Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів ЗСУ

Верховна Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада підтримала проєкт Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України".

Законопроєкт було розроблено з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

"Реалізація проєкту Закону дозволить наростити спроможності сил оборони, зокрема Збройних Сил України, шляхом передбачення у їх структурі Сил безпілотних систем", - йдеться в пояснювальній записці.

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У лютому 2024 року президент Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем.

Згодом Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.