На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Необхідні рішення ухвалюються без зволікань, - Сирський
На напрямку головного удару ворога ситуація складна.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває", - інформує Сирський.
Топ коментарі
+24 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.09.2024 10:50
+18 Andrey Shevchenko #387516
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+13 Перехватчик
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очкоочі заглядав, війська рощводив, кордони, щаміновані при Порошенкв розміновував? Коли відповідь писати будеш, май на увазі, що інтернет все пам'ятає, є відео, слова самого Зєлєнского і його найближчих єрмаків.
люди в Чернигове выглядят даже более нарядными и более ухоженными, чем жители польской провинции.
Черниговские школы и университеты шикарно отремонтированы к новому учебному году, чисто промыты стёкла в школьных окнах, везде полно молодёжи с приятными свежими, здоровыми лицами.
Причём, молодёжь поразительно культурная, очень вежливая, ни разу не слышал от молодых ни одного матюка.
В бесчисленных красивых чистых магазинах немыслимое изобилие вкуснейших качественных продуктов.
Люди в Чернигове все бодрые, доброжелательные и улыбчивые.
Так что, катастрофический сценарий для Украины полностью отменяется.
после 2,5 лет войны в Чернигове совершенно огромное количество молодёжи: все 8 высших учебных заведений города забиты студентами под самую завязку.
В книжных магазинах тоже всегда полно молодёжи: меня очень удивило, что нередко молодые покупают сразу по 3-4 книги, в городе немыслимое количество кафе и ресторанов, где всегда полно молодёжи. Во время воздушной тревоги я был в торговом центре "Голливуд", обедал с младшим сыном в кафетерии "Сильпо": завыли сирены и охранники вывели нас в укрытие, расположенное под этим ТЦК.
Целый час я там сидел и рассматривал людей:
70 % всех 400-500 визитёров ТЦК, находившихся в укрытии и возле него, оказались молодежью в возрасте 17-20 лет.
Вообще, больше всего меня поразило в Чернигове и в Киеве огромное количество молодых мужчин в возрасте 20-35 лет, сидящих в кафе и едущих в метро.
Так что, похоронный марш насчёт того, что "украинцы почти закончились", явно не соответствует реальной действительности.
В июле обновили свои учётные данные 4 миллиона 387 тысяч резервистов.
Вы мне говорите, что 4,4 млн обновили данные, да это правда, может и больше, но их не призовут, потому что миллион - это чиновники, полиция, спасатели, коммунальщики, электрики и так далее, второй миллион это разного рода бизнесмены, предприниматели, фермеры, ФОПы разных уровней, третий миллион это забронированные, которые работают на ВПК и бизнес, четвёртый миллион - это люди с инвалидностью, которые не подпадают по призов + всякие многодетные, священники, врачи, ученные и прочие. Около 2 миллионов мужчин назэходится за границей (более миллиона было до 22 и ещё 700-800 тысяч сбежало после. Ещё 1 млн служит в силах обороны и несколько сот тысяч выбило во время войны. Так что мобилизировать почти некого. А то что вам кажется, что Чернигов полон молодёжы - это классическая ошыька выжевшого, посмотрите на досуге что это значит
Прочитанная в июле цифра о том, что учётные данные обновили 4,4 миллиона резервистов, создала у меня впечатление о наличии мощного мобилизационного потенциала.
Но, при особо кризисной ситуации около миллиона коммунальщиков электриков и прочих льготников всё-таки можно мобилизовать:
а миллион - он всегда миллион: это 100 дивизий или 200 бригад.
Орки уже 2,5 года никак не могут справиться с ВСУ даже при 10-кратном превосходстве во всех видах ресурсов.
Маловероятно, что у них получится что-либо серьезное в следующие 2,5 года.
истеричные визги про "зраду" уже напоминают истории болезни пациентов психиатрической клиники.
Враг имеет 10-кратное превосходства в силах и средствах, 20-кратное в финансовых и материальных ресурсах.
И при всём этом чудовищнм превосходстве орки за 2,5 года непрерывных боёв так и не дошли даже до админ. границ Донецкой области !
Какая на хрен "зрада", если орки при 10-кратном превосходстве за 925 дней непрерывных боёв смогли продвинуться только на 70-90 км и с 30-тысячной группировкой ни хрена не могут взять за три месяца боев крохотный райцентр Волчанск?
По логике зрадодрочеров весь ЦК ВКПб и весь Генштаб РККА в 1941 году на 95 % состоял из зрадников и оманских ишаков, предавших советскую власть и ставших агентами немецкого абвера:
ведь тогда немцы за неполных месяца дошли от польского Белостока до Ленинграда, Ростова и до пригородов Москвы: расстояние 2,5 тысячи километров, оккупировали территорию с населением 80 миллионов человек..
А вот при тотальной зраде в ОП орки 3 месяца ни хрена не могут взять крохотный райцентр Волчанск...
Какая-то очень странная "зрада", при которой у врага даже при 10-кратном превосходстве ни хрена не получается взять один райцентр...
Эти резервы нужно бросить под Покровск?
Ядерная зброя є у країн, які можуть самостійно забезпечити повний цикл її виробництва та засобів доставки, а також зберігання в належному стані. Ми до таких країн, з нашою олігархічною екномікою та олігархічною демократією, не відносимось.
А что? В этом что то есть. К концу недели нам возвращают 889 ( перечисленных вами) самолетов. У нас столько летчиков нет. Это как в сказке. Будем просить мельницу перестать молоть. А они везут и везут.
Где там "гарантии ненападу"??
Из "гарантий" там только обещание "гарантов" в случае нападения на Украину тут же.... обратиться с заявлением в ООН....
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое
обязательство не применять ядерное оружие.....
Это для Вас на Вашем общепонятном.
Вы правы.
Я читал "ненапад", а думал про "захист".
Сорри.
Через год, после свадьбы, я стал миллионером. Правда.....до этого я был миллиардером.
Мальчик. Ты знаешь предыдущее воинское звание Сырского?
С которого его ще й підвищили у званні до генерала,а за що
За стойку струнко перед козирем і аж ніяк не за воєнні успіхи.
От тут і зараз би відсікти вістря ворожого "язика", самого небезпечного -
на піку рашистського наступального куражу потрібен міцний фланговий контрудар. І тоді ворожа навала одразу ж зупиниться.
Але перед цим потрібно обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів. Як стверджує автор інфографіки (нижче), це поставить її застосуванняна "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовувати, Су-34 сконцентрують на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.
https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900
Чесно мені пох чи вони зрадники чи корупціонери, ця ********** влада заслуговує тільки на розстріл.
Стільки людей загинуло із за їхніх пройобів 🤬