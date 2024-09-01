На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Необхідні рішення ухвалюються без зволікань, - Сирський

На напрямку головного удару ворога ситуація складна.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває", - інформує Сирський.

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