Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды ВСУ

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада поддержала проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Законопроект был разработан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.

"Реализация проекта Закона позволит нарастить способности сил обороны, в частности Вооруженных Сил Украины, путем предусмотрения в их структуре Сил беспилотных систем", - говорится в пояснительной записке.

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В феврале 2024 года президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем.

Впоследствии Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.