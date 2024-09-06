Оккупанты ударили КАБами по поселку на Сумщине. Погиб человек, пятеро раненых, среди них двое несовершеннолетних. ФОТО

Днем пятницы, 6 сентября, российские захватчики сбросили три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района Сумской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 15:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района.

Из-за вражеских обстрелов в собственном доме погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения, среди них 15-летняя девушка.

В результате сброса врагом авиабомб повреждено около 15 частных домовладений.

В настоящее время правоохранители документируют последствия обстрела.

Начато расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Впоследствии прокуратура Сумской области сообщила, что количество пострадавших в результате сброса врагом авиабомб на Краснополье возросло до пяти. За медицинской помощью обратился еще 16-летний ребенок.

"Поэтому по состоянию на 18.50 - погибла 66-летняя женщина, пятеро получили ранения, среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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