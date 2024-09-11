Двое уцелевших российских танкистов вылезли из подбитого танка Т-80БВ и драпанули по кукурузному полю. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк Т-80БВ вблизи села Снагость на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, два уцелевших российских танкиста вылезли из бронемашины и бросились наутек по кукурузному полю.

"Подбит и брошен экипажем российский Т-80БВ, который вчера днем в составе колонны штурмовал село Снагость Курской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

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