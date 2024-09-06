Наслідки російських обстрілів Сумщини: ворог атакував 45 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Упродовж доби зафіксовано 160 ударів по території Сумської області, під вогнем окупантів опинилися 46 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 25 будинків, лікарню, ліцей, підприємства, господарчу споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, 2 вантажні автомобілі та 2 причепи", - йдеться в повідомленні.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар06.09.2024 10:33 Відповісти Мені подобається 1
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