Россияне начали активные штурмовые действия на левом фланге нашей группировки в Курской области, - DeepState. КАРТА
Ситуация на левом фланге группировки Сил обороны в Курской области ухудшилась.
Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Кацапы начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость. Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом aka "бойлер" для кацапских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать за дружественное подразделение, которое воюет против кацапа", - пишут осинтеры.
Впоследствии аналитики DeepState сообщили о движении бронированной колонны войск РФ из Коренево в направлении Снагости, а также активных боевых действиях в последней.
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На схід від Коренево противник атакував у районі АЗС. Потім із села у південному напрямку висунулась колона бронетехніки, яка досягла населеного пункту Снагость, до якого увійшла з півночі."
Пруф-лінки на джерела інфи шукай в проукраїнських ТГ-каналах.
Частіше слідкуй за такими і подібними повідомленнями, які я публікую щоденно у повідомленнях ЦН із джередами ДіпСтейт і Генштаб ЗСУ, і тоді все буде зрозуміло.
Додаткова інфа по темі "Курська область", але від іншого джерела:
@ "Курська область
ЗСУ на ділянці кордону навпроти н.п. Павлівка (українська) тралом прибирають "зуби дракона" та розмінують місцевість, їх прикриває танк, до них підтягується техніка і піхота, ймовірний рух - у бік н.п. Веселе."
Нехай вже краще у себе живуть.
Якщо на півдні і сході України є купа лайна, яке здає місця розташування підрозділів ЗСУ, то на курщині таких ще більше.
В чому сенс продовження цієї афери?
"Відволікання ресурсів ху@ла" не катить. ху@ло перекинуло туди свої підрозділи з далеких тилів, а не з України.
Ааа, на Курськ наразі потрібніше...
Напишітб свою вкрсію, щоб можна було запам'ятати час ))))
В Курській області росія несе збитків на міліярди фублів щомісячно.
Більше 100 тисяч біженців, став бізнес, розносяться вщент будинки та підприємства...
З кожним днем територія стає подібною на місячний ландшафт, як на Донбасі.
Ага, поспішати нікуди...
Підрозділам ЗСУ віддано наказ про згортання операції на території Курської області і поетапного відходу на попередні позиції. Ми повідомляли 20.08.2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."
навіщо це все було????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
тільки не кажіть що для того щоб московити відтягнули свої сили з донбасу бо то муйня!!!
Тобі прямо зі штабу ЗСУ повідомили про "згортання операції на Курщині"?
Не дочекаєтесь.
- а Коренево було нашим ?