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Новости Война
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Россияне начали активные штурмовые действия на левом фланге нашей группировки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Ситуация на левом фланге группировки Сил обороны в Курской области ухудшилась.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапы начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость. Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом aka "бойлер" для кацапских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать за дружественное подразделение, которое воюет против кацапа", - пишут осинтеры.

Карта бойових дій в Курській області

Впоследствии аналитики DeepState сообщили о движении бронированной колонны войск РФ из Коренево в направлении Снагости, а также активных боевых действиях в последней.

Рух колони ворожої бронетехніки з Коренєво у напрямку Снагості

Читайте: Чем дольше Украина удерживает территории в Курской области РФ, тем слабее становится Путин, - министр обороны Британии Гили

Автор: 

Курск (1092)


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Топ комментарии
+31
звісно є - з*їбатись як ти та такі як ти
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11.09.2024 07:02
+30
До останнього русака чудовий вибір
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11.09.2024 01:36
+28
Украінці цю війну не обіралі.Злодій прійшел до ніх.
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11.09.2024 01:40
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В будь-якому разі вони будуть воювати до останнього рузкого - бо Путіну чхати скільки там Ванюшек закопають, але краще на їх території чим на нашій
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11.09.2024 01:22 Ответить
Війна до останнього росіянина / українця - поганий вибір для українців не залежно від території.
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11.09.2024 01:33 Ответить
До останнього русака чудовий вибір
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11.09.2024 01:36 Ответить
Червонопузий китай буде воювати зі Штатами до останнього рузьког
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11.09.2024 01:43 Ответить
Украінці цю війну не обіралі.Злодій прійшел до ніх.
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11.09.2024 01:40 Ответить
І що тепер? Воювати до останнього Українця хоч там що бо іншого вибору нема? А точно нема? Якась дурня суцільна
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11.09.2024 06:16 Ответить
звісно є - з*їбатись як ти та такі як ти
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11.09.2024 07:02 Ответить
Тобі ж сказали - воювати до останнього кацапа.
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11.09.2024 11:58 Ответить
Не знаю, чи доживемо ми до "справедливого миру"? Де там ваш Трамп?
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11.09.2024 12:36 Ответить
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11.09.2024 01:43 Ответить
чому ЗСУ не займає територію до рюСейм від Тьоткіно і далі на схід - річка чудовий природній рубіж оборони плацдарма
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11.09.2024 02:00 Ответить
Цей плацдарм на 100 метрів нижче ніж інший берег - нічого не вийде
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11.09.2024 02:03 Ответить
Нічоссі, 100 метрів прям перепад між берегами? Це якийсь Великий Каньон з північного берега? Тоді це цілком беспечно, егеж? Як можна переправитись, якщо берег над рікою більше ніж на 100м нависає?
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11.09.2024 02:10 Ответить
там дійсно є висота на 40-80 метрів вище ніж південий берег. Але тільки в районі Корєнєво вона на відстані 1-2 км від південого берега Сейму. В інших місцях вона в 6-8 км від річки. А Сейм сильно заболочений в багатьох місцях з обох берегів. ТАк що, якби каців вигнали за річку, то переправитись назад було б для них дуже оркозатратно.
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11.09.2024 02:46 Ответить
Мабуть, тому, що кацапи там активно чинять спротив, хіба не зрозуміло?
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11.09.2024 02:07 Ответить
Мабуть тому що не ти командуєш...
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11.09.2024 11:20 Ответить
Навели переправи....
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11.09.2024 02:00 Ответить
Затягування операції без цілі до цього й веде(
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11.09.2024 06:57 Ответить
@ "Курська область.
На схід від Коренево противник атакував у районі АЗС. Потім із села у південному напрямку висунулась колона бронетехніки, яка досягла населеного пункту Снагость, до якого увійшла з півночі."
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11.09.2024 07:08 Ответить
Так де посилання та таку "новину" та ще й незрозуміло чим вона завершилась. Хто саме сповістив та хто саме є "противником" для того хто це сповістив?! Щось Google нічого не запропонував на текст твого "коментаря"!
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11.09.2024 09:21 Ответить
Публікація таких повідомлень злійснюється без будь-яких коментарів з моєї сторони.
Пруф-лінки на джерела інфи шукай в проукраїнських ТГ-каналах.
Частіше слідкуй за такими і подібними повідомленнями, які я публікую щоденно у повідомленнях ЦН із джередами ДіпСтейт і Генштаб ЗСУ, і тоді все буде зрозуміло.

Додаткова інфа по темі "Курська область", але від іншого джерела:
@ "Курська область
ЗСУ на ділянці кордону навпроти н.п. Павлівка (українська) тралом прибирають "зуби дракона" та розмінують місцевість, їх прикриває танк, до них підтягується техніка і піхота, ймовірний рух - у бік н.п. Веселе."
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11.09.2024 11:01 Ответить
путєн болт поклав на ту область, ми самі звідти підемо навіть без "видавлювання", що там нам робити.
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11.09.2024 07:46 Ответить
Болт не болт, а біженці викликають незручності.

Нехай вже краще у себе живуть.
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11.09.2024 07:49 Ответить
Так вони в себе й живуть, лише поодинокі випадки є, і ті вимушені як із народженням дитини котру вивезли у Суми а потім повернули назад чи громадянами Штатів, і нам вони (рашисти) нам і дарма не нать!
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11.09.2024 09:29 Ответить
А чого це "krot_lub" ЗСУ "саме піде"?! Що за маячня, чи то Скабєєва із тобою поділилася "інформацією"?! Не потрібна Курщина )(уйлу (воно ж путін) то підуть ЗСУ далі як по ній, так і по сусіднім областям поки не зайдуть у тил рашистів що на сході України! Тож не варто розповідати байки котрі можуть бути "істиною" або для діточок, або для недолугих!
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11.09.2024 09:25 Ответить
Ще один сортирний "стратег". Розвелось вас ...
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11.09.2024 08:24 Ответить
В Сумській області хоч якісь укріплення є?
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11.09.2024 07:36 Ответить
В Тростянці є Круглий двір,дуже потужна оборонна споруда
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11.09.2024 08:34 Ответить
В полях стоять дерев'яні сараї метра 3 висотою, це укріплення?
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11.09.2024 08:46 Ответить
Фото скинь! Є критика, а є критиканство, і саме останнє формулювання стосується саме тебе "igor romanenko", як і "юрий Шмалько" з "Mi3ch" що за вигаданими логінами ховають своє справжнє обличчя кремлівських посіпак!!!
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11.09.2024 09:17 Ответить
Їхати в маршрутці і робити фото укріплень на полях , що ще й блок-пост фотографувати і траншеї відкриті ? В танчики граєшся? Приїзди сюди то може від звуків вибухів ахінею перестанеш писати. А про Круглий двір то правда він від мене за 500 метрів знаходиться. І якщо тобі не подобається правда то не треба на неї так реагувати.
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11.09.2024 11:28 Ответить
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11.09.2024 08:50 Ответить
"ТЦК це наловлять" вважають Зе і Си.
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11.09.2024 09:41 Ответить
* ще наловлять
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11.09.2024 10:56 Ответить
А хтось припускав що рашисти не будуть намагатися посунути ЗСУ на Курщині?! Чи що )(уйло (воно ж путін) не буде вимагати від своїх військ перемог?! Ясно що й будуть й буде, але зрозуміло що й в ЗСУ протилежне завдання і бажаю захисникам України перемог з найменшими втратами для них та найбільшими втратами для рашистів!!!
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11.09.2024 09:14 Ответить
ЗСУ не просуваються, стоять там, як мішені. Щодня гинуть наші воїни.
Якщо на півдні і сході України є купа лайна, яке здає місця розташування підрозділів ЗСУ, то на курщині таких ще більше.
В чому сенс продовження цієї афери?

"Відволікання ресурсів ху@ла" не катить. ху@ло перекинуло туди свої підрозділи з далеких тилів, а не з України.
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11.09.2024 09:40 Ответить
А те, що ресурси "з далеких тилів" Куйло не кинув на Донбас, то для тебе не є досягненням???
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11.09.2024 12:10 Ответить
А він збирався їх туди кидати?
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11.09.2024 12:24 Ответить
Раніще кидав, то чому б не кинути зараз?
Ааа, на Курськ наразі потрібніше...
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11.09.2024 12:28 Ответить
"Друга армія світу" більше МІСЯЦЯ збирала ресурси, щоб почати спробу контрнаступу, після того, як загарбали ЇХНЮ територію.
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11.09.2024 12:20 Ответить
Ну я звісно не хочу вас розчаровувати, але є така штука як "ЛОГІСТИКА", і в кацапні вона хвора (як і в нас звісно)....
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11.09.2024 12:24 Ответить
Що ти заспіваєш, боєць з німецького окопу, коли Зєля із Сирським найближчим часом почнуть
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11.09.2024 12:25 Ответить
"Найближчий час" то скільки?
Напишітб свою вкрсію, щоб можна було запам'ятати час ))))
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11.09.2024 12:29 Ответить
Наприклад, протягом місяця.
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11.09.2024 12:36 Ответить
Ок, подивимось.
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11.09.2024 14:56 Ответить
Є таке невідоме для Вас історичне прислів'я про те орки довго запрягають але швидко їздять, а зараз їм поспішати нікуди, так їдуть повільно але вперто. Звичайно, можно втирати про каву в Криму та інше зелене словоблудіє про кордони 91 року але є реальні погані тенденції які багато людей не хочуть бачити.
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11.09.2024 12:55 Ответить
З чого ви вирішили, що я дурніший од вас, та не знаю російських прислів'їв або скоромовок?

В Курській області росія несе збитків на міліярди фублів щомісячно.
Більше 100 тисяч біженців, став бізнес, розносяться вщент будинки та підприємства...
З кожним днем територія стає подібною на місячний ландшафт, як на Донбасі.
Ага, поспішати нікуди...
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11.09.2024 14:55 Ответить
Та в тих забитих селах живе максимумум тисяч 12, які там підприємства, наші торгаші з області в 90-их і 00-их об'їздили всі ці Глушкови та інше, там нічого немає. Звісно, куди вже мені шось знати тут поряд, інша справа - Ви, з запасних позицій краще видно. І не приписуйте мені слів Вашого лексикону.
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11.09.2024 15:29 Ответить
Ну тож ви написали, що я не знаю російського прислів'я...
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11.09.2024 17:36 Ответить
І не більше.
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11.09.2024 17:45 Ответить
із ресурсу який тут люто хейтять!

Підрозділам ЗСУ віддано наказ про згортання операції на території Курської області і поетапного відходу на попередні позиції. Ми повідомляли 20.‎08.‎2024 Хроніка "Можете вважати наступ в Курській області закінченим."

навіщо це все було????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
тільки не кажіть що для того щоб московити відтягнули свої сили з донбасу бо то муйня!!!
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11.09.2024 09:45 Ответить
Я б не назвала tze 100відсотково достовірним джерелом інформації, але подивимося. Гундос же заявив, що триматиме Курщину безстроково.
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11.09.2024 11:50 Ответить
Ага.
Тобі прямо зі штабу ЗСУ повідомили про "згортання операції на Курщині"?
Не дочекаєтесь.
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11.09.2024 12:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.09.2024 12:59 Ответить
-...удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно ...Джерело:
- а Коренево було нашим ?
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11.09.2024 13:15 Ответить
Коренєва - два, поділені річкою, в південному наші були тижня півтора або два тому.
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11.09.2024 15:35 Ответить
В ихних пабликах утверждается, что это село, Снагость, они отбили.
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11.09.2024 13:30 Ответить
Від Корєнево до Снагості десь під двадцять кілометрів, кацапи пройшли його маршовою колоною бронетехники, на скріні з відео є ця колона. При початку операції, наші накривали аналогічні колони Хаймарсами
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11.09.2024 16:20 Ответить
10 км
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11.09.2024 17:49 Ответить
сырский самый тупорылы генерал Украины, таких история еще не видела, це ******. ермак+ сырский+зеленский= Х3 режим щнищення армии и самой Украины, ******** в Курсе сколько людей, техники, что бы русня И ТАМ выбила ЗСУ, мало Днецка. просто ******.
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11.09.2024 20:46 Ответить
Та як Ви можете! Сирський ще в 2015 успішно здав Дебальцево, після того як вивів залогу із с.Логвінова куди потім зайшли рашиські танки і перекрили трасу на Артемівськ, розстрілявши на ній не одну тилову колону з бк, пораненими, і антимінометними радарами
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12.09.2024 01:58 Ответить
 
 