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США (24813) Александр Сырский (482)

Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ: привели к неудачам на поле боя и падению морального духа, - Сырский

сирський

Задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим недостаткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных. Эти проблемы создали трудности на поле боя, с которыми Украина продолжает бороться", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, он часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.

"Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона", - сказал Сырский.

Читайте также: Сырский о подготовке мобилизованных: Динамика на фронте требует поскорее отправлять на службу новых бойцов
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Топ комментарии
+36
Каким-то удивительным образом американцы опять виноваты, что у нас что у кацапов...
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06.09.2024 09:32
+35
Це зрозуліло, що партнери щось затримують, але влада і Сирський можуть пояснити куди міліарди доларів допомог зникають? По всій країні будівництво цивільних об'єктів **************, будівельна техніка не на укріпленнях працює, в великих містах кожний день затори - сотні тисяч дорогих автомобілів провозиться через митницю, в кожного чиновника з обласного рівня порушення декларацій, їх 90 річні батьки за життя поголовно назбирали міліони доларів і зкупили по 10-20 квартир, дороги далі будують, плитку перекладають, навідь на військовому кладовищі і відновленні охмадиту не соромляться з заробляти.... Сирський каже партнери винні, що в каждому райцентрі не точать міни і снаряди? Що військові академії і училища не переміщені на захід в гори і ліси, що правоохоронці і судова система не карає АДЕКВАТНО зрадників і терористів (паліїв), що не створена військова поліція, прокуратура, військовий суд...
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06.09.2024 09:38
+31
Зато все, що робить (краде) зе-шобла, піднімає наш бойовий дух, так ?
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06.09.2024 09:38
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Так - Кулеба вже почав лопати роздавати
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06.09.2024 09:29 Ответить
Каким-то удивительным образом американцы опять виноваты, что у нас что у кацапов...
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06.09.2024 09:32 Ответить
скажи ПАЛЯНИЦЯ, чи в тебе щелепа не, як у людей?
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06.09.2024 10:54 Ответить
Включи утюг и прислони до уха. Через пять минут я начну говорить. Когда услышишь, то можешь забрать утюг и напи
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06.09.2024 11:07 Ответить
Коли мова про тижні, то зрозуміло але коли війна уже роки,то де ваше, чи тільки збагатілі депутати, керівництво усіх інстанцій та і презе не з обіднілих.
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06.09.2024 09:36 Ответить
Це зрозуліло, що партнери щось затримують, але влада і Сирський можуть пояснити куди міліарди доларів допомог зникають? По всій країні будівництво цивільних об'єктів **************, будівельна техніка не на укріпленнях працює, в великих містах кожний день затори - сотні тисяч дорогих автомобілів провозиться через митницю, в кожного чиновника з обласного рівня порушення декларацій, їх 90 річні батьки за життя поголовно назбирали міліони доларів і зкупили по 10-20 квартир, дороги далі будують, плитку перекладають, навідь на військовому кладовищі і відновленні охмадиту не соромляться з заробляти.... Сирський каже партнери винні, що в каждому райцентрі не точать міни і снаряди? Що військові академії і училища не переміщені на захід в гори і ліси, що правоохоронці і судова система не карає АДЕКВАТНО зрадників і терористів (паліїв), що не створена військова поліція, прокуратура, військовий суд...
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06.09.2024 09:38 Ответить
Для , того і знищили Команду Залужного ! Сирьський вірнопіддано відробляє своє призначення , у ЗЕ&Ермака є ОМАНСЬКИЙ ПЛАН - сдати Україну , але винНИМИ ЗРОБИТИ ПАРТНЕРІВ , в тому , що вони погодили в Стамбулі -ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
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06.09.2024 10:02 Ответить
При Залужному не так було? Теж божка зліпили собі
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06.09.2024 10:55 Ответить
Зато все, що робить (краде) зе-шобла, піднімає наш бойовий дух, так ?
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06.09.2024 09:38 Ответить
так воно і є, коли у пісочниці не усі грають командно.
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06.09.2024 09:38 Ответить
А може краще ніж звинувачувати Америку витрусив б з голови зеневеликого асфальт й велике крадивніцтво разом з його брехнею..
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06.09.2024 09:41 Ответить
А , так то сша сапсани не дає вироблять? Грім-2? Нептуни? То сша шикує на плацу у Полтаві хлопців сотнями?
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06.09.2024 09:42 Ответить
Я з Полтави .
Це неправда ,що було шикування .
Не повторюйте вигадки Безуглої .
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06.09.2024 11:24 Ответить
Бездумна бездумною, але зібрати в одному місці стільки людей, це жах, це ж не вперше! Чи не навчило?
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06.09.2024 12:13 Ответить
Може б ви зебіли француваті менше крали, робили свою зброю, купували західну у виробників, та не звинувачували США, пилячи про цьому гроші на чому тільки можна, де тільки можна ???

Danylo Mokryk: Кажуть, вже сьогодні Верховна Рада збирається призначити (проголосували - примітка моя) на Міністерство юстиції Ольгу Стефанішину. І я кажу, що не забуду жодного депутата, який за це призначення проголосує. Бо йдеться про призначення людини, яка зараз перебуває під судом за обвинуваченням в особливо тяжкому злочині. Корупційному. Вчиненому під час роботи в Міністерстві юстиції під керівництвом міністерки Олени Лукаш (вона - теж підсудна у цій справі). Сам по собі цей факт означає, що є обґрунтовані підстави не лише підозрювати її у скоєнні злочину, а й обвинувачувати її у ньому. І саме цю людину просто під час розгляду справу у Вищому антикорупційному суді збираються поставити міністеркою - ще раз вдумайтеся - ЮСТИЦІЇ. Більше нікого, бачте. Тільки Стефанішина! Я не забуду жодного депутата, який проголосує за це призначення, бо вважаю, що призначати міністеркою юстиції підсудну в особливо тяжкому посадовому злочині - це просто насмішка. Це - не про прізвища. Не про симпатії чи антипатії. Це - про принципові речі. В таких ситуаціях людей відстороняють від посади, навіть звільняють з них - а не призначають. І ні, моє "не забуду" - це не погроза депутатам, боронь боже. Це було би сміховинно з мого боку - риторично погрожувати. Це - обіцянка моїй аудиторії, як журналіста. Не забути я обіцяю їй, а не депутатам. І я ставитиму тим, хто за це проголосує, запитання, коли тільки могтиму. Незалежно від моїх особистих симпатій/антипатій до депутата чи депутатки чи якихось особистих стосунків із ними. Це - моя робота, як журналіста: пам'ятати і питати.



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06.09.2024 09:44 Ответить
Де резніков? Невже сидить у буцигарні за крадіжки на закупівлях? Оце піднімає боєвий дух?
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06.09.2024 09:44 Ответить
Ні хера собі заявочки.
Цю доповідь можна клонувати на всі відповіді, на всі поразки.
Винен не той хто погано допомагає, а той хто сам не готується та не бере відповідальність.
Ось наприклад Кринки, накляпа їм там було чекати туманів щоб відходити?
А деревину і бетон теж Америка повинна тобі привезти? Разом з всією амуніцією, що не було на складах(слова резнікова). І тут на третьому році "жуковський" видає - вони, вони - погані ми - жертви.
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06.09.2024 09:44 Ответить
А шо, барига Порошенко і ухилянти не винні?
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06.09.2024 09:44 Ответить
Готують вже нас...?
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06.09.2024 09:44 Ответить
Звідки американцям було знати що ви розпочнете Курську авантюру ,ви ж самі розумні і всі повинні виконувати ваші "хотєлкі".
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06.09.2024 09:45 Ответить
Про контрнаступ який готовила Україна навесні 2023 року
вони також не знали ?

Ті ж самі зриви поставки зброї ,що привели тоді до провалу
нашого контрнаступу .
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06.09.2024 10:19 Ответить
Навпаки, саме вони підганяли українців в той контрнаступ ,який закінчився самі знаєте чим і не тільки через нестачу зброї ,але і через провал Бодуновського ГУР ,які "не побачили " як під їхніим носом будувалась "лінія Суровікіна" в яку і вперся наш контрнаступ ,але з цього висновки так і не зробили ,Бодунов і далі розповідає казки про" каву в Ялті".
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06.09.2024 12:35 Ответить
Тому Зермаки і звільнили Залужного, що він не накидував на партнерів, казав, що потрібно зробити нам самим. На відміну від ментального совка і рашика Сирського, який нахвалює свого царька і не говорить про наші власні проблеми, які негайно потрібно вирішити.
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06.09.2024 09:47 Ответить
а в реалі, практично як по писаному парашником ломоносовим - багатства владців, міжнародною допомогою приростають (((. ну а шо, тут нада тарапісь, карпить кожний діем, не випускаючи з рук мотопил. а то призупиниться війна, і як там воно буде з розпилом допомоги на відбудову? а якщо косо піде?
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06.09.2024 09:47 Ответить
Ось тепер все зрозуміло,»амерікоси» винні,ну звісно…хто ж іще…
А ці негідники нє прі дєлах…
ЗРАДНИКИ,ЗДИРНИКИ та ХАБАРНИКИ керують країною і армією
Проте винні американці…
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06.09.2024 09:48 Ответить
А хто заважає американцям взяти за жопу всіх наших здирників і корупціонерів якщо вони можуть контролювати практично всі рахунки га? Значить так їм вигідно.Коли щось пишеш враховуй і підкилимні ігрища а не про те що лижить на поверхні.
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06.09.2024 09:54 Ответить
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06.09.2024 10:18 Ответить
Та таки частково винні . Бо не дотримують домовленостей
по поставкам зброї .
Навіщо тоді обіцяти ,невже їм не зрозуміло що від
цього залежить планування як оборони так і наступу ?
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06.09.2024 10:23 Ответить
Досить вже лити лайно на тих, хто допомагає.
Йди зроби щось корисне...
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06.09.2024 10:38 Ответить
в прохладных отношениях с США виноват один человек = Зеленский, который сделал из министров посмешищь которые ничего не решают, а заменил их всех Дерьмаком, да и сам срался со всеми нашими союзниками, чего стоит его трешовое заявление Британскому министру и увольнение затем нашего посла?
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06.09.2024 09:48 Ответить
В прохладних отношеніях винувата Америка, якій похер на українців бо в цій війні у них свої шкурні інтереси. І не треба молотити дурню.
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06.09.2024 09:52 Ответить
Прицкер це напишіть. Вона вам такого в кармани понапихає, що ви в цій дурні захлібнетесь.
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06.09.2024 09:57 Ответить
есть такая вещь как Дипломатия, и у Украины она на уровне даже ниже нуля, тоесть если бы они ничего не делали, то и то было бы лучше.
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06.09.2024 10:01 Ответить
Якщо українцям самім на себе похєр, то нашо ви американцям?! Під час війни з лютим ворогом обрали верховним головнокомандувачем ницого мерзотника, то хто вам дохтур, смєтуни?! Паржалі?
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06.09.2024 10:44 Ответить
Готуйтесь відповідати за свої вчинки та слова,негідники!
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06.09.2024 09:49 Ответить
Абсолютно вірно, а ще допомога часто це старий хлам який залежався на складах.
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06.09.2024 09:50 Ответить
Як италійські подаровані гаубиці, що резнікова зробив ніби придбані?
І після цього його швиденько в тінь, поки іноземна преса не порвала як обезяна газету.
Чи про проплату 98% нанеіснуючих 100 тис снарядів?
Чи за уранові снаряди, що дочекались підриву на складах?
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06.09.2024 10:03 Ответить
Що то за "склади" з урановими снарядами, і де та коли був той підрив?
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06.09.2024 10:15 Ответить
Десь біля Павлограду.
В той час - там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів.
Так би мовити перестрахування за можливі наслідки.
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06.09.2024 10:19 Ответить
Схоже на тогорічні кацапські фейки про "уранові снаряди".
Наслідки чого? Урановий снаряд (що нам передали партнери) може спричинити ядерний вибух, чи якась небезпечна радіація має виникнути від його вибуху?
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06.09.2024 10:42 Ответить
Ви накручуєте.
Ні слова за екологічну чи іншу проблему я не натякаю.
Згадка про цей вид снаряду, лише в рамках їх обмеженої кількості, як джевелінів чи подібної іновації.
Вам треба доказів при такій кількості підривів складів до наступу?
Коперсаєтесь в усіх купах багна, в навіть не піднімаєте голови.
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06.09.2024 11:08 Ответить
Йой, не треба писати мені про багно розповсюджуючи кацапські фейки.

"Чи за уранові снаряди, що дочекались підриву на складах?" - пруф буде, чи ви будете просто підгоряти та розповідати щось про мене?

"В той час - там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів.
Так би мовити перестрахування за можливі наслідки" => "Ні слова за екологічну чи іншу проблему я не натякаю".
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06.09.2024 11:17 Ответить
Бляха, вам все пережувати треба.
Розміщення будь чого біля вже існуючого об'єкту, як цілі для ворожих уражень є нічим іншим - як повісити дві мішені на одної фігурі.
А кацапи, чи ще якесь ман'ячне кодло тут ні яким боком.
Не трусіть тут, зрадофнометром!
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06.09.2024 11:30 Ответить
"Розміщення будь чого біля вже існуючого об'єкту" - сенс розміщення танкових *********** на "майданчик з паливних(рекетне) відходів", логіка у чому? Бо оцю логіку ви ніби вже відкидаєте : "Так би мовити перестрахування за можливі наслідки".
"там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів" - де саме: "там писали"?

Попереднє питання про пруф також лишилося без відповіді...

Пережувати? Що саме? Ви виклали твердження яке не здатні пояснити ("уранові снаряди, що дочекались підриву на складах"). Не здатні пояснити ні його походження, ні логіку.
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06.09.2024 11:51 Ответить
Ви мене с прес центром МО плутаєте.
Маю пам'ять, маю свої роздуми і їх результатом ділюсь.
Нащо мені сліпим дорогу руками показувати?
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06.09.2024 11:51 Ответить
Я поки що вас плутаю з балаболом. Довести зворотнє ви не бажаєте (або - не здатні), лише пишете якісь жалюгідні відмовки.
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06.09.2024 11:58 Ответить
Ваша позиція мене не нічим не допоможе, тому беріть в ахапку стікери і бігайте за роздумами інших і стікеруйте - цей довбограй, це однояйцевий...
Деревянский має для вас твір про копачів калу.
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06.09.2024 12:06 Ответить
Соломон Самсонович та Африкан Свиридович? То не копачі, то дослідники, і та казка геть не про них.
Моя позиція допоможе вам подивитися на вашу під іншим кутом.
Я на вас стікери не ліпив, лише намагався уточнити вашу інфу по танкових снарядах. "Коперсаєтесь в усіх купах багна, в навіть не піднімаєте голови." - це не я написав.
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06.09.2024 12:19 Ответить
Не пнітся, я ваші помарки дуже погано бачу.
Точніше взагалі не ознайомлююсь, після другої відповіді вас не розглядаю як тямущу в чомусь людину.
А спотворення "правильного стану речей" це моя свідома позиція, щоб не приймати такі переписи від "гумників" тепер як норму дійсністості.
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06.09.2024 12:27 Ответить
Напевно, ця нецитованість в мене після того як шакали недозволяли поспати три години (після зміни караулу). Поки я їм до зап'ятої не за цитую статут двох вибраних їми листочків. І да, я був незручним для командування.
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06.09.2024 12:37 Ответить
Не абсолютно. Своє треба було виробляти, а не асфальт катати для рашистських танків.

ЯКБИ В ЗСУ НА ОЗБРОЄННІ БУВ "ГРІМ", ТО ВІЙНИ Б НЕ БУЛО - РЕЧНИК КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ Ігнат.

На запитання, чи використовуються ракети "Південмашу" у війні з росіянами, Ігнат розповів: "Я вже теж це запитання озвучував. Ми не раз на парадах наших викочували оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" та інші його перспективні варіанти. Маючи такий комплекс на озброєнні в ЗСУ, якби тисячу ракет ми мали умовно, жодних бойових дій не було б, тому що цими комплексами можна було б діставати з 500-кілометровою дальністю до Москви, то можна було б накрити всі їхні аеродроми, звідки вони гатили авіацією чи "Іскандерами". Чомусь саме ця програма на КБ "Південне" та на "Південмаші" не була фінансована роками".

Ігнат сказав, що сам був на військових виставках, де возили макети "Грім-2", але фінансування на втілення цих проєктів так і не дали.
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06.09.2024 10:06 Ответить
В той час, коли ху@ло цілодобово клепав зброю для війни проти України.

У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони: на певний час система ППО була частково роззброєна і знята з бойового чергування, а внаслідок публічних судових справ було знищено підпільну мережу постачання запчастин для системи наведення ракет, що діяла у росії.

https://texty.org.ua/fragments/105337/hto-u-2020-roci-dopomahav-poslabyty-**********-protypovitryanu-oboronu/

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06.09.2024 10:10 Ответить
Байден!, що ти витворяєш??!!

2020 рік.

Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.

Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального.
Довелося скоротити 600 фахівців.
"На зовнішніх ринках така сировина не продається, бо вона військового призначення, а Україна на сьогодні знаходиться в стадії війни і навіть наші друзі, товариші і стратегічні партнери нам це продати відмовилися", - пояснює генеральний директор заводу Леонід Шиман.

А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
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06.09.2024 10:13 Ответить
З асфальтом Зеленського та єрмака, уже б ізабули про Україну!!
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06.09.2024 09:50 Ответить
А як же Зеленський і його ефективний менеджмент, монобільшисть Слуг Народу, невже вони не піднімають моральний дух, і бойову спроможність українського війська? І шо, навіть вечірній щоденний звіт президента?
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06.09.2024 09:50 Ответить
Та квартал95 навіть з концертами на фронт не їздять.
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06.09.2024 09:59 Ответить
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06.09.2024 09:52 Ответить
А, це що обов'язок США, думати про боездатність ЗСУ? Чи може все таки Боневтіка і його посіпак?
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06.09.2024 09:53 Ответить
США наш партнер в цій війні проти раші ,
то таки зобов'язанні і думати ,а також дотримуватись
домовленостей по поставкам зброї .
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06.09.2024 10:29 Ответить
Закінчуй вже спамити.
Відповім словами класика
"США вам ничего не должен. Они должны только своим маме и папе".
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06.09.2024 10:40 Ответить
Я вас не спамлю.
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06.09.2024 11:20 Ответить
а ні? коли вон видурили 3ій потенціал зброї за пусті обіцянки?
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07.09.2024 01:41 Ответить
Ось зараз стало зрозуміло, чому поза Авдіївкою, на пануючих висотах не будувались довгострокові фортіфікаційні споруди, як і по кордону під Вовчанськом і Покровськом з Торезом тощо - то винні США бо затримували допомогу.
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06.09.2024 09:55 Ответить
А 24 лютого в нас було доюха зброї та допомоги?? Коли під військоматами толпи людей стояли.

Зневіра та падіння морального духу може бути ТІЛЬКИ від дій зеленої влади. Нам реально ніхто нічого невинен. Ні грошей, ні зброї. Вся допомога - це суто добровільне дійство й постійно надіятись на союзників - це тупо й безвідповідально. Треба мати своє. Своїм можна й по масквабаду лупити. По будь чому, а не тільки по військових об'єктах. Війна не закінчиться, доки всі принади війни на власній шкурі не відчує населення мокшандії. Влупили по навчальному закладу - розвалити під час занять пару шкіл чи ВУЗів. І поясняти - за що. Прилетіло у дитсадок, лікарню, житловий сектор - лупити так само. Ну і всілякі рубльовки поразносити.
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06.09.2024 09:57 Ответить
Ну да, хто проСИРив Авдіївку? США і партнери. І про Залужного забув, який безглуздо дав команду на ротацію бригад, під час яких втратили багато теріторій.
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06.09.2024 09:59 Ответить
Поганому танцюристові та яйця заважають.
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06.09.2024 10:02 Ответить
Напевне це США роблять призначення генералів замість Сирського
Ну звісно якщо здібностей у кумів Сирського немає, а чиновники імітують свою роботу по зведенню фортифікацій, то треба ж це чимось компенсувати.
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06.09.2024 10:03 Ответить
"...вплинули на боєздатність ЗСУ: призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу"
------
Тут можна підставити що завгодно:
Заміна Головкома Залужного та його команди ...вплинули на боєздатність ЗСУ: призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу.
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06.09.2024 10:10 Ответить
Не треба все звалювати на західну допомогу ,а незрозміла зміна вищого військового керівництва таке було лише в ссср в 1937 році і результати відомі, також зрив мобілізації ,тому окрім затримки поставок західної зброї,стоять вулентериські рішення "найвеличнішого".
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06.09.2024 10:11 Ответить
Випускник Московського військового училища почав відкрито виправдовувати Зелень!
Хиба не Слуги народу хочуть наразі продавати українську зброю на експорт " за долари", хоча її катастрофічно не вистачає на фронті?? Хиба не Зе зупинив танкові заводи, які до 2019 працювали в три зміни? Хиба не Зе зупинив ракетну програму? Дякуючи Тетяні Чорновіл і її друзям врятували хоч частину Стугн на початку вторгнення, і Нептунів. Хиба не Зе розмінував Чонгар? Хиба не Зе, відмовився рити окопи і фортифікації до початку вторгнення у 2021, що йому відкрито говорили всі союзники, у тому числі і США, ? Хиба не Зе і його менеджери вклали вкрали 200 мільярдів у "великому будівництві" у 2021, замість вкладати у зброю, вкладати у ЗСУ? Хиба не Зе скорочував армію з 2019 по 2022? Хиба не менеджери Зе крадуть наразі мільярдами і мільярдами, замість того, щоб вкладати у зброю і спорядження для ЗСУ?? А винен в усьому Байден!!
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06.09.2024 10:11 Ответить
Хто всрався - невістка. тТупе мосдроку
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06.09.2024 10:16 Ответить
ВОНО ще пофоткає і ЗНІМЕ усіх винних в США - за те що не забезпечують відосіки пересідєнта і ОСОБИСТУ тупість і небажання реформувати ЗСУ і СВ безпосередньо за які ВІН ВІДПОВІДАВ
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06.09.2024 10:19 Ответить
А як повпливав на боєздатність асфальт зеленого?!
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06.09.2024 10:29 Ответить
"Наш президент надихає нас на перемогу" (Кіт Сирський)
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06.09.2024 10:31 Ответить
Е, не туди генерал прогнувся!
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06.09.2024 10:39 Ответить
Забезпечення ВСУ зброєю то обов'язок і робота влади, а провина в безпорадності влади лежить на 73%.

Відмазки на Захід - то для лохів і дурнів.
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06.09.2024 10:45 Ответить
А кто ПРОВАЛИЛ летнее наступление ЗСУ 2023 ???? Какой ИДИОТ размазал сотню немецких танков Леопард по всему фронту ??? Не ты ли сыркин ? Кто трендел на всех каналах ПРЕДУПРЕЖДАЯ рашистов об предстоящем наступлении ?
Это вместо того чтобы ТАЙНО подготовиться и сконцентрироваль удар в одном направлении.
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06.09.2024 10:51 Ответить
Несподівано якось...
Я думав, винен Порошенко, а тут на тобі...
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06.09.2024 11:00 Ответить
Я так позумію, Содоль тут взагалі ні до чого? Або командування на Торецькому напрямку теж біленьке та пухнасте?
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06.09.2024 11:08 Ответить
Плохому танцору яйца мешают.Наші паркетні генерали не думають про війну.
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06.09.2024 11:10 Ответить
Просирський..... Все просрав але винуватить американців.
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06.09.2024 11:28 Ответить
Чиновник украл 1.2 млрд гривен на поставках реального,американцы наверное виноваты?
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06.09.2024 11:34 Ответить
Зепорхатій шоблі весь світ винуватий, але тільки не воно...
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06.09.2024 11:41 Ответить
 
 