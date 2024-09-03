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Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів ЗСУ

Сили безпілотних систем включили до ЗСУ

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада підтримала проєкт Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України".

Законопроєкт було розроблено з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

"Реалізація проєкту Закону дозволить наростити спроможності сил оборони, зокрема Збройних Сил України, шляхом передбачення у їх структурі Сил безпілотних систем", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: Безпілотні системи вже переважають за ефективністю артилерію, - Генштаб ЗСУ

У лютому 2024 року президент Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем.

Згодом Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Автор: 

ВР (14967) ЗСУ (7531) Сили безпілотних систем (93)


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За три роки, це НЕЗЛАМНО вирішили… заброньовані, сидячи не на ПЕРЕДОВІЙ!
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03.09.2024 15:14 Відповісти
Ще блін, безпілотники купуємо за донати..
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03.09.2024 15:20 Відповісти
а навіщо? є ВПС..окремі штаби, генерали-адмірали? давайте як кацапи.. назвемо військово-космічні сили? в нормальних країнах три види військ, сухопутні, морські і повітряні, що там ще ліпити?
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03.09.2024 15:24 Відповісти
там уже все розписано
Генерали уже мундири пошили........
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03.09.2024 15:32 Відповісти
Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів ЗСУ Джерело: , а по боку - начальноком щтабу призначили людину яка не фахівець в бойових дронах та ще має підозру в держзраді, вибачаюся але ще дружина його громадянка РФ, а донька виступає за збірну РФ по плаванню, то виникає питання батько піде проти своєї доньки під час війни чи ні?. Питання риторичне.
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03.09.2024 15:32 Відповісти
И кацап зам.
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03.09.2024 16:13 Відповісти
В нормальній країні - вони частина ВПС ,у нас - окремий рід військ ,в нас вже скоро генералів і родів військ буде більше ,ніж в Рашці.
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03.09.2024 17:08 Відповісти
 
 