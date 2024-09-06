Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ: привели к неудачам на поле боя и падению морального духа, - Сырский
Задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим недостаткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных. Эти проблемы создали трудности на поле боя, с которыми Украина продолжает бороться", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
По словам Сырского, он часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.
"Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона", - сказал Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Це неправда ,що було шикування .
Не повторюйте вигадки Безуглої .
Danylo Mokryk: Кажуть, вже сьогодні Верховна Рада збирається призначити (проголосували - примітка моя) на Міністерство юстиції Ольгу Стефанішину. І я кажу, що не забуду жодного депутата, який за це призначення проголосує. Бо йдеться про призначення людини, яка зараз перебуває під судом за обвинуваченням в особливо тяжкому злочині. Корупційному. Вчиненому під час роботи в Міністерстві юстиції під керівництвом міністерки Олени Лукаш (вона - теж підсудна у цій справі). Сам по собі цей факт означає, що є обґрунтовані підстави не лише підозрювати її у скоєнні злочину, а й обвинувачувати її у ньому. І саме цю людину просто під час розгляду справу у Вищому антикорупційному суді збираються поставити міністеркою - ще раз вдумайтеся - ЮСТИЦІЇ. Більше нікого, бачте. Тільки Стефанішина! Я не забуду жодного депутата, який проголосує за це призначення, бо вважаю, що призначати міністеркою юстиції підсудну в особливо тяжкому посадовому злочині - це просто насмішка. Це - не про прізвища. Не про симпатії чи антипатії. Це - про принципові речі. В таких ситуаціях людей відстороняють від посади, навіть звільняють з них - а не призначають. І ні, моє "не забуду" - це не погроза депутатам, боронь боже. Це було би сміховинно з мого боку - риторично погрожувати. Це - обіцянка моїй аудиторії, як журналіста. Не забути я обіцяю їй, а не депутатам. І я ставитиму тим, хто за це проголосує, запитання, коли тільки могтиму. Незалежно від моїх особистих симпатій/антипатій до депутата чи депутатки чи якихось особистих стосунків із ними. Це - моя робота, як журналіста: пам'ятати і питати.
Цю доповідь можна клонувати на всі відповіді, на всі поразки.
Винен не той хто погано допомагає, а той хто сам не готується та не бере відповідальність.
Ось наприклад Кринки, накляпа їм там було чекати туманів щоб відходити?
А деревину і бетон теж Америка повинна тобі привезти? Разом з всією амуніцією, що не було на складах(слова резнікова). І тут на третьому році "жуковський" видає - вони, вони - погані ми - жертви.
вони також не знали ?
Ті ж самі зриви поставки зброї ,що привели тоді до провалу
нашого контрнаступу .
А ці негідники нє прі дєлах…
ЗРАДНИКИ,ЗДИРНИКИ та ХАБАРНИКИ керують країною і армією
Проте винні американці…
по поставкам зброї .
Навіщо тоді обіцяти ,невже їм не зрозуміло що від
цього залежить планування як оборони так і наступу ?
Йди зроби щось корисне...
І після цього його швиденько в тінь, поки іноземна преса не порвала як обезяна газету.
Чи про проплату 98% нанеіснуючих 100 тис снарядів?
Чи за уранові снаряди, що дочекались підриву на складах?
В той час - там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів.
Так би мовити перестрахування за можливі наслідки.
Наслідки чого? Урановий снаряд (що нам передали партнери) може спричинити ядерний вибух, чи якась небезпечна радіація має виникнути від його вибуху?
Ні слова за екологічну чи іншу проблему я не натякаю.
Згадка про цей вид снаряду, лише в рамках їх обмеженої кількості, як джевелінів чи подібної іновації.
Вам треба доказів при такій кількості підривів складів до наступу?
Коперсаєтесь в усіх купах багна, в навіть не піднімаєте голови.
"Чи за уранові снаряди, що дочекались підриву на складах?" - пруф буде, чи ви будете просто підгоряти та розповідати щось про мене?
"В той час - там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів.
Так би мовити перестрахування за можливі наслідки" => "Ні слова за екологічну чи іншу проблему я не натякаю".
Розміщення будь чого біля вже існуючого об'єкту, як цілі для ворожих уражень є нічим іншим - як повісити дві мішені на одної фігурі.
А кацапи, чи ще якесь ман'ячне кодло тут ні яким боком.
Не трусіть тут, зрадофнометром!
"там писали про відкритий майданчик з паливних(рекетне) відходів" - де саме: "там писали"?
Попереднє питання про пруф також лишилося без відповіді...
Пережувати? Що саме? Ви виклали твердження яке не здатні пояснити ("уранові снаряди, що дочекались підриву на складах"). Не здатні пояснити ні його походження, ні логіку.
Маю пам'ять, маю свої роздуми і їх результатом ділюсь.
Нащо мені сліпим дорогу руками показувати?
Деревянский має для вас твір про копачів калу.
Моя позиція допоможе вам подивитися на вашу під іншим кутом.
Я на вас стікери не ліпив, лише намагався уточнити вашу інфу по танкових снарядах. "Коперсаєтесь в усіх купах багна, в навіть не піднімаєте голови." - це не я написав.
Точніше взагалі не ознайомлююсь, після другої відповіді вас не розглядаю як тямущу в чомусь людину.
А спотворення "правильного стану речей" це моя свідома позиція, щоб не приймати такі переписи від "гумників" тепер як норму дійсністості.
ЯКБИ В ЗСУ НА ОЗБРОЄННІ БУВ "ГРІМ", ТО ВІЙНИ Б НЕ БУЛО - РЕЧНИК КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ Ігнат.
На запитання, чи використовуються ракети "Південмашу" у війні з росіянами, Ігнат розповів: "Я вже теж це запитання озвучував. Ми не раз на парадах наших викочували оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" та інші його перспективні варіанти. Маючи такий комплекс на озброєнні в ЗСУ, якби тисячу ракет ми мали умовно, жодних бойових дій не було б, тому що цими комплексами можна було б діставати з 500-кілометровою дальністю до Москви, то можна було б накрити всі їхні аеродроми, звідки вони гатили авіацією чи "Іскандерами". Чомусь саме ця програма на КБ "Південне" та на "Південмаші" не була фінансована роками".
Ігнат сказав, що сам був на військових виставках, де возили макети "Грім-2", але фінансування на втілення цих проєктів так і не дали.
У 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони: на певний час система ППО була частково роззброєна і знята з бойового чергування, а внаслідок публічних судових справ було знищено підпільну мережу постачання запчастин для системи наведення ракет, що діяла у росії.
https://texty.org.ua/fragments/105337/hto-u-2020-roci-dopomahav-poslabyty-**********-protypovitryanu-oboronu/
2020 рік.
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального.
Довелося скоротити 600 фахівців.
"На зовнішніх ринках така сировина не продається, бо вона військового призначення, а Україна на сьогодні знаходиться в стадії війни і навіть наші друзі, товариші і стратегічні партнери нам це продати відмовилися", - пояснює генеральний директор заводу Леонід Шиман.
А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
то таки зобов'язанні і думати ,а також дотримуватись
домовленостей по поставкам зброї .
Відповім словами класика
"США вам ничего не должен. Они должны только своим маме и папе".
Зневіра та падіння морального духу може бути ТІЛЬКИ від дій зеленої влади. Нам реально ніхто нічого невинен. Ні грошей, ні зброї. Вся допомога - це суто добровільне дійство й постійно надіятись на союзників - це тупо й безвідповідально. Треба мати своє. Своїм можна й по масквабаду лупити. По будь чому, а не тільки по військових об'єктах. Війна не закінчиться, доки всі принади війни на власній шкурі не відчує населення мокшандії. Влупили по навчальному закладу - розвалити під час занять пару шкіл чи ВУЗів. І поясняти - за що. Прилетіло у дитсадок, лікарню, житловий сектор - лупити так само. Ну і всілякі рубльовки поразносити.
Ну звісно якщо здібностей у кумів Сирського немає, а чиновники імітують свою роботу по зведенню фортифікацій, то треба ж це чимось компенсувати.
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Тут можна підставити що завгодно:
Заміна Головкома Залужного та його команди ...вплинули на боєздатність ЗСУ: призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу.
Хиба не Слуги народу хочуть наразі продавати українську зброю на експорт " за долари", хоча її катастрофічно не вистачає на фронті?? Хиба не Зе зупинив танкові заводи, які до 2019 працювали в три зміни? Хиба не Зе зупинив ракетну програму? Дякуючи Тетяні Чорновіл і її друзям врятували хоч частину Стугн на початку вторгнення, і Нептунів. Хиба не Зе розмінував Чонгар? Хиба не Зе, відмовився рити окопи і фортифікації до початку вторгнення у 2021, що йому відкрито говорили всі союзники, у тому числі і США, ? Хиба не Зе і його менеджери
вклаливкрали 200 мільярдів у "великому будівництві" у 2021, замість вкладати у зброю, вкладати у ЗСУ? Хиба не Зе скорочував армію з 2019 по 2022? Хиба не менеджери Зе крадуть наразі мільярдами і мільярдами, замість того, щоб вкладати у зброю і спорядження для ЗСУ?? А винен в усьому Байден!!
Відмазки на Захід - то для лохів і дурнів.
Это вместо того чтобы ТАЙНО подготовиться и сконцентрироваль удар в одном направлении.
Я думав, винен Порошенко, а тут на тобі...