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Наслідки російських обстрілів Сумщини: ворог атакував 45 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби зафіксовано 160 ударів по території Сумської області, під вогнем окупантів опинилися 46 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 25 будинків, лікарню, ліцей, підприємства, господарчу споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, 2 вантажні автомобілі та 2 причепи", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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06.09.2024 10:33 Відповісти
 
 