ВСУ даже при 10-кратном превосходстве во всех видах ресурсов.

Маловероятно, что у них получится что-либо серьезное в следующие 2,5 года.
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02.09.2024 02:07 Ответить
Звичайно ж, ти не за Зєлєнского, як і не ща Порошенка. Ти - сам за сеье і на дердаву тобі накласти. Якби було інакше - то думав би про країну.
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01.09.2024 13:06 Ответить
Як я можу бути за проросійських зрадників українського народу
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01.09.2024 13:56 Ответить
Як, як? За бабло, звісно. 😊
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01.09.2024 13:59 Ответить
А кого ти вважаєш зараз достойним майбутнім Президентом України? Прізвище.
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01.09.2024 20:37 Ответить
пану Юрию респект за трезвый и строгий анализ РЕАЛЬНОЙ ситуации:

истеричные визги про "зраду" уже напоминают истории болезни пациентов психиатрической клиники.

Враг имеет 10-кратное превосходства в силах и средствах, 20-кратное в финансовых и материальных ресурсах.

И при всём этом чудовищнм превосходстве орки за 2,5 года непрерывных боёв так и не дошли даже до админ. границ Донецкой области !

Какая на хрен "зрада", если орки при 10-кратном превосходстве за 925 дней непрерывных боёв смогли продвинуться только на 70-90 км и с 30-тысячной группировкой ни хрена не могут взять за три месяца боев крохотный райцентр Волчанск?

По логике зрадодрочеров весь ЦК ВКПб и весь Генштаб РККА в 1941 году на 95 % состоял из зрадников и оманских ишаков, предавших советскую власть и ставших агентами немецкого абвера:

ведь тогда немцы за неполных месяца дошли от польского Белостока до Ленинграда, Ростова и до пригородов Москвы: расстояние 2,5 тысячи километров, оккупировали территорию с населением 80 миллионов человек..

А вот при тотальной зраде в ОП орки 3 месяца ни хрена не могут взять крохотный райцентр Волчанск...

Какая-то очень странная "зрада", при которой у врага даже при 10-кратном превосходстве ни хрена не получается взять один райцентр...

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01.09.2024 20:45 Ответить
Ми витрачаємо на війну більше 30% ВВП, ворог тільки 6%, плюс нам за 2,5 роки як не як, але надали фінансової і військової допомоги на 200 млрд доларів. Та й Вовчанськ тримають не жителі вовчанського району, а мобілізовані зі всієї України, і коли ми весь свій мобресурс зточимо біля таких Вовчанськів, то захищати інші великі міста буде нікому
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01.09.2024 22:22 Ответить
порошенко так стримав, що навіть продав свою трубу медведчуку - "жму руку, абнімаю..."(с) -
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01.09.2024 20:21 Ответить
А Ющенко привів до влади Януковича?
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01.09.2024 20:40 Ответить
А у нас тут, недалеко, в районі Суджі, може є наші війська які зараз би пригодилися на напрямку головного удару ворога.
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01.09.2024 11:30 Ответить
Так, пригодилися, затримали б ворога на деякий час, але для підтримки рейтингу і бойового духу серед цивільних банкова придумала хід конем, атакувати там де найтонше і показати які ми ще сильні. Це такий самий піар, як контрнаступ 2023, Ф16, що все і всіх зіб'ють і так далі
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01.09.2024 11:42 Ответить
Про бойовий дух після початку операції можете взнати тут в Краснопіллі, Білопіллі, Глухові, Ворожбі і інших десятках н.п. які тепер обстрілюють не мінометами а ракетами і Кабами
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01.09.2024 12:20 Ответить
Нажаль вас влада принесла в жертву, мається на увазі бойовий дух всієї нації,та те що прифронтові населені пункти будуть страждати їх це необходить. Вонище вам пред'являють, що ви проти перемоги України
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02.09.2024 00:18 Ответить
Треба реально мислити і не вірити в ефемерність.
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02.09.2024 09:18 Ответить
До этого мы кричали "почему в Бахмуте спалюють резервы?"
Эти резервы нужно бросить под Покровск?
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01.09.2024 11:42 Ответить
Некомпетентні люди всіх у всьому звинувачують, вони не розуміють, якщо "підтримка" України буде продовжуватись так як ось цих 2 роки і не збільшиться хоч разів в 3-5, то тут не те що їх славний Заслужений не допоможе, навіть Манштейн з Роммелем і Моделей не спасуть
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01.09.2024 11:46 Ответить
Ну, может Вы и кричали но без Бахмута такими темпами были уже за административными границами области. А теперь по Вашему вопросу: расстояние от Бахмута и Покровска до границы области совершенно разное. Такими темпами можно быстро дойти куда угодно.
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01.09.2024 12:14 Ответить
Ну, думаю, что хотя бы с мая на направлениях ударов надо было начать строить нормальные укрепления. Это, конечно, если союзники не задерживают нам поставки бетона и арматуры. Можно было бы еще перед укреплениями минные поля ставить.
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01.09.2024 13:25 Ответить
Мова йде про те щоб втрачати, але повільно, як це було 2.5 роки до цього часу. Бо цей темп трохи зашвидкий. Та й оборонних споруд за Покровською агломерацією не має. А про перемоги то до зєльоного лідора.
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01.09.2024 18:47 Ответить
Якби необхідні рішення приймалися і головне - реалізувалися без зволікань, то ситуація не була б складна. Навіть більше - ситуації з 24.02.2022 не було б взагалі.
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01.09.2024 10:50 Ответить
Чому рдк і тому подібні кацапські легіони не заслані в курську область? Багато зайвих людей у ЗСУ?
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01.09.2024 10:51 Ответить
Вони не воювали а тільки фоткались біля крайніх хат за 100 метрів від кордону в селі Козінка
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01.09.2024 11:34 Ответить
а якщо вони зараз під покровськом?
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01.09.2024 20:36 Ответить
А раніше рішення приймалися зі зволіканнями?Потужне зізнання
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01.09.2024 10:53 Ответить
А куди вже зволікати - кацапи під Покровськом
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01.09.2024 10:59 Ответить
Генерал Сирський , вірю в вас ! 🇺🇦
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01.09.2024 11:08 Ответить
Наприклад, призначення Гладкого( з дружиною і донькою расіянками) на високе призначення...
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01.09.2024 11:11 Ответить
Вообще складывается такое ощущение, что в Украине без родственников - граждан расеи сделать большую карьеру невозможгно
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01.09.2024 13:30 Ответить
Так випускаете Татарова, тільки поясніть йому разом з Зеленським різницю між чеченцями і кадировцями.
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01.09.2024 11:15 Ответить
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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01.09.2024 11:36 Ответить
Це все вже давно порізано й утилізовано, а гаранти за те, що Україна погодилась на вилучення такої кількості озброєння повинні не застарілу свою зброю по краплях надавати, а без вагань прийняти в НАТО
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01.09.2024 11:53 Ответить
За 30 років ми то все продали в якусь Африку і не тільки) Країна отримала санкції схожі як у Ірану та Північної Кореї, а хтось отримав пожиттєву пенсію в Дубаях.
Ядерная зброя є у країн, які можуть самостійно забезпечити повний цикл її виробництва та засобів доставки, а також зберігання в належному стані. Ми до таких країн, з нашою олігархічною екномікою та олігархічною демократією, не відносимось.
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01.09.2024 11:54 Ответить
Це все зброя 50-70-х років, котра до 2022 перетворилася б на металолом, а так наші міністри оборони та інші чиновники молодці, не дали пропасти цьому хламу а продали і покупували собі маєтки в Європі й Америці
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01.09.2024 12:05 Ответить
США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні.

А что? В этом что то есть. К концу недели нам возвращают 889 ( перечисленных вами) самолетов. У нас столько летчиков нет. Это как в сказке. Будем просить мельницу перестать молоть. А они везут и везут.
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01.09.2024 11:54 Ответить
У нас их никто не забирал (кроме девяти, которые сами отдали).
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01.09.2024 15:39 Ответить
Ніякої зброї ні США ні Британія в України не вилучала. Пускові шахти міжконтинентальних ракет були знищені а боєголовки передані виробнику - рф. Авіація вся лишилась крім 9 ТУ-160 які теж їм передали за газ. Меморандум гарантував ядерний ненапад підписантів на Україну і все а не якусь державну безпеку, почитайте текст договору.
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01.09.2024 15:29 Ответить
А ты читал???
Где там "гарантии ненападу"??
Из "гарантий" там только обещание "гарантов" в случае нападения на Украину тут же.... обратиться с заявлением в ООН....
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01.09.2024 20:05 Ответить
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое
обязательство не применять ядерное оружие.....
Это для Вас на Вашем общепонятном.
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01.09.2024 20:24 Ответить
Ок.
Вы правы.
Я читал "ненапад", а думал про "захист".
Сорри.
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01.09.2024 20:57 Ответить
Говорять нам одне,а насправді зовсім інше.Кожний день ми втрачаємо території і сирського не жинуть в шию,а ще й підвищили у званні до генерала,а за що???
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01.09.2024 11:39 Ответить

Через год, после свадьбы, я стал миллионером. Правда.....до этого я был миллиардером.
Мальчик. Ты знаешь предыдущее воинское звание Сырского?
С которого его ще й підвищили у званні до генерала,а за що
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01.09.2024 12:05 Ответить
за що???
За стойку струнко перед козирем і аж ніяк не за воєнні успіхи.
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01.09.2024 11:49 Ответить
Так ти верховний,вирішуй.
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01.09.2024 12:05 Ответить
Він лише табло. Табло не вирішує, а транслює те, що інші вирішили.
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01.09.2024 12:16 Ответить
Маршалл Сибирский спасает Украину,а с ним вместе помощник сивковича,помощник тедеева,помощник валуева и звезда корпоративов,все будет хорошо.
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01.09.2024 12:15 Ответить
Не понимаю этого бесконечного бреда про перевагу у кількості озброєння та людей, когда Украина посылает тысячи военных штурмовать рашку.
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01.09.2024 12:26 Ответить
Схоже, що рашисти для розвитку свого наступу на Покровському напрямку ввели всі наявні у них оперативні резерви.
От тут і зараз би відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного -
на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.

https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900
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01.09.2024 12:57 Ответить
а х.лі ти зволікаєш, главком?
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01.09.2024 13:10 Ответить
Здається, своє рішення чотириразовий ухилянт вже виніс. В Омані.
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01.09.2024 13:16 Ответить
Судя, по названию статьи, генерал Сырский занимается самовнушением
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01.09.2024 13:32 Ответить
Ну, все ясно. Здається Донецька, потім Запорізька і Харківська області. На черзі - Сумська. Вони горлопанять про "ситуаця складна"! А чому не повернули ухилянтів з-за кордону?! Чому недоукомплектовані війська? Чи саме зараз на часі култура, наука, освіта, спорт про які так пишуть, що аж гай шумить! Війна йде, бюджет тринькають, країну грабують, за кордон втікають сотнями в день, схеми працюють! Де справедливість на цій території, що поки називають Україна!?
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01.09.2024 15:38 Ответить
Про "на черзі Сумська" - це Ви від президента почули? Не слухайте ахінею.
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01.09.2024 19:42 Ответить
Мешканці цієї країни в 2019 році обрали владою цієї країни ВОРОГІВ ЦІЄЇ КРАЇНИ під час неоголошеної війни проти цієї країни ! Тепер дивуються тому, що так відбувається. Якщо комусь ще хочеться дуже собі пояснити, що вони так хотіли тільки паржать, а не воювати, то це показує, ще більший дебілізм виборців. Якщо звісно це пише не бот звичайний амебоподібний. Типу тих, хто ту верещіть про те, що потрібно "всє пєрєвєшать"!Звичайна кремлівсько-портновська методичка. Краще самі підіть повішайтеся , тому що все одно ні нащо інше не здатні. Навіть..на це.))
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01.09.2024 17:12 Ответить
респект Сырскому ему досталось самая тяжелая ситуация со времен 24 февраля но пока его козырь это Куск и дальше Белгород вообще я думаю ему тяжело сразу на два фронта работать думаю войне внутри России нужно отдать другому генералу
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01.09.2024 18:58 Ответить
*****, після захоплення Авдіївки треба було будувати три лінії оборони і мінувати усе, а не клумби з квітами саджати і дороги стелити, дибіли.
Чесно мені пох чи вони зрадники чи корупціонери, ця ********** влада заслуговує тільки на розстріл.
Стільки людей загинуло із за їхніх пройобів 🤬
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01.09.2024 20:44 Ответить
Запад хвалит украинскую власть и ни разу ни в чём не упрекал, а ваш гусак в цветастых носках вообще полном восторге от Зели.
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01.09.2024 21:41 Ответить
Комарницькому. Особисто Ви - МОЖЕТЕ СПРОБУВАТИ менше бухати - проїхатись по спустошених селах, заїхати на занедбані цвинтарі в цих селах, потім написати ОДОБРЯМС пост на усіх платформах І ДАЛЬШЕ ЙТИ бухати. У Вашій реальності, яка намальована і описана пресотутками і медіашлюхами ВСЕ ОК. Насправді реальність і здобутки влади а також поставлених мафією ************ набагато страшніші. І гроші, виведені в офшори олігархами і їх маріонетками у владі, то кров українців, які ВЖЕ ніколи не подискутують з вами в соцмережах. ВИЗНАЧТЕСЬ, коли будете тверезі, ЩО для держави Україна важливіше зростання добробуту більшості населення чи зростання кількості грошей у десятка упирів ХХІ століття?? ДУМАЙте
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02.09.2024 09:00 Ответить
 
 