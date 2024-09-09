Момент уничтожения украинской авиацией последнего моста через реку Сейм в Курской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения украинской авиацией последнего моста через реку Сейм в Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в важное звено вражеской логистики попало несколько авиабомб.

"Последний мост через реку Сейм в Курской области разрушен авиабомбами. Этот стратегический объект использовался противником для переброски техники и снабжения. Удар значительно усложнил логистику российских войск", - отмечает в комментарии автор публикации.

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