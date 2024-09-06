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Последствия российских обстрелов Сумщины: враг атаковал 45 населённых пунктов. ФОТОрепортаж

За сутки зафиксировано 160 ударов по территории Сумской области, под огнем оккупантов оказались 46 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате обстрелов повреждены 3 многоэтажки, 25 домов, больница, лицей, предприятия, хозяйственное сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, 2 грузовых автомобиля и 2 прицепа", - говорится в сообщении.

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Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки

Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки
Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: наслідки

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3163)


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Як казав президент: " Операцією прикрили Сумщину".
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06.09.2024 10:33 Ответить
 
 