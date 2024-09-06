Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем: ВСУ должны быть на шаг впереди врага
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем ВСУ. Среди прочего на совещании были подведены итоги работы за месяц.
Об этом главком сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушал руководителей структурных подразделений видов и родов ВСУ по вопросам реализации поставленных задач по развитию и наращиванию боевых возможностей частями и подразделениями БПЛА", - рассказал Сырский.
Также, по словам главкома, он заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ относительно анализа результатов эффективности применения беспилотных систем в районах выполнения боевых задач.
Сырский рассказал, что определил конкретные задачи по развитию структуры, наращиванию численности и повышению боевых возможностей Сил беспилотных систем ВСУ.
Кроме этого, лучшиее специалисты, которые отличились высокими результатами в уничтожении личного состава, техники и вооружения врага, были поощрены отличиями Главнокомандующего.
"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. ВСУ должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем над этим работать", - подчеркнул Сырский.
Недавно в интервью каналу CNN главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.
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"Мають бути"???
МАЄ бути...до коліна, а воно Є - 15-17 см...
Що цей "сирок" дав, щоб ЗСУ "мали"?
чи може в нього такі задачі? може пора на вихід ?