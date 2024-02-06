Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський видав указ, в якому доручає Кабміну та Генштабу опрацювати питання створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №41/2024, опублікованому на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу зазначається: "З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю:

1. Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

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