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Новости Фото Война
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Оккупанты ударили КАБами по поселку на Сумщине. Погиб человек, пятеро раненых, среди них двое несовершеннолетних. ФОТО

Днем пятницы, 6 сентября, российские захватчики сбросили три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района Сумской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 15:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района.

Окупанти вдарили КАБами по селищу на Сумщині. Загинула людина, четверо поранених, серед них 15-річна дівчина

Из-за вражеских обстрелов в собственном доме погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения, среди них 15-летняя девушка.

В результате сброса врагом авиабомб повреждено около 15 частных домовладений.

В настоящее время правоохранители документируют последствия обстрела.

Начато расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновленная информация

Впоследствии прокуратура Сумской области сообщила, что количество пострадавших в результате сброса врагом авиабомб на Краснополье возросло до пяти. За медицинской помощью обратился еще 16-летний ребенок.

"Поэтому по состоянию на 18.50 - погибла 66-летняя женщина, пятеро получили ранения, среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия российских обстрелов Сумщины: враг атаковал 45 населённых пунктов. ФОТОрепортаж

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обстрел (27312) Сумская область (3163)


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Добре, що асфальт не пошкодили, на дорозі ….
Бо тоді, Зеленський з призначенцями та аброхамієм з ВРУ, почнуть стелити …завтра..
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06.09.2024 20:13 Ответить
Тут 10 км до кордону, стрьомно їм буде, повсцикаються.
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06.09.2024 20:47 Ответить
Ти навіть в таких темах не можеш не висратись "про асфальт" ?
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06.09.2024 21:40 Ответить
Тому, що величне крадівництво грошей з асфальту, пішло не для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ України, а голикам та довіреним особам з ОПУ!!!
А тобі, хіба гроші не давали??
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06.09.2024 21:44 Ответить
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06.09.2024 21:14 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо за курську операцію
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07.09.2024 08:03 Ответить
 
 