Двое уцелевших российских танкистов вылезли из подбитого танка Т-80БВ и драпанули по кукурузному полю. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский танк Т-80БВ вблизи села Снагость на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, два уцелевших российских танкиста вылезли из бронемашины и бросились наутек по кукурузному полю.
"Подбит и брошен экипажем российский Т-80БВ, который вчера днем в составе колонны штурмовал село Снагость Курской области", - отмечает в комментарии автор публикации.
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"У Чорному морі, під час пошукової операції Су-30СМ, було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км. Також знайшли уламки літака, у тому числі крило"
по копаному..😁
Перше - хто поставив ТРО на вістря орочого наступу і як туди потрапила колона бронетехніки якщо нам кучу відосіків крутили зі зруйнуваними понтонами...
Джерело і фото - https://x.com/Deepstate_UA/status/1833628972149559599?t=dek-dRc0U9wdhVzgAA26nA&s=19 тут .