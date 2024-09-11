Россияне начали активные штурмовые действия на левом фланге нашей группировки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Ситуация на левом фланге группировки Сил обороны в Курской области ухудшилась.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапы начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость. Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом aka "бойлер" для кацапских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать за дружественное подразделение, которое воюет против кацапа", - пишут осинтеры.

Впоследствии аналитики DeepState сообщили о движении бронированной колонны войск РФ из Коренево в направлении Снагости, а также активных боевых действиях в последней.

Читайте: Чем дольше Украина удерживает территории в Курской области РФ, тем слабее становится Путин, - министр обороны Британии Гили