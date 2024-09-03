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Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды ВСУ

Сили безпілотних систем включили до ЗСУ

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада поддержала проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Законопроект был разработан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.

"Реализация проекта Закона позволит нарастить способности сил обороны, в частности Вооруженных Сил Украины, путем предусмотрения в их структуре Сил беспилотных систем", - говорится в пояснительной записке.

Также читайте: Беспилотные системы уже превосходят по эффективности артиллерию, - Генштаб ВСУ

В феврале 2024 года президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем.

Впоследствии Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Автор: 

ВР (29242) ВСУ (6577) Силы беспилотных систем (92)


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За три роки, це НЕЗЛАМНО вирішили… заброньовані, сидячи не на ПЕРЕДОВІЙ!
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03.09.2024 15:14 Ответить
Ще блін, безпілотники купуємо за донати..
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03.09.2024 15:20 Ответить
а навіщо? є ВПС..окремі штаби, генерали-адмірали? давайте як кацапи.. назвемо військово-космічні сили? в нормальних країнах три види військ, сухопутні, морські і повітряні, що там ще ліпити?
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03.09.2024 15:24 Ответить
там уже все розписано
Генерали уже мундири пошили........
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03.09.2024 15:32 Ответить
Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів ЗСУ Джерело: , а по боку - начальноком щтабу призначили людину яка не фахівець в бойових дронах та ще має підозру в держзраді, вибачаюся але ще дружина його громадянка РФ, а донька виступає за збірну РФ по плаванню, то виникає питання батько піде проти своєї доньки під час війни чи ні?. Питання риторичне.
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03.09.2024 15:32 Ответить
И кацап зам.
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03.09.2024 16:13 Ответить
В нормальній країні - вони частина ВПС ,у нас - окремий рід військ ,в нас вже скоро генералів і родів військ буде більше ,ніж в Рашці.
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03.09.2024 17:08 Ответить
 
 