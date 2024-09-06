Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ: привели к неудачам на поле боя и падению морального духа, - Сырский

Задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим недостаткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных. Эти проблемы создали трудности на поле боя, с которыми Украина продолжает бороться", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, он часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.

"Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона", - сказал Сырский.

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