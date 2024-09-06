УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9544 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 782 6

Окупанти вдарили КАБами по селищу на Сумщині. Загинула людина, п’ятеро поранених, серед них двоє неповнолітніх (оновлено)

Вдень п'ятниці, 6 вересня, російські загарбники скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще четверо осіб зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 15:00 окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

Окупанти вдарили КАБами по селищу на Сумщині. Загинула людина, четверо поранених, серед них 15-річна дівчина

Через ворожий обстріл у власному будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо осіб зазнали поранень, серед них 15-річна дівчина.

Внаслідок скидання ворогом авіабомб пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу.

Розпочато розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлена інформація

Згодом прокуратура Сумської області повідомила, що кількість постраждалих внаслідок скидання ворогом авіабомб на Краснопілля зросла до п'яти. За медичною допомогою звернувся ще 16-річний підліток.

"Відтак станом на 18.50 - загинула 66-річна жінка, пʼятеро дістали поранення, серед них двоє неповнолітні", - йдеться у повідомленні. 

Дивіться також: Наслідки російських обстрілів Сумщини: ворог атакував 45 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28648) Сумська область (3713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що асфальт не пошкодили, на дорозі ….
Бо тоді, Зеленський з призначенцями та аброхамієм з ВРУ, почнуть стелити …завтра..
показати весь коментар
06.09.2024 20:13 Відповісти
Тут 10 км до кордону, стрьомно їм буде, повсцикаються.
показати весь коментар
06.09.2024 20:47 Відповісти
Ти навіть в таких темах не можеш не висратись "про асфальт" ?
показати весь коментар
06.09.2024 21:40 Відповісти
Тому, що величне крадівництво грошей з асфальту, пішло не для ОБОРОНОЗДАТНОСТІ України, а голикам та довіреним особам з ОПУ!!!
А тобі, хіба гроші не давали??
показати весь коментар
06.09.2024 21:44 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2024 21:14 Відповісти
дякуємо, дуже дякуємо за курську операцію
показати весь коментар
07.09.2024 08:03 Відповісти
 
 