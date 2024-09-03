Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды ВСУ
Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Рада поддержала проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
Законопроект был разработан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.
"Реализация проекта Закона позволит нарастить способности сил обороны, в частности Вооруженных Сил Украины, путем предусмотрения в их структуре Сил беспилотных систем", - говорится в пояснительной записке.
В феврале 2024 года президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем.
Впоследствии Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Генерали уже мундири пошили........