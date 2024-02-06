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Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем

дрон,безпілотник,камікадзе,fpv

Президент України Володимир Зеленський видав указ, в якому доручає Кабміну та Генштабу опрацювати питання створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №41/2024, опублікованому на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу зазначається: "З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю:

1. Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

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Автор: 

безпілотник (4133) Генштаб ЗС (6544) Зеленський Володимир (23764) Кабмін (14081) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+21
І включити в штат 20 генералів з помічниками і помічницями.
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06.02.2024 19:21
+19
Для Зе-біла поясню як солдат: "Нам потрібні не міфічні сили безпілотних систем, а самі реальні безпілотні системи хоч би на рівні роти. І антидронові засоби РЕБ. Але беЗемізким цього не збагнути.
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06.02.2024 19:25
+13
Це як, рід Сил без безпілотників?
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06.02.2024 19:19
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Это как - клоун вдруг поверил в свадебные дроны?
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06.02.2024 19:53 Відповісти
Це той хто свого часу розформував створену волонтерами аеророзвідку....
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06.02.2024 19:55 Відповісти
тобто зараз в кожному взводі буде дроніст у якого буде окреме керівництво ?
замість того щоб ввести нову штатну одиницю зешмарклі знову займаються відвертою ******
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06.02.2024 19:57 Відповісти
не буде тепер ніякого дроніста в підрозділі.. буде окремий рід військ, до якого треба буде офіційно звертатися через всі кола бюрократії і просити в оренду з такого-то числа по таке-то число прислати дроніста в кількості 1шт і потім повернути власнику у зазначений строк..
шапіто-95.
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07.02.2024 04:20 Відповісти
Та так і є , зечмоня хоче на теплі місця пригріти пару лизоблюдів .Головне давай мільйон дронів , а зечмоня дивиться на волонтерів і небайдужих громадян .А сам піариться га пустих обіцянках .
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07.02.2024 10:09 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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06.02.2024 19:59 Відповісти
...імєєт.
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06.02.2024 20:52 Відповісти
Розшматувати армію на "окремі роди військ", замінити військових генералів на підлизувачів, "просто перестати стреляти"…
Коли ж явного ворога України знешкодять?
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06.02.2024 20:04 Відповісти
Йшов другий рік інтервенція.Мадяр без тебе давно створив.
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06.02.2024 20:15 Відповісти
дайтє єму ешчьо нємного врємєні, он же ешчьо учітса...

Навіщо просто виконати все, що обіцяв, той же мільйон дронів?

Краще переливати з пустого в порожнє: пусті відосики, пусті обіцянки, пусті доручення ...
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06.02.2024 20:20 Відповісти
не, дело нужное. Командование будет видеть на единой электронной карте, где у какого подразделения есть какие возможности по применению дронов разных моделей здесь и сейчас.
А у командования есть данные разведки, в том числе от союзников, на секундочку
А в этой войне часто решают секунды, а не минуты, чтобы уничтожить врага
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06.02.2024 23:57 Відповісти
а хто у нас "командованіє"? правильно, шапіто-95, яким заправляє українофобський Чотирижди Ухилянт...
ото те "командованіє" нам як "накомандує", блд...
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07.02.2024 04:25 Відповісти
Чого тільки вартий текст указу Його сенс - військові,створіть шось таке,вигадайте самі,а потім пропозиції принесіть на мою ставку і я іх подивлюсь.І ВСЕ! Мета - обломати нескорених.
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07.02.2024 00:33 Відповісти
А к майским праздникам надо создать шашлычные войска
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07.02.2024 01:01 Відповісти
Та ти шо, рід військ які підглядають в сауні уже створено (підглядайли), а тепер створіть рід військ, які давно вже існують, і б'ють кацапів. Сильно бляха, яке воно чмо, мені соромно, що я за нього голосував.
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07.02.2024 01:38 Відповісти
На озброєнні нового командування будуть волонтерські дрони чи лопати?
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07.02.2024 02:04 Відповісти
Лайна зеленого кусок , а де дрони ? Будуть дрони кожна рота , кожен підрозділ вже робить свою роботу непогано , а ти чмоня тільки ****@ш багато , а нічого неробиш .Напевне якихось безробітних військових хоче на теплі місця пригріти .Інакше навіщо придувути якусь х@йню .Давай зелена гнидо дрони військовим , якби не волонтери небуло би тих дронів і близько , твій яйцерєзнік казав що ті весільні дрони нах не потрібні а ти мекав барани і нічого незробив .
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07.02.2024 10:04 Відповісти
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