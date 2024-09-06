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Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем: ВСУ должны быть на шаг впереди врага

Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем ВСУ. Среди прочего на совещании были подведены итоги работы за месяц.

Об этом главком сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушал руководителей структурных подразделений видов и родов ВСУ по вопросам реализации поставленных задач по развитию и наращиванию боевых возможностей частями и подразделениями БПЛА", - рассказал Сырский.

Также, по словам главкома, он заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ относительно анализа результатов эффективности применения беспилотных систем в районах выполнения боевых задач.

Сырский рассказал, что определил конкретные задачи по развитию структуры, наращиванию численности и повышению боевых возможностей Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме этого, лучшиее специалисты, которые отличились высокими результатами в уничтожении личного состава, техники и вооружения врага, были поощрены отличиями Главнокомандующего.

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"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. ВСУ должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем над этим работать", - подчеркнул Сырский.

Недавно в интервью каналу CNN главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.

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Топ комментарии
+10
так-мабуть саме тому і призначили командувачем безпілотних систем людину яка жодного стосунку до них ніколо не мала...
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06.09.2024 22:36
+7
Совковість(Нарада,тема покладене завдання((
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06.09.2024 22:47
+4
... І потріпатися на публіку!...
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06.09.2024 22:49
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так-мабуть саме тому і призначили командувачем безпілотних систем людину яка жодного стосунку до них ніколо не мала...
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06.09.2024 22:36 Ответить
Мало того, начальником штабу призначили мутного Гладкого з кацапським бекграундом.
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06.09.2024 23:23 Ответить
Куцапня наступає, а ми маємо бути на крок попереду?
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06.09.2024 22:36 Ответить
Совковість(Нарада,тема покладене завдання((
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06.09.2024 22:47 Ответить
... І потріпатися на публіку!...
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06.09.2024 22:49 Ответить

"Мають бути"???
МАЄ бути...до коліна, а воно Є - 15-17 см...

Що цей "сирок" дав, щоб ЗСУ "мали"?
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06.09.2024 23:17 Ответить
Щось він визначає-визначає задачі, а с тих пір як він на посаді, ми все відступаємо і відступаємою....
чи може в нього такі задачі? може пора на вихід ?
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06.09.2024 23:19 Ответить
Сирок протух? Та він завжди був "з пліснявою"...
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07.09.2024 00:36 Ответить
Свме для цього начштабу там Гладкий с дружиною росіянкою та дочкою ,що постійно їздить до окупованого Криму
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07.09.2024 06:14 Ответить
Якось радянщиною *******.... Виконати і перевиконати, а то що то тримається на волонтерах, донатах і збирається на колінах то не панська справа замислюватись. Ми командуємо! А холопи як ті мурахи хай ворушаться і бігають.
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07.09.2024 10:07 Ответить
Почалося, як завжди у Просирського, стройовим смотром.
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07.09.2024 11:05 Ответить
 
 