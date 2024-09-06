Окупанти вдарили КАБами по селищу на Сумщині. Загинула людина, п’ятеро поранених, серед них двоє неповнолітніх (оновлено)

Вдень п'ятниці, 6 вересня, російські загарбники скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще четверо осіб зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 15:00 окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

Через ворожий обстріл у власному будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо осіб зазнали поранень, серед них 15-річна дівчина.

Внаслідок скидання ворогом авіабомб пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу.

Розпочато розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Згодом прокуратура Сумської області повідомила, що кількість постраждалих внаслідок скидання ворогом авіабомб на Краснопілля зросла до п'яти. За медичною допомогою звернувся ще 16-річний підліток.

"Відтак станом на 18.50 - загинула 66-річна жінка, пʼятеро дістали поранення, серед них двоє неповнолітні", - йдеться у повідомленні.

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