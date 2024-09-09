Курская операция лишила армию РФ возможности маневрировать своими частями, - Сырский
Наступление ВСУ в Курской области замедлило наступление армии РФ на Покровском направлении. Делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", - сказал Сырский.
Он отмечал, несмотря на то что Россия не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, однако враг больше не может маневрировать резервами, как раньше. Благодаря этому на других направлениях ощущается ослабление вражеского давления. По словам Сырского, количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий снизились.
"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", - резюмировал он.
Напомним, командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник на днях заявил, что на Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.
Пожалуйста, подождите...
У ворога зʼявилася нова ефективна нічна тактика ведення бою:
- групами по 2-3 особи вони перебігають полями нам в тил і займають кругову оборону, попри втрати 80% о/с, 20 все таки добігають;
- накопичена за ніч штурмова група зранку починає штурм наших позицій в тилу, відволікаючи на себе увагу;
- за цей час по такій же схемі до них підтягують групи по 5-6 людей, формуючи ударну групу розміром в роту."
Виявилось, що є ким і чим влізти на територію рашки та триматись там вже більше ніж місяць.
Русліки у своїх телегах дещо інше пишуть. Нервують трохи.
Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!
Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
Ну хоча б нова хвиля мобілізації почалась, як два роки тому?
Зараз вже всі звикли, що на курвщині тупцяє ЗСУ, і підняти масси народниє на бой правєдний вже набагато важче. Шок пройшов, настало прийняття. А з досвіду 22-го року можна стверджувати, що для хвилі мобілізації ***** не потрібно якихось там додаткових мотивуючих факторів для бидла. Скаже - почнуть, якось там обгрунтують, або взагалі без обгрунтування.
це просто *******.
Третій рік агресивної війни росії, іран та кндр насилають рашці ракети, будапештський меморандум, а журналісти світового жандарму завалюють питаннями
"у вас же там повний *******, всім же важко, всі ж деморалізовані, що ви робите щоб "буст морале", чи ходите ви в кокопи, що вам кажуть солдати, а навіщо вам той курськ".
Те як він примудрився їй відповідати з тупими від втоми очима - то ще дуже обережено та зважено.
я розумію що CNN подавай смажене, але про керування суспільною думкою на користь України там і не йдеться. Тупо деморалізувати та закритикувати союзника, який наодинці три роки б'ється зі всією антизападною коаліцією
- НАТО "попросило" відмовитись від яо, немає нічого спільного з реальністю , НАТО до будапештського меморандуму аж ніяким боком, це ініціатива США і росії.
- наближення до НАТО не накладає обов'язки на країни НАТО і ніякої відповідальності ніхто не несе. Якби була відповідальність, то миб вже судилися з "відповідальними" і трясли їх як грушу.
В цьому світі немає "попросили", "зробити все можливе" і тп. Є домовленості і угоди і тільки потім якісь гарантії (і то, як показує практика, 100% гарантії може дати тільки Господь Бог).
Причинаж цієї війни в тому, що хочеш миру - готуйся до війни, а не чекай шашликів в травні.